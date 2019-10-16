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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bulgaristan, Volkswagen'e sunduğu teşviki ikiye katladı

    Alman üretici Volkswagen'in Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye yatırımını askıya alması Bulgaristan'ı umutlandırdı. Yeni fabrika yatırımı için Volkswagen'e sunulan teşvik teklifi ikiye katlandı.
    42 dk.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Bulgaristan, Volkswagen'e sunduğu teşviki ikiye katladı
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    Volkswagen’in Suriye’deki operasyonları sebep göstererek yeni fabrika yatırımını askıya alması, Türkiye’nin en büyük rakibi konumundaki Bulgaristan’ı harekete geçirdi.

    Dün Alman basınında çıkan haberlerde Barış Pınarı Harekatı’nın Volkswagen tarafında endişeye yol açtığı ve yönetim kurulunda “Bu koşullar altında Türkiye için oylama yapılamayacağı” görüşünün ağır bastığı belirtilmişti. Bu fırsattan yararlanmak isteyen Bulgaristan’ın devlet teşviki teklifini ikiye katlamaya hazır olduğu ifade ediliyor.

    Volkswagen henüz bir yanıt vermedi

    Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine konuşan Bulgaristan eski cumhurbaşkanı Rosen Plevneliyev, “yeni fabrika için teklif ettiğimiz devlet teşvikini iki kat artırmaya hazırız” mesajı verdi. Başkent Sofya merkezli Bulgar otomotivciler birliğinin başkanı olan Plevneliyev, “Volkswagen şirketine 135 milyon euro yerine 250-260 milyon euro teklif etmenin bir yolunu bulduk” şeklinde konuştu.

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    Üzerine demiryolu ve otoyol bağlantıları ile tramvay gibi altyapı eklendiğinde teklif miktarının 800 milyon euroya yükseldiğine dikkat çeken Plevneliyev, söz konusu devlet teşvik miktarı konusunda AB Komisyonu ile de görüşüldüğünü kaydetti.

    Plevneliyev teklifin VW'ye iletildiğini, henüz bir yanıt almadıklarını da belirtti.



    https://www.dw.com/tr/bulgaristan-vw-fabrikas%C4%B1-i%C3%A7in-te%C5%9Fviki-ikiye-katlad%C4%B1/a-50850154 Yorum Yaz
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    Musty3535123 25 dk. en beğenilen
    kölelik olarak tabir ettiğin işte çalışabilmek için can atan milyonlar var bu ülkede ?
    ha birde o kölelik dediğin iş genel anlamda ülkedeki iş standartlarından daha yüksek olacaktı ?
    eğri oturup doğru konuşalım, tr için büyük fırsattı, umarım kaçırmayız.
    kölelik olarak tabir ettiğin işte çalışabilmek için can atan milyonlar var bu ülkede ? ha birde o kölelik dediğin iş genel anlamda ülkedeki iş standartlarınd...
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    1 Avatar
    Leipold 2 dk.
    En hayirlisi Bulgaristan'in almasi. Gelmesin anasini satayim yabanci yatirimci. Yabanci yatirimci ile ekonomi yonetilmez arkadas. Hele boylesi peskes cekilerek hic yonetilmez. Tesvik + satin alma garantisi. Devlet veriyor tesvikleri garantileri futursuzca sonra ceremesi vatandasin cebinden cikiyor.
    Ayrica issizligin giderek arttigi su zamanda hele hele hic gerek yok. Bu millet cebi yanmadan midesi kazinmadan akillanmayacak. O yuzden varsin kurulmasin, varsin gelmesin yabanci yatirimci. Halk belki o zaman kendini yonetenlere "niye bize is vermiyorsun" diye hesap sormaya baslar, bakarsin devlet yerli ve milli sanayii, tarim, hayvancilik gibi bugune kadar onem gostermesi gereken konularla ugrasmaya baslar. Arabi Almani yalayip ulkeye disaridan para getirmeye calisip ekonomiyi kor topal yurutmek yerine kalici cozumler bulmaya calisir.
    Neyse bende ne yaziyorum, bir halt degismez boyle geldi boyle gider. Kisaca Bulgaristan'da kursunlar fabrikayi.
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    mu5tafa 5 dk.
    Türkiye de satışı zorlaştırılsın eğer Bulgaristan a giderse bu marka.
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    metin0 1 dk. mu5tafa
    Sadece Volkswagen için özel vergi getirsinler.
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    zed 12 dk.
    Tuzu kuru olanlar için kölelik, paraya ihtiyacı olanlar için iş fırsatı....
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    Musty3535123 25 dk. en beğenilen
    kölelik olarak tabir ettiğin işte çalışabilmek için can atan milyonlar var bu ülkede ?
    ha birde o kölelik dediğin iş genel anlamda ülkedeki iş standartlarından daha yüksek olacaktı ?
    eğri oturup doğru konuşalım, tr için büyük fırsattı, umarım kaçırmayız.
    Yanıtla +5
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    FatihAsl 30 dk.
    oh be, köleliği Bulgaristan yapacak. kurtulduk :)
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