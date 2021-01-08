Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2020 yılında Türkiye'de en çok satılan SUV modeller

    Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) paylaştığı 2020 yılı Türkiye otomotiv pazarı verilerine göre Türkiye'de en çok satılan SUV modelleri derledik. İşte detaylar:
    1 gün
    1,9b
    2
    13
    Otomobil Teknolojileri
    Abone ol
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    2

    2020 yılında Türkiye'de en çok satılan SUV modeller
    Tam Boyutta Gör

    Türkiye otomotiv pazarı 2020 yılında pandemiye rağmen bir önceki yıla göre yüzde 61 oranında büyüme kaydetti. Bu dönemde 610 bin 109 adet otomobil satıldı. Peki 2020 yılında en çok satılan SUV modeller hangileri?

    İlginizi Çekebilir Avatar Jeep, 7 kişilik SUV modeli Grand Cherokee L'i tanıttı

    Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) paylaştığı verilere göre Türkiye'nin en ekonomik SUV modellerinden biri olan Dacia Duster yılı lider olarak kapattı. Toplamda 17 bin 402 adet satış adediyle rakiplerinden sıyrılan Duster'ı 13 bin 145 adet ile yine üst sıralarda görmeye alışık olduğumuz Hyundai Tucson izledi. Hatırlanacak olursa geçtiğimiz yıl yeni Tucson'un örtüsü kaldırılmıştı. Yeni modelin ilk çeyrekte Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

    Ayrıca Bkz. "Makyajlı 2021 Fiat Egea fiyat listesi açıklandı!"

    En çok satılan SUV modeller listesinin devamına baktığımızda PSA'nın iki önemli temsilcisini görüyoruz. Kısa süre önce makyajlanan Peugeot 3008 ve Peugeot 2008, sırasıyla 12 bin 593 ve 11 bin 762 adetlik satış rakamlarıyla üçüncü ve dördüncü sırayı doldurmuş. Beşinci sırada ise bu yıl yeni neslini göreceğimiz Nissan Qashqai yer alıyor. Qashqai de 10 bin 490 adetlik satışla 10 bin barajını geçen modellerden.

    Sıra Model Adet
    1 Dacia Duster 17.402
    2 Hyundai Tucson 13.145
    3 Peugeot 3008 12.593
    4 Peugeot 2008 11.762
    5 Nissan Qashqai 10.490
    6 Volkswagen Tiguan 10.428
    7 Volkswagen T-Roc 8.796
    8 Citroen C5 Aircross 8.431
    9 Opel Grandland X 6.499
    10 Kia Sportage 6.236



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    darkaura 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    su gelir seviyesiyle, vergilerle gercek bir arazi canavari toyota land cruiser yada land rover olacak degil elbet. sehir arabasi sasesinden yukseltilip makyajlanmis cakma suvlar olacak tabi.
    su gelir seviyesiyle, vergilerle gercek bir arazi canavari toyota land cruiser yada land rover olacak degil elbet. sehir arabasi sasesinden yukseltilip makyajla...
    Devamını Gör
    Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    Carsever (GGUNES ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Duster'da otomatik şanzıman sunulsaydı 3 kat fazla satardı
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    symbiat (symbiat karalama) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    duster'i saymiyorum, tuscon fiyat avantaji ile listennin tepesindeyken kiz kardesi nasil sonuncu oluyor aklim almiyor, zamaninda sportage almak isteyip esimin tribi yuzunden tucson aldim, pisman degilim ama gonlum hep sportage'da idi, hakettigi yerin cok gerisinde bir arac kesinlikle.
    4 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ghostiki (k.e. o.) 1 gün ( Mesaj Silindi ) symbiat
    daha pahalı sportage lar-tucson daha hesaplı bence bu en önemli etken.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    sendemail (umit erdem) 1 gün ( Mesaj Silindi ) symbiat
    Kia nın abd de çok sağlam bir pazar payı var , kia kullanıp da mutsuz olana rastlamadım....
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Jocker35 1 gün ( Mesaj Silindi ) symbiat
    Sportage ön tasarimi acayip tipsiz
    Suv segmentinin en çirkin arabasi bence
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yanıt Yükle
    pasa king (A A) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    peynir tenekesi 1. olmuş az çok anlayanlar bilir ama bu fiyatlarla (haraçlar ile ) normaldir
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    elLbufFer (selçuk dabak) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Duster = zengin babanın kızı , alemden aleme giden hiiiiçç hayat gayesi olmayan arabası .
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    399N3N 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bı oraya bı buraya hop hoppala arabası 6. Olmuş vay be
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    zingfth (Fatih EMİR) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ben Duster'ı saymıyorum, çünkü rekabet yaratmıyor ))
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    darkaura 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    su gelir seviyesiyle, vergilerle gercek bir arazi canavari toyota land cruiser yada land rover olacak degil elbet. sehir arabasi sasesinden yukseltilip makyajlanmis cakma suvlar olacak tabi.
    Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    aydinsukru (Aydın ) 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    2021 de üretim kapasitesi yetişirse fiat egea suv 1. olur
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    bmw 1. olacak hali yok. elbette duster birinci olacak.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 gün İlk QLED ekranlı Chromebook modeli tanıtıldı 1 gün Metacritic, 2020'nin en iyi oyunlarını açıkladı 1 gün Lenovo IdeaPad 5G ile sürekli internete bağlanın 1 gün Bankalar arasında 7/24 para transferi dönemi başladı 1 gün Acer HDMI 2.1li 4K 144Hz monitörünü duyurdu 1 gün AMD’nin 32 çekirdekli EPYC işlemcisi Intel’in 2x28 çekirdekli işlemcilerine meydan okuyor 1 gün Lenovo Yoga AIO 7 oyuncular özelinde hazırlandı 1 gün Disney Plus'ın ilk Marvel dizisi geliyor: WandaVision haftaya ilk iki bölümüyle başlayacak 1 gün Haftalık Film Önerisi 09: Sibel 1 gün Oyun yapımının arka planına odaklanan "Kan Ter ve Pikseller" isimli kitap çıktı; %50 indirim var 1 gün Huawei'nin yeni otomobil ekranı 60 saniyede tükendi 1 gün TikTok, Türkiye’ye temsilci atayacağını duyurdu 1 gün LG webOS 6.0 tanıtıldı: webOS 6.0 ile gelen yenilikler neler? 1 gün PS5 özel oyunu Returnal'ın yeni oynanış videosu paylaşıldı ve DualSense'i nasıl kullanacağı detaylandırıldı 1 gün Dünyanın en tuhaf bilgisayarı! | İlginç bir özelliği var 1 gün Lenovo Tab P11 orta seviyede iddialı olmayı amaçlıyor 1 gün Apple, iPhone 15'e kadar akıllı telefonlarının kamera lenslerini güncellemeyecek 1 gün 2021 Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülü'nde finalistler belli oldu 1 gün Başrolünde Haluk Bilginer ve Engin Günaydın'ın olduğu yeni Netflix filmi Azizler yayınlandı 1 gün Lenovo Lavie Mini cebinize sığan PC 1 gün GÖRÜNTÜLENEN 2020 yılında Türkiye'de en çok satılan SUV modeller Sonraki Elon Musk'ın "Signal kullanın" paylaşımının ardından alakasız bir şirketin piyasa değeri tavan yaptı 1 gün Epic Games şimdi de video oyun yazılım geliştirme şirketi satın aldı 1 gün Galler’de uzaktan eğitim için PS4 ve Xbox One tavsiye ediliyor 1 gün Windows 10'da silinen dosyaları kurtarmak daha kolay hale geliyor 1 gün Türksat 5A haberleşme uydusu uzayda! İşte fırlatılış görüntüleri 1 gün Redmi K40 Pro'nun ön ve arka tasarımı ortaya çıktı 2 gün Xbox kontrolcülerinin neden yıllardır AA pil kullandığı belli oldu 2 gün Prediyabet 6 farklı kategoriye ayrıldı 2 gün Disney Plus'ta yayınlanacak olan Loki'nin devam sezonları da geliyor gibi 2 gün Makyajlı 2021 Fiat Egea fiyat listesi açıklandı! 2 gün Ryzen 9 5900H’lı dizüstü test edildi: Core i7-10875H’tan %22 daha hızlı 2 gün Apple’ın elektrikli aracını Hyundai üretecek 2 gün Ryzen 5000 APU’sunun zar tasarımı görüntülendi: Selefinden %10 büyük 2 gün Elon Musk, 185 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı oldu 2 gün Parkinson'da hatalı katlanmış protein yayılımını azaltabilecek yapay enzim üretildi 2 gün Metroidvania oyunu Micetopia mobil cihazlar için duyuruldu 2 gün FAA, ticari maksatlı sesten hızlı uçuş testlerinin ABD'de yapılmasına izin verdi 2 gün Kemoterapinin etkinliğini %34 oranında artıran deneysel tedavi yöntemi geliştirildi 2 gün Türksat 5A uydusu uzaya fırlatılıyor! Buradan canlı izleyin 2 gün Haftalık Mobil Oyun Önerisi 07: Bloodstained: Ritual of the Night Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız