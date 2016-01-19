2020 yılında, robotlar 5 milyon işçinin yerini alacak

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Robotların sürekli olarak gelişimlerine devam etmesi ve gün geçtikçe daha akıllı hale gelmeleri, birçok iş kolunu bitirmeye hazırlanıyor. Özellikle insansı robotların geldiği nokta gelecek için korkmamıza yeterli olurken, World Economic Forum ya da kısa adıyla WEF tarafından yayınlanan son veriler kısa vadeli beklentileri ortaya koyuyor.
World Economic Forum analistleri tarafından verilen bilgilere göre 2020 yılında 5 milyon işçinin yerini robotlar alacak. Bu değişimin özellikle "yapay zekanın" son dönemde geldiği seviyeye bağlı olarak gerçekleşeceğini söyleyen araştırmacılar, süreçten en çok beyaz yakalı personelin (İdari ve ofis işlerinden çalışan kişiler) etkileneceğini belirtiyor. En kötü senaryodan kaçış içinse mevcut işçilerin vasıfsal olarak geliştirilmesi ve yeni teknolojilere adapte edilmesi gerektiği yönünde açıklamalar yapılıyor.
Konu hakkında WEF'dan çok daha kötümser olan araştırmalar da bulunuyor. Bank of England, önümüzdeki 10 ile 20 yıl içerisinde Amerika'da 80 milyon, İngiltere'de ise tam 15 milyon kişinin robotlar nedeniyle işini kaybedeceğini belirtiyor. Toplamda 95 milyon insana işaret eden bu değerin her iki ülkedeki iş günücünü %50'sini oluşturması genel süreci çok daha korkutucu hale getiriyor.
Bank of England robot değişiminden etkilenecek bölümleri "kasa ödeme görevleri, reklamcılar, gazeteciler, müşteri hizmetleri ve fabrika işçilerini" gösterirken, aslında robotlar şimdiden gündelik iş hayatımıza ciddi anlamda etki ediyor. Akıllı telefonlar ile 50 yaşından sonra tanışmış insanlar dahi artık bankaya sadece para çekmek için gidiyor.
http://www.engadget.com/2016/01/18/wef-robot-jobs-report/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
şu haberi de donanım haberde haber yapar mısın :)
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bir kolu felç olan tamirci kendine elektrot kontrollu dış-iskelet yaptı
O yüzden doğru olabilir.
Ayrıca 2020'ler çok yakın bir tarih olmuş. 2040'lar deseler inanırdım :)
Hocam dünya genelini düşünürsek 5 milyon işçi hiçbir şey değil. Robotları sadece insansı (humanoid) olarak değerlendirmemek lazım. Yani 5 milyon işçi için 2020 hiç de gerçek dışı değil.
dahası google insansız arabalar için bir yapay zeka geliştiriyor
konu ile ilgili olarak google & ford bu konuda iş birliğine hazır !
bu iş daha önce mavi yakalıları
bu iş daha sonra beyaz yakalıların işlerine son verecek !
uzun lafın kısası insanlar yerine robotlar çalışması üretim verimini artırır
ama bu işin ütopik kısmı şu ki ; artık mavi veya beyaz yaka meslekleri tek tek insan işi ve insan işçisi kavramlarını ortadan kaldırırken
bundan çok değil 50 yıl önce orta gelirli her ailenin ulaşımı at veya eşek kullandığı düşünülür ise ; ve bu gün at ve eşeğin yerini motorlar aldı !
zaten yediğimiz içtiğimiz her şey kısır tohumla üretildiği için
yediğimiz içtiğimiz bize enerji verdiği gibi tohumu kısırlaştıranlar
haliyle bizi de kısırlaştıracak gibi !
çünkü sistem böyle çalışıyor
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