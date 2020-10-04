Nöbet ataklarını erken tespit edebilecek cihaz geliştirildi

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Güncel farmakolojik tedaviler ile epilepsi hastalarında görülen nöbetler önlenebilmesine ve kontrol altına alınabilmesine rağmen nöbetlerle seyreden diğer hastalıklarda ve ağır epileptik bireylerde bu durum ilk durum kadar kolay olamayabiliyor.

Bilim insanları ise bahsi geçen durumu bir nebze de olsa iyileştirebilmek ve nöbetleri erken tespit edebilmek amacıyla kolları sıvadı.

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Ben-Gurion University of the Negev

İsrail’de bulunan Ben-Gurion University of the Negev kurumu araştırmacıları kafa derisine yerleştirilen bir dizi EEG (electroencephalography) elektrotlarını monitörize edebilen ve çeşitli algoritamalar ile EEG aktivitesinin seyrini öğrenebilen mikroişlemciden yararlandı. Mikroişlemci epilepsi hastalarına ait hem nöbet dönemini hem de nöbetsiz dönemi içeren EEG verileri ile eğitildi.

Geliştirilen sistemin nöbetleri önceden algılama konusundaki başarı oranı %97 olurken bilim insanları elektrot sayısını azalttı ve azalmış elektrotlara rağmen sistem %95 başarı oranı sağladı.

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Yeni geliştirilen sistemin patenti alınmakla birlikte yeni sistemin gelecek sene klinik denemelerde kullanılacağı belirtiliyor. Yeni araştırma daha da geliştirilebilir ve klinik denemeler olumlu sonuç verirse; epilepsi hastalarının nöbet esnasındaki yaralanmalarının önüne geçilebilir ve ataklar daha rahat yönetilebilir.

https://aabgu.org/wearable-device-predicts-seizures/#

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