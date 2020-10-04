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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nöbet ataklarını erken tespit edebilecek cihaz geliştirildi

    Geliştirilen sistemin nöbetleri önceden algılama konusundaki başarı oranı %97 olurken bilim insanları elektrot sayısını azalttı ve azalmış elektrotlara rağmen sistem %95 başarı oranı sağladı.
    2 hf.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Nöbet ataklarını erken tespit edebilecek cihaz geliştirildi
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    Güncel farmakolojik tedaviler ile epilepsi hastalarında görülen nöbetler önlenebilmesine ve kontrol altına alınabilmesine rağmen nöbetlerle seyreden diğer hastalıklarda ve ağır epileptik bireylerde bu durum ilk durum kadar kolay olamayabiliyor.

    Bilim insanları ise bahsi geçen durumu bir nebze de olsa iyileştirebilmek ve nöbetleri erken tespit edebilmek amacıyla kolları sıvadı.

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    Ben-Gurion University of the Negev

    Nöbet ataklarını erken tespit edebilecek cihaz geliştirildi
    Tam Boyutta Gör

    İsrail’de bulunan Ben-Gurion University of the Negev kurumu araştırmacıları kafa derisine yerleştirilen bir dizi EEG (electroencephalography) elektrotlarını monitörize edebilen ve çeşitli algoritamalar ile EEG aktivitesinin seyrini öğrenebilen mikroişlemciden yararlandı. Mikroişlemci epilepsi hastalarına ait hem nöbet dönemini hem de nöbetsiz dönemi içeren EEG verileri ile eğitildi.

    Geliştirilen sistemin nöbetleri önceden algılama konusundaki başarı oranı %97 olurken bilim insanları elektrot sayısını azalttı ve azalmış elektrotlara rağmen sistem %95 başarı oranı sağladı.

    Ayrıca Bkz. "UV LED'ler potansiyel tedavi yöntemini oluşturabilir"

    Yeni geliştirilen sistemin patenti alınmakla birlikte yeni sistemin gelecek sene klinik denemelerde kullanılacağı belirtiliyor. Yeni araştırma daha da geliştirilebilir ve klinik denemeler olumlu sonuç verirse; epilepsi hastalarının nöbet esnasındaki yaralanmalarının önüne geçilebilir ve ataklar daha rahat yönetilebilir.



    https://aabgu.org/wearable-device-predicts-seizures/# Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    androidmakaleniz (Android Makaleniz) 2 hf.
    Bu sistem iyi hoşta radyasyon yayma durumu var mı. Birinden kurtulalım derken başka hastalıga yakalanmayalım.
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    FerdosParadise (Hadi Eftekhari Far) 2 hf.
    Cin ne zaman saldırırsa o zaman sara nöbeti geçirilir...Bu Cihaz nerden biliyor cinin ne zaman saldıracağını?
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    Spider_hip (Doğan Eray) 2 hf.
    10 ay önce dh de haberi çıkan daha iyiydi.

    Araştırmacılar, % 99,6 doğrulukla epilepsi nöbetlerinin başlamasından bir saat öncesine kadar nöbetlerin gerçekleşeceğini öngörebilecek yeni bir yapay zeka ile güçlendirilmiş model geliştirdiler.


    https://www.donanimhaber.com/nobet-ataklarini-erken-tespit-edebilecek-cihaz-gelistirildi--125587

    Sonuç olarak bunların haberleri çıkıyor, kendileri çıkamıyor bir türlü.
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