Makyajlı 2021 Fiat Egea fiyat listesi açıklandı!

Yaklaşık üç ay önce örtüsü kaldırılan makyajlı 2021 Fiat Egea ailesinin Türkiye lansmanı bugün gerçekleştirildi. Makyajlı 2021 Fiat Egea fiyatları 130.900 TL'den başlıyor.
Makyajlı Fiat Egea'nın tasarımına baktığımızda ön bölümün tamamen elden geçirildiğini görüyoruz. Genişleyerek farların alt bölümüne kadar uzanan panjurda artık yuvarlak logo yerine büyük bir FIAT yazısı görüyoruz. Bunun yanında üst paketlerde LED olarak alınabilen farlar ve krom detaylara sahip ön tampon da makyajlı Egea'nın dikkat çeken detayları arasında. Arka tarafta ise yine LED olarak alınabilen stoplar mevcut.İlginizi Çekebilir 2021 Fiat Egea donanım seviyeleri arasındaki farklar
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Crossover esintileri taşıyan Egea Cross'ta ise elmas kesimli yeni 17 inç alaşım jantlar, ön, arka ve marşpiyellerde bulunan koruma plakaları, tavan rayları ve çamurluklardaki siyah plastik dodikler dikkat çekiyor. Makyajlı Egea ailesinin diğer üyelerine göre yerden 4 cm daha yüksek olan Egea Cross'un toplam yüksekliği ise (hatcback'e göre) 7 cm daha fazla. Ayrıca çamurluklardaki plastik eklentiler de genişliğe 10 mm eklemiş durumda.
*Tüm araçlarda otomatik şanzıman seçeneği 2021'in son çeyreğine doğru gelecek.
Makyajlı 2021 Fiat Egea fiyat listesi şöyle:
2021 Fiat Egea Hatchback
|-
|1.4 Fire 95 hp
|1.0 Firefly 100 hp
|1.3 Mjet 95 hp
|1.6 Mjet 130 hp
|Lounge
|174.900 TL
|201.900 TL
|209.900 TL
|232.000 TL
|Urban
|158.900 TL
|185.900 TL
|193.900 TL
|216.900 TL
|Street
|145.900 TL
|-
|185.900 TL
|-
2021 Fiat Egea SW
|-
|1.0 Firefly 100 hp
|1.3 Mjet 95 hp
|1.6 Mjet 130 hp
|Lounge
|204.900 TL
|212.900 TL
|232.000 TL
|Urban
|188.900 TL
|196.900 TL
|216.900 TL
|Street
|-
|188.900 TL
|-
2021 Fiat Egea Cross
|-
|1.4 Fire 95 hp
|1.0 Firefly 100 hp
|1.3 Mjet 95 hp
|1.6 Mjet 130 hp
|Lounge
|178.900 TL
|204.900 TL
|-
|232.000 TL
|Urban
|162.900 TL
|188.900 TL
|196.900 TL
|216.900 TL
|Street
|154.900 TL
|-
|188.900 TL
|-
2021 Fiat Egea Sedan
|-
|1.4 Fire 95 hp
|1.0 Firefly 100 hp
|1.3 Mjet 95 hp
|1.6 Mjet 130 hp
|Lounge
|167.900 TL
|193.900 TL
|201.900 TL
|224.900 TL
|Urban
|146.900 TL
|177.900 TL
|185.900 TL
|216.900 TL
|Easy
|130.900 TL
|-
|174.900 TL
|-
2021 Fiat Egea ailesi opsiyon paketleri de şöyle:
|-
|Plus Paket
|Güvenlik Paketi
|Lounge
|8.000 TL
|8.000 TL
|Urban
|8.000 TL
|8.000 TL
|Easy
|8.000 TL
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
Fiyatları beğenmeyenler 250 bine clio alabilir.