2020 yılında Türkiye'de en çok satılan SUV modeller

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Türkiye otomotiv pazarı 2020 yılında pandemiye rağmen bir önceki yıla göre yüzde 61 oranında büyüme kaydetti. Bu dönemde 610 bin 109 adet otomobil satıldı. Peki 2020 yılında en çok satılan SUV modeller hangileri?

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Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) paylaştığı verilere göre Türkiye'nin en ekonomik SUV modellerinden biri olan Dacia Duster yılı lider olarak kapattı. Toplamda 17 bin 402 adet satış adediyle rakiplerinden sıyrılan Duster'ı 13 bin 145 adet ile yine üst sıralarda görmeye alışık olduğumuz Hyundai Tucson izledi. Hatırlanacak olursa geçtiğimiz yıl yeni Tucson'un örtüsü kaldırılmıştı. Yeni modelin ilk çeyrekte Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

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En çok satılan SUV modeller listesinin devamına baktığımızda PSA'nın iki önemli temsilcisini görüyoruz. Kısa süre önce makyajlanan Peugeot 3008 ve Peugeot 2008, sırasıyla 12 bin 593 ve 11 bin 762 adetlik satış rakamlarıyla üçüncü ve dördüncü sırayı doldurmuş. Beşinci sırada ise bu yıl yeni neslini göreceğimiz Nissan Qashqai yer alıyor. Qashqai de 10 bin 490 adetlik satışla 10 bin barajını geçen modellerden.

Sıra Model Adet 1 Dacia Duster 17.402 2 Hyundai Tucson 13.145 3 Peugeot 3008 12.593 4 Peugeot 2008 11.762 5 Nissan Qashqai 10.490 6 Volkswagen Tiguan 10.428 7 Volkswagen T-Roc 8.796 8 Citroen C5 Aircross 8.431 9 Opel Grandland X 6.499 10 Kia Sportage 6.236

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