2020 yılında televizyon yerine daha fazla dijital içerik izleyeceğiz

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Bir dönem içerik izlemek için başvurduğumuz iki yöntem vardı: Televizyon ve sinema. Sinema ev dışında yaşandığı için daha çok yapılan geziler esnasında ziyaret ediliyordu. Televizyon ise bir numaralı içerik izleme cihazıydı. Yıllarca bu ünvanını kimseye kaptırmayan televizyonun yanına daha sonra bilgisayar, akıllı telefon, tablet gibi cihazlar eklenmeye başladı. Haliyle içerik izleme konusu da dijitale doğru kaymaya başladı.
Halen televizyon en büyük içerik izleme alanı olarak hayatımıza kalmaya devam ediyor zira dijital içerik izlemek internet kotasını zorlayabiliyor. Bununla birlikte gelecek yıllarda insanları televizyon yerine dijital içerikler izlemeye başlayacak. YouTube, 2020 yılında bunun gerçekleşeceğini tahmin ediyor.
Firmanın tahminlerine göre 2020 yılında internet üzerinden izlenen video içeriklerin oranı yüzde 75'e çıkacak. Televizyon üzerinden izlenen video içeriklerin oranı ise yüzde 25 civarında kalacak. Ayrıca 2019 yılında internet trafiği içerisindeki video trafiğinin oranının yüzde 90 olacağı tahmin ediliyor. YouTube, bu tahminleri ilk olarak 4 sene önce dile getirmişti. Şimdi bunun gerçekleşeceğine dair inancı artmış durumda zira mevcut trendler hızlı bir yükselişe işaret ediyor.
Örneğin ABD'de geçen yılın ikinci çeyreğinde, yaklaşık 600 000 kişi, ödemeli televizyon servislerini iptal ederek, çevrimiçi video hizmetlerine yöneldi. Özellikle genç internet kullanıcıları çevrimiçi video hizmetlerine daha fazla önem veriyor ve televizyon ikinci planda kalıyor.
Elbette insanların daha çok dijital içeriklere yönelmesi, servis sağlayıcılar için daha fazla kullanıcı ve gelir anlamına geliyor. Diğer taraftan içerik üreticilerin de çevrimiçi video platformlarına yönelik yapımlar geliştirdiğine şahit oluyoruz. Örneğin Netflix'e özel House of Cards, 9 Emmy Ödülü ile pek çok ilke imza atmıştı.
http://hexus.net/ce/news/audio-visual/89633-youtube-exec-claims-digital-video-viewing-will-overtake-tv-2020/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hatta millet şu futbol satan firmalara haklı olarak çıldırıyor. lig tv ve 2 tane daha sanırım paralı spor kanalı satan firma var. Bende öyle bir problemde olmuyor. Ayıptır söylemesi İstediğim zaman istediğim maçı izleyebiliyorum. Sadece doğru yerlere bakmayı bilmek yetiyor. 65TL ye 35mbit, 100gb kota.
He tv var tabi evde. Ama yanına hdmi dan laptop bağlı :)
babannemin yanına gittiğimde leptopdan birşeyler açıp izlerken babannem soruyordu bana o nasıl birşey nasıl izliyorsun diye, bende;
"babanne televizyonun ve televizyon yayınlarının yerini gelecekte bu internet alacak, bu internet öyle birşeyki, televizyon sana istediğini izletirken, internet de sen istediğini istediğin zaman açar izlersin, izlemek için aradığın herşey var bunun içinde" diyordum.
ama hep en azından telefonumu bile elime alsam babannemin yanında, kadıncağızın durgun durgun sağa sola bakındığını, muhabbet etmediğimizi farkettiğim andan beri (zaten insanlar o yaşlarda en çokda muhabbete ihityaçları oluyorken) birşey izlemeyi bırak oyun bile oynamamaya çalışıyorum.
modern tvlerin hepsinin pc ye media cihazlarina baglanabilecegi hdmi girisleri var. hatta kendileride internetten dijital icerikleri oynatabiliyor. burda tv denince evdeki tv seti kasdedilmiyor. yayin yapan klasik televizyon kanallari kasdediliyor. internet hizlari artikca artan goruntu kalitesiyle klasik televizyonculugun gunlerinin uzun vadede sayili oldugu asikar.
Klasik yayından internet yayıncılığa geçebilir. Ben yukarıda "TV mi o da ne tarzı" yorumlara yönelik söylemiştim tam olarak.
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youtube, dijital video viewing ve