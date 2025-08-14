Giriş
    Yeni nesil Skoda Octavia'nın öncüsü Vision O konseptinden yeni bilgiler geldi

    Önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde satışa sunulması planlanan yeni Octavia Estate'in ön gösterimini yapacak olan Vision O konseptinin tasarımı, modelin köklerine dönüş niteliğinde olacak.

    Elektrikli Skoda Vision O konseptinden yeni bilgiler geldi Tam Boyutta Gör
    Skoda, Münih Otomobil Fuarı’nda tanıtacağı yeni elektrikli station wagon konsepti Vision O hakkında detaylı bilgiler paylaştı. Vision O, önümüzdeki yıllarda piyasaya çıkması planlanan tamamen elektrikli yeni nesil Octavia Estate’in ön gösterimi olacak. Vision O, Skoda’nın yeni tasarım dilini yansıtırken, 1990’ların sonundaki ilk nesil Octavia’dan da ilham alacak.

    Skoda CEO’su Klaus Zellmer, konseptin markanın station wagon mirasını geleceğe taşıyacağını söyledi. Octavia Estate’in Avrupa’da uzun yıllardır lider konumda bulunduğunu vurgulayan Zellmer, 1998’den bu yana dört nesilde üç milyondan fazla üretildiğini hatırlattı.

    Vision O, Modern Solid tasarım anlayışının yeni bir yorumunu ortaya koyacak. Süsleme yerine aerodinamiğe odaklanan bu yaklaşım, daha yalın ve işlevsel bir görünüme sahip. Yayınlanan ön izleme videosunda eğimli tavan çizgisi ve yeni Skoda Epiq modelindekine benzer T şeklinde stoplar öne çıkıyor. Proje yöneticisi Daniel Edr, tasarımın Octavia’nın köklerine dönüş niteliğinde olduğunu ve ilk nesillerdeki işlevsellik anlayışını yeniden canlandırdığını belirtti.

    Elektrikli Skoda Vision O konseptinden yeni bilgiler geldi Tam Boyutta Gör
    Başlangıçta Volkswagen Grubu’nun MEB platformu üzerinde geliştirilmesi planlanan elektrikli Octavia Estate, artık yeni SSP platformu ile üretilecek. Bu değişiklik, daha yüksek performans ve maliyet avantajı sağlayacak. Zellmer, Eylül ayında tanıtılacak konseptin teknik potansiyeli gözler önüne sereceğini, aynı zamanda müşterilerden ve bayilerden gelecek tepkilerin ölçüleceğini ifade etti.

    Üretim versiyonunun, Volkswagen ID Golf ile benzer dönemde, 2028 veya 2029 gibi satışa sunulması bekleniyor. Bu model, Skoda’nın elektrikli ve içten yanmalı motorlu araçlarının aynı model ailesi içinde buluşmaya başladığı dönemi temsil edecek. Şirket, elektrikli araçları mevcut ürün gamına kademeli olarak dahil ederken hibrit motorlu Octavia Estate’in üretimine devam edecek.

    Elektrikli Octavia’dan önce iki yeni Skoda elektrikli modeli tanıtılacak. İlki, 2025’te gelecek ve Volkswagen ID 2 ile Cupra Raval’ın kardeşi olacak giriş seviyesi Epiq modeli. İkincisi ise 2026’da üretime girecek, Vision 7S konseptinden türeyen ve Kodiaq’ın elektrikli muadili olacak SUV.

