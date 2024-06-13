Yeni Opel Mokka Hybrid tanıtıldı

Opel Mokka Hybrid, 1.2 litre üç silindirli turbo benzinli motorun 136 hp güç ve 230 Nm tork sunan en güçlü seçeneğiyle donatıldı. Buna ek olarak, 6 ileri ıslak çift kavramalı otomatik şanzımana entegre edilen küçük bir elektrik motoru da mevcut. Bu motor, tek başına 28 hp güç ve 55 Nm tork üretiyor. Elektrik motoru, frenleme sırasında otomatik şarj olan 48V lityum iyon bataryadan güç alıyor.
Opel'in açıklamasına göre, hafif hibrit sistem, saf benzinli muadiline göre yüzde 20 oranında yakıt tasarrufu sağlıyor. Mokka Hybrid'in fabrika verisi de WLTP'ye göre 4.9 litre/100 km olarak açıklandı. Ortalama karbon emisyonu da hibrit desteğine sahip olmayan versiyona göre 27 gr/km daha düşük.
Hafif hibritler her ne kadar sadece elektrik motoruyla ilerleyebilse de bu sistem tam hibritlerdeki kadar verimli değil. Tam hibritler şehir içinde yüzde 80'e varan oranda ve yüksek hızlarda sadece elektrik motoruyla ilerleyebilirken Mokka Hybrid, şehir içi düşük hızlarda yüzde 50'ye varan oranda sadece elektrikli olarak ilerleyebiliyor.
Opel Mokka Hybrid, diğer Stellantis modellerinde olduğu gibi Eko, Normal ve Sport sürüş modlarına sahip. 0-100 km/s hızlanmasını 9,1 saniyede tamamlayan modelin son hızı da 207 km/s ile sınırlı. Tasarım olarak bagaj kapağındaki hibrit rozeti dışında standart Mokka'dan farkı bulunmayan kompakt modelin ekranlarında hibrit sisteme özel grafikler ve menüler fark yaratıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.