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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Makyajlı 2021 Fiat Egea fiyat listesi açıklandı!

    Geçtiğimiz yılın ekim ayında makyajlanan 2021 Fiat Egea ailesinin Türkiye fiyatları merak ediliyordu. Bugün Türkiye tanıtımının gerçekleşmesiyle birlikte makyajlı 2021 Fiat Egea fiyatları açıklandı.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    58

    Makyajlı 2021 Fiat Egea fiyat listesi açıklandı!

    Yaklaşık üç ay önce örtüsü kaldırılan makyajlı 2021 Fiat Egea ailesinin Türkiye lansmanı bugün gerçekleştirildi. Makyajlı 2021 Fiat Egea fiyatları 130.900 TL'den başlıyor.

    Makyajlı Fiat Egea'nın tasarımına baktığımızda ön bölümün tamamen elden geçirildiğini görüyoruz. Genişleyerek farların alt bölümüne kadar uzanan panjurda artık yuvarlak logo yerine büyük bir FIAT yazısı görüyoruz. Bunun yanında üst paketlerde LED olarak alınabilen farlar ve krom detaylara sahip ön tampon da makyajlı Egea'nın dikkat çeken detayları arasında. Arka tarafta ise yine LED olarak alınabilen stoplar mevcut.

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    Ayrıca Bkz. "Skoda yeni SUV modelinin ismini açıkladı: "Kushaq""

    Crossover esintileri taşıyan Egea Cross'ta ise elmas kesimli yeni 17 inç alaşım jantlar, ön, arka ve marşpiyellerde bulunan koruma plakaları, tavan rayları ve çamurluklardaki siyah plastik dodikler dikkat çekiyor. Makyajlı Egea ailesinin diğer üyelerine göre yerden 4 cm daha yüksek olan Egea Cross'un toplam yüksekliği ise (hatcback'e göre) 7 cm daha fazla. Ayrıca çamurluklardaki plastik eklentiler de genişliğe 10 mm eklemiş durumda.

    *Tüm araçlarda otomatik şanzıman seçeneği 2021'in son çeyreğine doğru gelecek.

    Makyajlı 2021 Fiat Egea fiyat listesi şöyle:

    2021 Fiat Egea Hatchback

    - 1.4 Fire 95 hp 1.0 Firefly 100 hp 1.3 Mjet 95 hp 1.6 Mjet 130 hp
    Lounge 174.900 TL 201.900 TL 209.900 TL 232.000 TL
    Urban 158.900 TL 185.900 TL 193.900 TL 216.900 TL
    Street 145.900 TL - 185.900 TL -

    2021 Fiat Egea SW

    - 1.0 Firefly 100 hp 1.3 Mjet 95 hp 1.6 Mjet 130 hp
    Lounge 204.900 TL 212.900 TL 232.000 TL
    Urban 188.900 TL 196.900 TL 216.900 TL
    Street - 188.900 TL -

    2021 Fiat Egea Cross

    - 1.4 Fire 95 hp 1.0 Firefly 100 hp 1.3 Mjet 95 hp 1.6 Mjet 130 hp
    Lounge 178.900 TL 204.900 TL - 232.000 TL
    Urban 162.900 TL 188.900 TL 196.900 TL 216.900 TL
    Street 154.900 TL - 188.900 TL -

    2021 Fiat Egea Sedan

    - 1.4 Fire 95 hp 1.0 Firefly 100 hp 1.3 Mjet 95 hp 1.6 Mjet 130 hp
    Lounge 167.900 TL 193.900 TL 201.900 TL 224.900 TL
    Urban 146.900 TL 177.900 TL 185.900 TL 216.900 TL
    Easy 130.900 TL - 174.900 TL -

    2021 Fiat Egea ailesi opsiyon paketleri de şöyle:

    - Plus Paket Güvenlik Paketi
    Lounge 8.000 TL 8.000 TL
    Urban 8.000 TL 8.000 TL
    Easy 8.000 TL  



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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
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    yingyangtwinz 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    230 bin liraya düz vites ticari taksi. Hayırlı işler.
    Yanıtla +120
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    lojistisyen 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Millet fiyatlara saydırmış da yine segmentinin en ucuzu egea, yine satış lideri olacak 5 yıldır olduğu gibi...



    Fiyatları beğenmeyenler 250 bine clio alabilir.
    Millet fiyatlara saydırmış da yine segmentinin en ucuzu egea, yine satış lideri olacak 5 yıldır olduğu gibi... Fiyatları beğenmeyenler 250 bi...
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    Yanıtla +87
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    ysertac (sertac sertac) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    230bin veriyorsun egea alıyorsun... Başımıza taş yağacak
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    Yorumlar (75) Yorum Yaz Forumda Gör
    3
    Gvzgvz 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Direksiyon simidi mi can simidi mi belli diil ayqu
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    TMRT (Mert ) 10 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Fiat'ın ilk işi bu aracı tekrar EuroNcap'e sokmak olmalı. Diğer başlığa da yazdım. Şerit takip asistanı olmadığı için oradan alınan 0 puan ile aracın yıldızı 4'e düşüyordu. Sınıfındaki çoğu araç ile aynı oranda (%82) kabin içi korumaya sahip. Eklenen şerit takip asistanı donanımıyla rahatlıkla 5 yıldız alacaktır. Yine 1.5 puan gelen hız sınırı bilgi fonksiyonu testinden de yeni eklenen tabela okuma sistemi sayesinde yüksek puan alacaktır. Çok rahat 5 yıldız alır bu araç. Direk teste göndersinler. Honda nasıl 4 yıldız alan Civic'i apar topar 5 yaptıysa Fiat'ta aynı taktiği uygulamalı. Aracın sağlamlığı gayet yeterli seviyede olsa da saçma sapan yerlerden kırılan puanlar yüzünden 4 yıldızda kalması insanların kafasında soru işareti oluşturuyor.

    Civic : https://www.euroncap.com/tr/results/honda/civic/27441
    Egea : &lt;a target=&quot;_blank&quot; class=&quot;lnk&quot; href=&quot;https://www.euroncap.com/tr/results/f?utm_campaign=DonanimHaber&amp;utm_medium=referral&amp;utm_source=DonanimHaber&quot;&gt; https://www.euroncap.com/tr/results/f&lt;/a&gt;ıat/tipo/25458
    Yanıtla
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    Timya (tim ya) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Egea Cross (Avrupa'da Tipo) incelemesi

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    kkvan (KORHAN ) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yav şu teneke muhabbeti baydı artık. Egea Tofaş’ın büyük bir başarısıdır .

    Egea olmasaydı o fiyat bandında gerçek bir teneke olan Renault symbole , 301 e binerdiniz.



    Avrupa’da Türkiye’de sattığından çok daha fazla satıyor ayrıca .
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    memocan2468 (Mehmet Gülmez) 14 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Ağır hantal ve uzun araçlar. 0-100 leri 13 saniyelerde neredeyse. Ortalama tüketim olarak da 8 litreye yakın değerler. Ne kadar ucuza da alınsa gitmeyen ve çok yakan bir araca sahip olmak istemezdim.
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    hevdidik 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şu önündeki kocaman fiat yazısı çok uyuz olmuş.
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    elkasmirza 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Fiat egea ya 230 bin verilirmi diyen arkadaşlara çok samimi soruyorum. Bu genişlikte ve bu donanımda dizel sıfır km bir araç önerirmisiniz. Sizin kafanızdaki araç tanımı nedir
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    vc1903 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    80 lira fr'a vermedim etmez bu diye 1.5 sene önce.
    Nereye gidiyor bu piyasa
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    Renovatio90 (Captain Renovatio) 17 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Servisteki baş usta söylüyor bunu ayrıca yakın bir arkadaşımda var lanet olsun nerden aldım 1.4 ü çok pişmanım dediğini kaç kere duydum yağ yakma probleminden motor arıza ışığı yakma probleminden adam bıktı sıfır aracını servise götürmekten kesinlikle 1.4 e bulaşmam 1.3 multijet fiyatlarını takip ediyorum düşerse diye.Problem yaşamamış olabilirsiniz zaten yaşamayında inşAllah fakat bu 1.4 motorun sorunlu olduğu gerçeğini değiştirmiyor ki bunu Fiat servisindeki tanıdık usta diyor başkada birşey demem yani daha ne olsun . Zaten bunu Fiat kendiside kabul ettiği için garanti kapsamında sorun çıkarmadan ilgileniyor ama garanti bittimi uğraş dur onu geçtim sıfır aldığı aracı insan servise götürüp durmak istemez o kadar para verdikten sonra
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    volkitolki77 (Volkan Deniz) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Amerikadaki arkadaşıma 1.0,1.6 araba var türkiyede dedim. Oda dedi ki o motorlar motorbisiklet moturu mu ?? :D:D Burada 3.0-5.0 arabalara biniyoruz yazık size dedi aşağladı.
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