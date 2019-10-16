Bulgaristan, Volkswagen'e sunduğu teşviki ikiye katladı

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Volkswagen’in Suriye’deki operasyonları sebep göstererek yeni fabrika yatırımını askıya alması, Türkiye’nin en büyük rakibi konumundaki Bulgaristan’ı harekete geçirdi.

Dün Alman basınında çıkan haberlerde Barış Pınarı Harekatı’nın Volkswagen tarafında endişeye yol açtığı ve yönetim kurulunda “Bu koşullar altında Türkiye için oylama yapılamayacağı” görüşünün ağır bastığı belirtilmişti. Bu fırsattan yararlanmak isteyen Bulgaristan’ın devlet teşviki teklifini ikiye katlamaya hazır olduğu ifade ediliyor.

Volkswagen henüz bir yanıt vermedi

Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine konuşan Bulgaristan eski cumhurbaşkanı Rosen Plevneliyev, “yeni fabrika için teklif ettiğimiz devlet teşvikini iki kat artırmaya hazırız” mesajı verdi. Başkent Sofya merkezli Bulgar otomotivciler birliğinin başkanı olan Plevneliyev, “Volkswagen şirketine 135 milyon euro yerine 250-260 milyon euro teklif etmenin bir yolunu bulduk” şeklinde konuştu.

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Üzerine demiryolu ve otoyol bağlantıları ile tramvay gibi altyapı eklendiğinde teklif miktarının 800 milyon euroya yükseldiğine dikkat çeken Plevneliyev, söz konusu devlet teşvik miktarı konusunda AB Komisyonu ile de görüşüldüğünü kaydetti.

Plevneliyev teklifin VW'ye iletildiğini, henüz bir yanıt almadıklarını da belirtti.

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