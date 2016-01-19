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2020 yılında, robotlar 5 milyon işçinin yerini alacak

Robotların birçok işi kolunu tehdit ettiği biliniyor ve bu açıdan karamsar tablolar çizilmeye devam ediyor. Konu hakkındaki son veriler ise World Economic Forum'dan geliyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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2020 yılında, robotlar 5 milyon işçinin yerini alacak

Robotların sürekli olarak gelişimlerine devam etmesi ve gün geçtikçe daha akıllı hale gelmeleri, birçok iş kolunu bitirmeye hazırlanıyor. Özellikle insansı robotların geldiği nokta gelecek için korkmamıza yeterli olurken, World Economic Forum ya da kısa adıyla WEF tarafından yayınlanan son veriler kısa vadeli beklentileri ortaya koyuyor.
World Economic Forum analistleri tarafından verilen bilgilere göre 2020 yılında 5 milyon işçinin yerini robotlar alacak. Bu değişimin özellikle "yapay zekanın" son dönemde geldiği seviyeye bağlı olarak gerçekleşeceğini söyleyen araştırmacılar, süreçten en çok beyaz yakalı personelin (İdari ve ofis işlerinden çalışan kişiler) etkileneceğini belirtiyor.  En kötü senaryodan kaçış içinse mevcut işçilerin vasıfsal olarak geliştirilmesi ve yeni teknolojilere adapte edilmesi gerektiği yönünde açıklamalar yapılıyor.
Konu hakkında WEF'dan çok daha kötümser olan araştırmalar da bulunuyor. Bank of England, önümüzdeki 10 ile 20 yıl içerisinde Amerika'da 80 milyon, İngiltere'de ise tam 15 milyon kişinin robotlar nedeniyle işini kaybedeceğini belirtiyor. Toplamda 95 milyon insana işaret eden bu değerin her iki ülkedeki iş günücünü %50'sini oluşturması genel süreci çok daha korkutucu hale getiriyor.
Bank of England robot değişiminden etkilenecek bölümleri "kasa ödeme görevleri, reklamcılar, gazeteciler, müşteri hizmetleri ve fabrika işçilerini" gösterirken, aslında robotlar şimdiden gündelik iş hayatımıza ciddi anlamda etki ediyor. Akıllı telefonlar ile 50 yaşından sonra tanışmış insanlar dahi artık bankaya sadece para çekmek için gidiyor. 

http://www.engadget.com/2016/01/18/wef-robot-jobs-report/ Yorum Yaz
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General. 3 yıl en beğenilen
Tekstil, market sektöründe 20 yıllık esnafım yüksek vergiler, kira, devletin şehir içinde AVM'lerin açmasına izin vermesi vs vs derken yıl sonunda kepenk kapatacağım. Tr için konuşuyorum böyle giderse bunlar(kobiler için) 2020'den önce gerçekleşir.
Tekstil, market sektöründe 20 yıllık esnafım yüksek vergiler, kira, devletin şehir içinde AVM'lerin açmasına izin vermesi vs vs derken yıl sonunda kepenk kapat...
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DH Misafiri 3 yıl
ilk işsiz kalacak olanlar bence robotu yapanlar olacak, adamlar bakacak ki bu prof 3-5 yıl çalıştı bir sürü hata yaparak bunu yaptı, ver roboto programı kendisinin daha iyisini yapsın, bir sonraki nesil robotlar kendilerinin daha iyisini yapsın. sonra robotlar dünyanın en büyük savaşlarını ve pisliklerini bu insanlar yapıyor diye insanları imha etsin belki afrika ve filistin, süriyedeki zavallılara birşey etmez ama hepimizi yok ederler. ne olacak herkesde ne deyse iki telefon var. arama gelecek kulağına getireceksin sonra bummm. kafa gitti. bu zamanda herkesin bilgi pesinde olduğunu görüyoruz. watsup ücretsiz ama adamlar zenginleşiyor, facebook öyle. Ücretsiz bir işten insan nasıl zenginleşir? bilgi satarak. bulut sistemleri, telefon firmaları, arama siteleri hep benzer işi yapıyorlar. Bununla ülkeleri hedefleriyorlar, bir ülke hedefse ver twittera biraz para bak bakalım milyonlarca o ülke hakkında neler twitliyor. ondan sonra ayaklanma.
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Patren 3 yıl
5 milyon şimdilik az sayılır normal işçilerin pek yansımaz
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SEO-Uzmanı 3 yıl
donanım haber e haber yazan arkadaş

şu haberi de donanım haberde haber yapar mısın :)

----

bir kolu felç olan tamirci kendine elektrot kontrollu dış-iskelet yaptı


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kadirirdem 3 yıl
O kadar işçi ne olacak işsiz kalacak,yazıktır insanların ekmeğiyle oynanmasin. Tamam teknoloji gelişiyor diye de böyle şeyler olmasın...
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bulteir 3 yıl
milletvekili, doktor, bilim adamı, avukat, şarkıcı,CEO yerine geçecek bir robot geliştirilse o zamanda arkasında dururlar mı acaba? Hakkını bile savunamayacak insanların işlerini ellerinden almak kolay çünkü işciler sadece maliyet gözüyle bakılıyor.
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The Balance 3 yıl
Otomasyon robotlardan bahsediliyor. Hani şuan dahi kullanılan (Özellikle araç yapımında) kollar vb... Fabrikalarda da aynı şekilde çoğu iş otomatik yapılır. Yani " Robot " denilirken bize benzeyip bir vücut 2 kol 2 bacak bir de kafa değil.
O yüzden doğru olabilir.
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stalker(1979) 3 yıl
İyi olur. Sonra da işsiz kalanlar isyan çıkarır isyanı bastırmak için Polis yetersiz kalınca robot polis yaparlar. Hatta komple 7 milyar insan yerine robot yapsınlar Hey Allahım ya daha neler göreceğiz :) İşsizliği çözmeye çalışacaklarına arttırmaya çalışıyorlar :)
Ayrıca 2020'ler çok yakın bir tarih olmuş. 2040'lar deseler inanırdım :)
1 Yanıt Yanıtla +2
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Fenomenon 3 yıl stalker(1979)
stalker(1979)
İyi olur. Sonra da işsiz kalanlar isyan çıkarır isyanı bastırmak için Polis yetersiz kalınca robot polis yaparlar. Hatta komple 7 milyar insan yerine robot yapsınlar Hey Allahım ya daha neler göreceğiz :) İşsizliği çözmeye çalışacaklarına arttırmaya çalışıyorlar :)
Ayrıca 2020'ler çok yakın bir tarih olmuş. 2040'lar deseler inanırdım :)

Hocam dünya genelini düşünürsek 5 milyon işçi hiçbir şey değil. Robotları sadece insansı (humanoid) olarak değerlendirmemek lazım. Yani 5 milyon işçi için 2020 hiç de gerçek dışı değil.
2 Yanıt Yanıtla
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SEO-Uzmanı 3 yıl
insansız hava arçaları artık sıradan ve standart bir şey olmuş,
dahası google insansız arabalar için bir yapay zeka geliştiriyor
konu ile ilgili olarak google & ford bu konuda iş birliğine hazır !
bu iş daha önce mavi yakalıları
bu iş daha sonra beyaz yakalıların işlerine son verecek !
uzun lafın kısası insanlar yerine robotlar çalışması üretim verimini artırır
ama bu işin ütopik kısmı şu ki ; artık mavi veya beyaz yaka meslekleri tek tek insan işi ve insan işçisi kavramlarını ortadan kaldırırken
bundan çok değil 50 yıl önce orta gelirli her ailenin ulaşımı at veya eşek kullandığı düşünülür ise ; ve bu gün at ve eşeğin yerini motorlar aldı !
zaten yediğimiz içtiğimiz her şey kısır tohumla üretildiği için
yediğimiz içtiğimiz bize enerji verdiği gibi tohumu kısırlaştıranlar
haliyle bizi de kısırlaştıracak gibi !
çünkü sistem böyle çalışıyor
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Sanat Günesi 3 yıl
hep hayalini kurardım robotların iş gücünü yüklendiği insanlarınsa daha sosyal ve mutlu olduğu bir dünyayı. fakat insanın açgözlülüğü sayesinde olan yine insana olacak gibi duruyor.
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vbalikci 3 yıl
1970'lerde sözü edilen dünya ve bunun resmi filmler ve romanlara günümüz ne kadar uyuyorsa, bu da o kadar uyuyor geleceğe. havada arabalar uçuyordu çoktan 2000'de.. hala yerde gidiyorlar hala kış lastiği.. bu robot işinin hayatımıza sirayet etmesine daha çok var bende..
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