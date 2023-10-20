Yeni Jeep Avenger Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Jeep Avenger, özellikleriyle neler sunuyor❓
Jeep Avenger, Türkiye'de Summit adı verilen donanım seviyesiyle tercih edilebiliyor. Bu donanım seviyesinde 18 inç alaşım jantlar, gri veya sarı desenli kumaş/vinil koltuk döşemeleri, 10.25 inç dijital gösterge paneli, 10.1 inç multimedya ekranı, sentetik deri direksiyon simidi ve vites topuzu, LED ön-arka farlar, LED ambiyans aydınlatması, karartılmış arka camlar, 11kW dahili şarj cihazı, LED sis farları ve çift bölgeli otomatik klima standart olarak yer alıyor.
100 kW DC hızlı şarj desteğine sahip olan Jeep Avenger'ın bataryası, 24 dakikada %20-80 arası doluma ulaşıyor. 11 kW mod 3 kablo ve Wallbox kombinasyonunda ise tam şarj için 5,5 saat gerekiyor. Avenger'ın ortalama enerji tüketimi ise fabrika verilerine göre 15,6kWsa/100 km olarak açıklanmış.
Jeep Avenger, Stellantis çatısı altında yer alan Peugeot e-2008 ve Opel Mokka-e modelleri gibi eCMP platformunu kullanıyor. 4076 mm uzunluğa sahip olan model, Renegade'den 154 mm daha kısa. Bu da onu Jeep ürün gamında giriş seviyesine konumlandırıyor. Yerden yüksekliği 20 cm olan Avenger'ın yaklaşma ve uzaklaşma açıları da sırasıyla 20 derece ve 32 derece şeklinde. Söz konusu modelin bagaj hacmi 380 litre ve ön kaputun altında ekstra 34 litrelik bir alan daha bulunuyor.
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.