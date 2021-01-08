2020 yılında Türkiye'de en çok satılan SUV modeller

Türkiye otomotiv pazarı 2020 yılında pandemiye rağmen bir önceki yıla göre yüzde 61 oranında büyüme kaydetti. Bu dönemde 610 bin 109 adet otomobil satıldı. Peki 2020 yılında en çok satılan SUV modeller hangileri?İlginizi Çekebilir Jeep, 7 kişilik SUV modeli Grand Cherokee L'i tanıttı
Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) paylaştığı verilere göre Türkiye'nin en ekonomik SUV modellerinden biri olan Dacia Duster yılı lider olarak kapattı. Toplamda 17 bin 402 adet satış adediyle rakiplerinden sıyrılan Duster'ı 13 bin 145 adet ile yine üst sıralarda görmeye alışık olduğumuz Hyundai Tucson izledi. Hatırlanacak olursa geçtiğimiz yıl yeni Tucson'un örtüsü kaldırılmıştı. Yeni modelin ilk çeyrekte Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.
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En çok satılan SUV modeller listesinin devamına baktığımızda PSA'nın iki önemli temsilcisini görüyoruz. Kısa süre önce makyajlanan Peugeot 3008 ve Peugeot 2008, sırasıyla 12 bin 593 ve 11 bin 762 adetlik satış rakamlarıyla üçüncü ve dördüncü sırayı doldurmuş. Beşinci sırada ise bu yıl yeni neslini göreceğimiz Nissan Qashqai yer alıyor. Qashqai de 10 bin 490 adetlik satışla 10 bin barajını geçen modellerden.
|Sıra
|Model
|Adet
|1
|Dacia Duster
|17.402
|2
|Hyundai Tucson
|13.145
|3
|Peugeot 3008
|12.593
|4
|Peugeot 2008
|11.762
|5
|Nissan Qashqai
|10.490
|6
|Volkswagen Tiguan
|10.428
|7
|Volkswagen T-Roc
|8.796
|8
|Citroen C5 Aircross
|8.431
|9
|Opel Grandland X
|6.499
|10
|Kia Sportage
|6.236
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
Suv segmentinin en çirkin arabasi bence