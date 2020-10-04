Nöbet ataklarını erken tespit edebilecek cihaz geliştirildi

Güncel farmakolojik tedaviler ile epilepsi hastalarında görülen nöbetler önlenebilmesine ve kontrol altına alınabilmesine rağmen nöbetlerle seyreden diğer hastalıklarda ve ağır epileptik bireylerde bu durum ilk durum kadar kolay olamayabiliyor.
Bilim insanları ise bahsi geçen durumu bir nebze de olsa iyileştirebilmek ve nöbetleri erken tespit edebilmek amacıyla kolları sıvadı.İlginizi Çekebilir Beynin tamamını monitörize edebilen MEG kaskı geliştirildi
Ben-Gurion University of the Negev
İsrail’de bulunan Ben-Gurion University of the Negev kurumu araştırmacıları kafa derisine yerleştirilen bir dizi EEG (electroencephalography) elektrotlarını monitörize edebilen ve çeşitli algoritamalar ile EEG aktivitesinin seyrini öğrenebilen mikroişlemciden yararlandı. Mikroişlemci epilepsi hastalarına ait hem nöbet dönemini hem de nöbetsiz dönemi içeren EEG verileri ile eğitildi.
Geliştirilen sistemin nöbetleri önceden algılama konusundaki başarı oranı %97 olurken bilim insanları elektrot sayısını azalttı ve azalmış elektrotlara rağmen sistem %95 başarı oranı sağladı.
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Yeni geliştirilen sistemin patenti alınmakla birlikte yeni sistemin gelecek sene klinik denemelerde kullanılacağı belirtiliyor. Yeni araştırma daha da geliştirilebilir ve klinik denemeler olumlu sonuç verirse; epilepsi hastalarının nöbet esnasındaki yaralanmalarının önüne geçilebilir ve ataklar daha rahat yönetilebilir.
https://aabgu.org/wearable-device-predicts-seizures/# Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
https://www.donanimhaber.com/nobet-ataklarini-erken-tespit-edebilecek-cihaz-gelistirildi--125587
Sonuç olarak bunların haberleri çıkıyor, kendileri çıkamıyor bir türlü.