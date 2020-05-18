Formula-E'de mücadele edecek ilk Türk-İtalyan takım için çalışmalar başladı

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Fotoğraf: Olcay Tuncay Karabulut

Tamamen elektrikli yarış araçlarının boy gösterdiği Formula E serisine Türk – İtalyan takım geliyor. Scuderia-E adı verilen takımın 2022 yılında Formula E’ye katılması hedefleniyor.

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Söz konusu takımın hikayesi, İtalyan gazeteci Massimiliano Zocchi’nin ilk hibrit otomobillerden Fisker Karma’nın yatırımcılarından biri olan Gianfranco Pizzuto’ya “Neden bir Formula E takımı kurmuyorsun” demesiyle başlamış. Bu fikri çok beğenen Pizzuto, hemen elektrikli motor ve batarya konusunda çok tecrübeli olan arkadaşı Antalya’daki IMECAR’ın sahibi Mark Lander’ı arayarak böyle bir projede yer almak isteyip istemeyeceğini sormuş.

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Projeye olumlu bakan Mark Lander, bu konuyu bir başka girişimci Armağan Arabul’a açmış. 2015’ten beri geliştirdiği Elektron markalı süperspor otomobil projesinde Mark Lander ile birlikte çalışan Arabul, “Bu projeye destek vermek ülkemiz ve insanlarımız için bir sorumluluktur, neden Formula E yarışlarını Türkiye’ye getirmeyelim” diyerek destek olmak için elinden geleni yapacağını dile getirmiş. Bunun ardından Lander’ın Pizzuto’ya Arabul’dan ve Elektron projesinden söz etmesiyle birlikte çalışmalar başlamış.

Ekip, Formula E’de mücadele etmesi planlanan takımın adını Scuderia-E olarak belirlemiş. Takım rengi olarak da İtalyan yarış takımlarının tarihi rengi olan, aynı zamanda Türk bayrağına da atıfta bulunan kırmızı tercih edilmiş. Formula E’de boy gösterecek ilk İtalyan ve ilk Türk takımı olarak tarihe adını yazdıracak ekibin şu anda Ferrari, Lamborghini, Maserati, Pagani gibi üreticilerin bulunduğu İtalya motor vadisi olarak anılan bölgede aynı çatı altında çalışmalara başlamak üzere yer arayışında olduğu söyleniyor.

https://tr.motorsport.com/formula-e/news/turk-italyan-formula-e-takimi-scuderia-e-icin-calismalar-devam-ediyor/4793276/?nrt=208

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