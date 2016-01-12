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2020 yılında televizyon yerine daha fazla dijital içerik izleyeceğiz

İnternete olan erişim imkanları geliştikçe kullanıcılar dijital içeriklere daha fazla yöneliyor. 2020 yılında insanların büyük kısmının internet üzerinden dijital video tüketeceğine inanılıyor.
3 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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2020 yılında televizyon yerine daha fazla dijital içerik izleyeceğiz


Bir dönem içerik izlemek için başvurduğumuz iki yöntem vardı: Televizyon ve sinema. Sinema ev dışında yaşandığı için daha çok yapılan geziler esnasında ziyaret ediliyordu. Televizyon ise bir numaralı içerik izleme cihazıydı. Yıllarca bu ünvanını kimseye kaptırmayan televizyonun yanına daha sonra bilgisayar, akıllı telefon, tablet gibi cihazlar eklenmeye başladı. Haliyle içerik izleme konusu da dijitale doğru kaymaya başladı. 

Halen televizyon en büyük içerik izleme alanı olarak hayatımıza kalmaya devam ediyor zira dijital içerik izlemek internet kotasını zorlayabiliyor. Bununla birlikte gelecek yıllarda insanları televizyon yerine dijital içerikler izlemeye başlayacak. YouTube, 2020 yılında bunun gerçekleşeceğini tahmin ediyor. 

Firmanın tahminlerine göre 2020 yılında internet üzerinden izlenen video içeriklerin oranı yüzde 75'e çıkacak. Televizyon üzerinden izlenen video içeriklerin oranı ise yüzde 25 civarında kalacak. Ayrıca 2019 yılında internet trafiği içerisindeki video trafiğinin oranının yüzde 90 olacağı tahmin ediliyor. YouTube, bu tahminleri ilk olarak 4 sene önce dile getirmişti. Şimdi bunun gerçekleşeceğine dair inancı artmış durumda zira mevcut trendler hızlı bir yükselişe işaret ediyor. 

Örneğin ABD'de geçen yılın ikinci çeyreğinde, yaklaşık 600 000 kişi, ödemeli televizyon servislerini iptal ederek, çevrimiçi video hizmetlerine yöneldi. Özellikle genç internet kullanıcıları çevrimiçi video hizmetlerine daha fazla önem veriyor ve televizyon ikinci planda kalıyor. 

Elbette insanların daha çok dijital içeriklere yönelmesi, servis sağlayıcılar için daha fazla kullanıcı ve gelir anlamına geliyor. Diğer taraftan içerik üreticilerin de çevrimiçi video platformlarına yönelik yapımlar geliştirdiğine şahit oluyoruz. Örneğin Netflix'e özel House of Cards, 9 Emmy Ödülü ile pek çok ilke imza atmıştı.  

http://hexus.net/ce/news/audio-visual/89633-youtube-exec-claims-digital-video-viewing-will-overtake-tv-2020/ Yorum Yaz
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Guest-05F99D7C6 3 yıl en beğenilen
Ve o sırada Türkiye 50GB'lık AKK ile boğuşuyor olacak
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Pi 3 yıl
Izleriz tabi. Tvde izlenecek ne var? Evlendirme programlari mi? Yoksa sacma sapan yarismalar mi? Yoksa magazin mi? Ne izleyelim? Milletin beynini yikamaktan baska ne ise yariyor tv?
Izleriz tabi. Tvde izlenecek ne var? Evlendirme programlari mi? Yoksa sacma sapan yarismalar mi? Yoksa magazin mi? Ne izleyelim? Milletin beynini yikamaktan bas...
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cHaftanın Hitleri Adolf 3 yıl
Aynen krdş
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BekirTemel 3 yıl
TV izlemek..,
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Spiderhip 3 yıl
Ben yaklaşık 7-8 senedir televizyondan bir şey izlemiyorum ki. Kim bekler oradaki reklamları. Hatta en son çatıdaki uydu kaymış, onu da es kaza yeni frekanslar geldiğinde bari unutmadan güncelleyelim diye bakınca farkettik. Onu da düzelttirmedik, gerek yok. Her şey internette var. Senin, günün programına uyman gerekmiyor, hangi diziyi, filmi neresini ne zaman istiyorsan açıyorsun. Yok lavoboya gidecem, reklam bekleyim bilmemne yok. Bir click anında pause.

Hatta millet şu futbol satan firmalara haklı olarak çıldırıyor. lig tv ve 2 tane daha sanırım paralı spor kanalı satan firma var. Bende öyle bir problemde olmuyor. Ayıptır söylemesi İstediğim zaman istediğim maçı izleyebiliyorum. Sadece doğru yerlere bakmayı bilmek yetiyor. 65TL ye 35mbit, 100gb kota.

He tv var tabi evde. Ama yanına hdmi dan laptop bağlı :)
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broodofqueen 3 yıl Spiderhip
LigTV hariç spor kanallarını çözümü var. Tabii anlatım dilinin başka dil olmasını umursamıyorsanız. Ama tekrar hatırlatayım, LigTV çok zor.
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umut_baris 3 yıl
Uygun fiyata en az 50 Mbps verilmesi lazım. 50 altı gerçekten yetmiyor rahat kullanıma. 25 Mbps Superonline fiber kullanıyorum.
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alphekka 3 yıl
yıllardır "aaa bu akşam şu kanalda şu film var şu dizi var" diyerek ne bir dizi ne bir film izledim tv de, reklam izlemeyi de kaldıramıyorum, benim televizyonum internet olmuştu zaten.
babannemin yanına gittiğimde leptopdan birşeyler açıp izlerken babannem soruyordu bana o nasıl birşey nasıl izliyorsun diye, bende;
"babanne televizyonun ve televizyon yayınlarının yerini gelecekte bu internet alacak, bu internet öyle birşeyki, televizyon sana istediğini izletirken, internet de sen istediğini istediğin zaman açar izlersin, izlemek için aradığın herşey var bunun içinde" diyordum.
ama hep en azından telefonumu bile elime alsam babannemin yanında, kadıncağızın durgun durgun sağa sola bakındığını, muhabbet etmediğimizi farkettiğim andan beri (zaten insanlar o yaşlarda en çokda muhabbete ihityaçları oluyorken) birşey izlemeyi bırak oyun bile oynamamaya çalışıyorum.
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Das Boot 3 yıl
Kaçınılmaz son. Fakat kanallar bu süreçte yine varlığını devam ettirecektir. Yalnizca formatları değişecek.
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kadirirdem 3 yıl
izlenmesi zaten mantıklı tv ekranlarında eskisi gibi değil adam gibi ne bir film ne de dizi var evlendirme programları yarışmalar vs vs...
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FlyingUnderpants 3 yıl
Ortalama bir Türk vatandaşı olarak Digiturk ü iptal edip Netflix ten Narcos izliyorsam, üstelik bu devirde ve adaletsiz kullanım kotasına rağmen, bu iş 2020 yılına bile kalmaz.
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süvari 3 yıl
Akk aştığınız için ayın geri kalanında 4 saatlik dizileri ağır çekimde 12 saat olarak izleyeceksiniz. Dilerseniz daha yüksek kotalı paketlerimizden alarak hızlı izlemeye devam edebilirsiniz
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darkaura 3 yıl
esmerbuyucu
TV olmayınca büyük ekran ihtiyacını nereden giderecek insanlar bunun için gidip sinemada bile izleyen var. Telefondan mı izlesin yani komik...

modern tvlerin hepsinin pc ye media cihazlarina baglanabilecegi hdmi girisleri var. hatta kendileride internetten dijital icerikleri oynatabiliyor. burda tv denince evdeki tv seti kasdedilmiyor. yayin yapan klasik televizyon kanallari kasdediliyor. internet hizlari artikca artan goruntu kalitesiyle klasik televizyonculugun gunlerinin uzun vadede sayili oldugu asikar.
1 Yanıt Yanıtla +3
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einhander 3 yıl
1999 yılından buyana zaten tv izlemeyen biriyim içerik olarakta zaten bana hitap etmeyen bir platform. dijital içerik istediğimiz anda istediğimiz şeye kolaylıkla ulaşmamızı saglıyor. eskiler ne zorluk çekmiş açıkcası saat 10 da başlayacak film için saatlerce zamanın gelmesini bekle. şuan istediğin an izle istediğin an izleme kaçırma derdi yok hayat şuan çok daha kolay dijital içerik takipcileri için.
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esmerbuyucu 3 yıl darkaura
darkaura
esmerbuyucu
TV olmayınca büyük ekran ihtiyacını nereden giderecek insanlar bunun için gidip sinemada bile izleyen var. Telefondan mı izlesin yani komik...

modern tvlerin hepsinin pc ye media cihazlarina baglanabilecegi hdmi girisleri var. hatta kendileride internetten dijital icerikleri oynatabiliyor. burda tv denince evdeki tv seti kasdedilmiyor. yayin yapan klasik televizyon kanallari kasdediliyor. internet hizlari artikca artan goruntu kalitesiyle klasik televizyonculugun gunlerinin uzun vadede sayili oldugu asikar.

Klasik yayından internet yayıncılığa geçebilir. Ben yukarıda "TV mi o da ne tarzı" yorumlara yönelik söylemiştim tam olarak.
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