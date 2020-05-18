2020 Toyota Sienna, yepyeni tasarımı ve teknolojileriyle tanıtıldı

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Toyota, 1997 yılından bu yana ürettiği Sienna isimli minivan modelinin dördüncü jenerasyonunu tanıttı. Yeni Toyota Sienna, Japon markanın diğer yeni modellerinde olduğu gibi daha cesur çizgilerle karşımıza çıktı.

Yeni Toyota Sienna, markanın RAV4 ve Highlander gibi SUV modellerinde de kullandığı TNGA-K adlı platform üzerine inşa edilmiş. ABD’de tasarlanan ve üretilen modelin tasarımında SUV modellerden ve Japonya’nın ünlü hızlı treni Shinkansen’den esinlenilmiş. Keskin çizgilere sahip farlar, devasa ızgara, dikey hava girişleri yeni LED stoplar dördüncü nesil Toyota Sienna’nın dikkat çeken tasarım detayları arasında.

Yeni Toyota Sienna, ABD pazarında LE, XLE, XSE, Platinum ve Limited olmak üzere 5 farklı donanım seviyesiyle satılacak. Diğerlerine göre daha sportif görünen XSE; 20 inçlik siyaj jantları, petek desenli ızgarası ve diğer siyah detaylarıyla kendini öne çıkarmayı başarıyor.

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Yeni Toyota Sienna’nın selefine göre çok daha modern görünen konsolunda çift katmanlı bir yerleşim mevcut. Android Auto, Apple CarPlay ve Amazon Alexa desteğine sahip 9 inç bilgi-eğlence ekranının hemen altında hava menfezleri ve onların arasına sıkıştırılmış klima ayarları yer alıyor. Sürücünün önünde ise, hibrit sisteme özel bilgilerin de takip edilebildiği 7 inç dijital gösterge ekranı mevcut.

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Tercih edilen donanım seviyesine bağlı olarak sunulan yedi USB girişi, WiFi, 12 hoparlörlü JBL premium ses sistemi, dijital dikiz aynası, ayak hareketiyle açılan yan kapılar ve bagaj kapağı, dört bölgeli klima kontrol sistemi, 10 inç head-up display ve 360 derece kamera da yeni Toyota Sienna’nın teknolojileri arasında. Müşteriler dilerse yeni Toyota Sienna’yı sekiz kişilik üç sıra koltuk düzeniyle satın alabiliyor.

Yeni Toyota Sienna’da, toplamda 243 beygir güç üreten ve kendi kendini şarj edebilen Toyota Hybrid System II görev yapıyor. Söz konusu sistem, 2.5 litre dört silindirli benzinli ünite, iki elektrik motoru ve küçük bir bataryadan meydana geliyor. EV, Normal, Eco ve Sport olmak üzere dört farklı sürüş modu bulunan araç, önden veya dört tekerlekten çekişli olarak satın alınabiliyor.

Güvenlik teknolojilerine baktığımızda ise, ikinci nesil Toyota Safety Sense paketi kapsamında sunulan ön çarpışma ikazı, şeritten çıkma uyarısı, otomatik uzun farlar, adaptif hız sabitleyici ve trafik işareti tanıma sistemi gibi özelliklerle karşılaşıyoruz.

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