Yeni Jeep Avenger Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör Elektrikli otomobil rekabetinin arttığı Türkiye pazarına girmesi merakla beklenen modellerden biri de şüphesiz Jeep Avenger. 20 Ekim 2023 itibarıyla ön satış üzerinden Türkiye macerası başlayan yeni Jeep Avenger fiyatı 1.563.750 TL olarak açıklandı. Ayrıca, fotoğraflarda görülen siyah tavan opsiyonunun fiyatı da 20 bin TL.

Jeep Avenger, özellikleriyle neler sunuyor❓

Jeep Avenger, Türkiye'de Summit adı verilen donanım seviyesiyle tercih edilebiliyor. Bu donanım seviyesinde 18 inç alaşım jantlar, gri veya sarı desenli kumaş/vinil koltuk döşemeleri, 10.25 inç dijital gösterge paneli, 10.1 inç multimedya ekranı, sentetik deri direksiyon simidi ve vites topuzu, LED ön-arka farlar, LED ambiyans aydınlatması, karartılmış arka camlar, 11kW dahili şarj cihazı, LED sis farları ve çift bölgeli otomatik klima standart olarak yer alıyor.

Tam Boyutta Gör %100 elektrikli Jeep Avenger, önden çekişli bir B-SUV olarak karşımıza çıkıyor. Otomobilde 115kW (156HP) maksimum güç ve 260 Nm maksimum tork üreten bir elektrik motoru mevcut. Bu motor ile %10 ÖTV dilimine giren elektrikli kompakt SUV, Stellantis tarafından geliştirilen 54kWsa'lik bataryası ile ortalama kullanımda WLTP'ye göre 400km, şehir içi kullanımda ise 550km'ye kadar sürüş menzili sunuyor.

100 kW DC hızlı şarj desteğine sahip olan Jeep Avenger'ın bataryası, 24 dakikada %20-80 arası doluma ulaşıyor. 11 kW mod 3 kablo ve Wallbox kombinasyonunda ise tam şarj için 5,5 saat gerekiyor. Avenger'ın ortalama enerji tüketimi ise fabrika verilerine göre 15,6kWsa/100 km olarak açıklanmış.

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Jeep Avenger, Stellantis çatısı altında yer alan Peugeot e-2008 ve Opel Mokka-e modelleri gibi eCMP platformunu kullanıyor. 4076 mm uzunluğa sahip olan model, Renegade'den 154 mm daha kısa. Bu da onu Jeep ürün gamında giriş seviyesine konumlandırıyor. Yerden yüksekliği 20 cm olan Avenger'ın yaklaşma ve uzaklaşma açıları da sırasıyla 20 derece ve 32 derece şeklinde. Söz konusu modelin bagaj hacmi 380 litre ve ön kaputun altında ekstra 34 litrelik bir alan daha bulunuyor.

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Yeni Jeep Avenger Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri