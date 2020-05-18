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    Formula-E'de mücadele edecek ilk Türk-İtalyan takım için çalışmalar başladı

    Formula-E'ye katılacak ilk Türk - İtalyan takım için çalışmaların başladığı, yarışlara katılmak için 2022 yılının hedeflendiği ifade ediliyor. Takımın adı ise Scuderia-E olarak belirlenmiş.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Formula-E'de mücadele edecek ilk Türk-İtalyan takım için çalışmalar başladı
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    Fotoğraf: Olcay Tuncay Karabulut

    Tamamen elektrikli yarış araçlarının boy gösterdiği Formula E serisine Türk – İtalyan takım geliyor. Scuderia-E adı verilen takımın 2022 yılında Formula E’ye katılması hedefleniyor.

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    Söz konusu takımın hikayesi, İtalyan gazeteci Massimiliano Zocchi’nin ilk hibrit otomobillerden Fisker Karma’nın yatırımcılarından biri olan Gianfranco Pizzuto’ya “Neden bir Formula E takımı kurmuyorsun” demesiyle başlamış. Bu fikri çok beğenen Pizzuto, hemen elektrikli motor ve batarya konusunda çok tecrübeli olan arkadaşı Antalya’daki IMECAR’ın sahibi Mark Lander’ı arayarak böyle bir projede yer almak isteyip istemeyeceğini sormuş.

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    Projeye olumlu bakan Mark Lander, bu konuyu bir başka girişimci Armağan Arabul’a açmış. 2015’ten beri geliştirdiği Elektron markalı süperspor otomobil projesinde Mark Lander ile birlikte çalışan Arabul, “Bu projeye destek vermek ülkemiz ve insanlarımız için bir sorumluluktur, neden Formula E yarışlarını Türkiye’ye getirmeyelim” diyerek destek olmak için elinden geleni yapacağını dile getirmiş. Bunun ardından Lander’ın Pizzuto’ya Arabul’dan ve Elektron projesinden söz etmesiyle birlikte çalışmalar başlamış.

    Ekip, Formula E’de mücadele etmesi planlanan takımın adını Scuderia-E olarak belirlemiş. Takım rengi olarak da İtalyan yarış takımlarının tarihi rengi olan, aynı zamanda Türk bayrağına da atıfta bulunan kırmızı tercih edilmiş. Formula E’de boy gösterecek ilk İtalyan ve ilk Türk takımı olarak tarihe adını yazdıracak ekibin şu anda Ferrari, Lamborghini, Maserati, Pagani gibi üreticilerin bulunduğu İtalya motor vadisi olarak anılan bölgede aynı çatı altında çalışmalara başlamak üzere yer arayışında olduğu söyleniyor.



    https://tr.motorsport.com/formula-e/news/turk-italyan-formula-e-takimi-scuderia-e-icin-calismalar-devam-ediyor/4793276/?nrt=208 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    fhrstw 5 sa.
    Tutmaz o sesler olmayacak formula e nedir yani ;)
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    benhuraxu (benhur aksu) 6 sa.
    Bu haberde neden "cem bölükbaşı" diye bir isim geçmiyor?
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    brnk (Burak Demirbas) 3 sa. benhuraxu
    Bu formula elektrikli olan e Cem esporcu ondan olabilir 😅
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    pysicopath (Atakan UYGUN) 8 sa.
    miş miş miş de muş muş muş. bu nasıl haber yazımıdır arkadaş
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    DH Misafiri 9 sa.
    Şu italyanlar türkler güzel işler çıkarıyorlar heralde kan çekiyor malum rumilik ve romalılık atak helikopteri vs birde şunlarla bir işlemci şirketi kursak adını da Le cezeri koysak kuzey afrika güney avrupa ortadoğu ülkelerine satsak sonra da italyanlarla evlililker türk italyan devleti....
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    Elektrikliarabasever 9 sa.
    Bu Imecar bizim forumda elektrikli linea konusunu açanların şirketi değil mi?
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    fitamino (Olgun Portakal) 10 sa.
    Merakla bekliyorum umarim sonu PO f2 takimi gibi olmaz.
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    f.saricam 10 sa.
    Neden 61 abi ?
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