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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2020 Toyota Sienna, yepyeni tasarımı ve teknolojileriyle tanıtıldı

    Japon markanın SUV modellerinde de kullandığı TNGA-K platformu üzerine inşa edilen yeni Toyota Sienna yepyeni tasarım, kendi kendini şarj edebilen hibrit sistem ve gelişmiş teknolojilerle geldi.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2020 Toyota Sienna, yepyeni tasarımı ve teknolojileriyle tanıtıldı
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    Toyota, 1997 yılından bu yana ürettiği Sienna isimli minivan modelinin dördüncü jenerasyonunu tanıttı. Yeni Toyota Sienna, Japon markanın diğer yeni modellerinde olduğu gibi daha cesur çizgilerle karşımıza çıktı.

    Yeni Toyota Sienna, markanın RAV4 ve Highlander gibi SUV modellerinde de kullandığı TNGA-K adlı platform üzerine inşa edilmiş. ABD’de tasarlanan ve üretilen modelin tasarımında SUV modellerden ve Japonya’nın ünlü hızlı treni Shinkansen’den esinlenilmiş. Keskin çizgilere sahip farlar, devasa ızgara, dikey hava girişleri yeni LED stoplar dördüncü nesil Toyota Sienna’nın dikkat çeken tasarım detayları arasında.

    Yeni Toyota Sienna, ABD pazarında LE, XLE, XSE, Platinum ve Limited olmak üzere 5 farklı donanım seviyesiyle satılacak. Diğerlerine göre daha sportif görünen XSE; 20 inçlik siyaj jantları, petek desenli ızgarası ve diğer siyah detaylarıyla kendini öne çıkarmayı başarıyor.

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    Yeni Toyota Sienna’nın selefine göre çok daha modern görünen konsolunda çift katmanlı bir yerleşim mevcut. Android Auto, Apple CarPlay ve Amazon Alexa desteğine sahip 9 inç bilgi-eğlence ekranının hemen altında hava menfezleri ve onların arasına sıkıştırılmış klima ayarları yer alıyor. Sürücünün önünde ise, hibrit sisteme özel bilgilerin de takip edilebildiği 7 inç dijital gösterge ekranı mevcut.

    2020 Toyota Sienna, yepyeni tasarımı ve teknolojileriyle tanıtıldı
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    Tercih edilen donanım seviyesine bağlı olarak sunulan yedi USB girişi, WiFi, 12 hoparlörlü JBL premium ses sistemi, dijital dikiz aynası, ayak hareketiyle açılan yan kapılar ve bagaj kapağı, dört bölgeli klima kontrol sistemi, 10 inç head-up display ve 360 derece kamera da yeni Toyota Sienna’nın teknolojileri arasında. Müşteriler dilerse yeni Toyota Sienna’yı sekiz kişilik üç sıra koltuk düzeniyle satın alabiliyor.

    Yeni Toyota Sienna’da, toplamda 243 beygir güç üreten ve kendi kendini şarj edebilen Toyota Hybrid System II görev yapıyor. Söz konusu sistem, 2.5 litre dört silindirli benzinli ünite, iki elektrik motoru ve küçük bir bataryadan meydana geliyor. EV, Normal, Eco ve Sport olmak üzere dört farklı sürüş modu bulunan araç, önden veya dört tekerlekten çekişli olarak satın alınabiliyor.

    Güvenlik teknolojilerine baktığımızda ise, ikinci nesil Toyota Safety Sense paketi kapsamında sunulan ön çarpışma ikazı, şeritten çıkma uyarısı, otomatik uzun farlar, adaptif hız sabitleyici ve trafik işareti tanıma sistemi gibi özelliklerle karşılaşıyoruz.



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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    alaz1903 (KıvAnÇ ) 34 dk.
    Özellikle ABD pazarında yok satar bu model. Siz yine sahibinden com'da en boya takıntısız halinizi takınıp dosta gidecek, ful+ful, "muhayyer", fiyatı şişirilmiş yer uçağı Clio, i20, polo kovalamaya devam.
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    CapriceClassic 4 sa.
    Tr’ye gelmemiş ve gelmeyecek bir araç daha. Üstelik araç mpv. Boş bir konu kısacası.
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 4 sa.
    kendi kendini sarj eden hibriti ilk defa duydum. biz bakkaldan kese kagidina yarim kilowatt elektrik sarip arac yavaslayinca tekerleklere basiyorduk.
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    bloody02 (murat yılmaz) 4 sa.
    MPV ler yeniden dogsun . Arac harika gorunuyor .
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    hömmgüzel (Tugay Sandıkcı) 4 sa. bloody02
    Babamda scenic vardı eskiden, mpv inanılmaz kullanışlı oluyo ama tasarımlar genç işi olmuyodu sattırmıştık abimle beraber sedan aldık. Bunun gibi yeni tasarımlı mvp görünce aklıma geldi.
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    me.ke (mehmet koç) 4 sa.
    Rüyalarda buluşuruz...
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