Yeni Opel Mokka Hybrid tanıtıldı

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Tam Boyutta Gör Stellantis, 48V hafif hibrit teknolojisine sahip yeni motorunu ürün gamındaki kompakt modellere entegre etmeye devam ediyor. Bugün tanıtılan yeni Opel Mokka Hybrid, Almanya'da 31.915 eurodan başlayan fiyatlarla siparişe açıldı.

Opel Mokka Hybrid, 1.2 litre üç silindirli turbo benzinli motorun 136 hp güç ve 230 Nm tork sunan en güçlü seçeneğiyle donatıldı. Buna ek olarak, 6 ileri ıslak çift kavramalı otomatik şanzımana entegre edilen küçük bir elektrik motoru da mevcut. Bu motor, tek başına 28 hp güç ve 55 Nm tork üretiyor. Elektrik motoru, frenleme sırasında otomatik şarj olan 48V lityum iyon bataryadan güç alıyor.

Opel'in açıklamasına göre, hafif hibrit sistem, saf benzinli muadiline göre yüzde 20 oranında yakıt tasarrufu sağlıyor. Mokka Hybrid'in fabrika verisi de WLTP'ye göre 4.9 litre/100 km olarak açıklandı. Ortalama karbon emisyonu da hibrit desteğine sahip olmayan versiyona göre 27 gr/km daha düşük.

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Hafif hibritler her ne kadar sadece elektrik motoruyla ilerleyebilse de bu sistem tam hibritlerdeki kadar verimli değil. Tam hibritler şehir içinde yüzde 80'e varan oranda ve yüksek hızlarda sadece elektrik motoruyla ilerleyebilirken Mokka Hybrid, şehir içi düşük hızlarda yüzde 50'ye varan oranda sadece elektrikli olarak ilerleyebiliyor.

Opel Mokka Hybrid, diğer Stellantis modellerinde olduğu gibi Eko, Normal ve Sport sürüş modlarına sahip. 0-100 km/s hızlanmasını 9,1 saniyede tamamlayan modelin son hızı da 207 km/s ile sınırlı. Tasarım olarak bagaj kapağındaki hibrit rozeti dışında standart Mokka'dan farkı bulunmayan kompakt modelin ekranlarında hibrit sisteme özel grafikler ve menüler fark yaratıyor.

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2024 Opel Mokka Hybrid tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri