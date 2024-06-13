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    Yeni Opel Mokka Hybrid tanıtıldı

    48V hafif hibrit teknolojisinin Stellantis Grubu'ndaki yeni adresi Opel Mokka oldu. Almanya'da siparişe açılan yeni Opel Mokka Hybrid, saf benzinli muadiline göre yüzde 20 yakıt tasarrufu sunuyor.
    2024 Opel Mokka Hybrid tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Stellantis, 48V hafif hibrit teknolojisine sahip yeni motorunu ürün gamındaki kompakt modellere entegre etmeye devam ediyor. Bugün tanıtılan yeni Opel Mokka Hybrid, Almanya'da 31.915 eurodan başlayan fiyatlarla siparişe açıldı.

    Opel Mokka Hybrid, 1.2 litre üç silindirli turbo benzinli motorun 136 hp güç ve 230 Nm tork sunan en güçlü seçeneğiyle donatıldı. Buna ek olarak, 6 ileri ıslak çift kavramalı otomatik şanzımana entegre edilen küçük bir elektrik motoru da mevcut. Bu motor, tek başına 28 hp güç ve 55 Nm tork üretiyor. Elektrik motoru, frenleme sırasında otomatik şarj olan 48V lityum iyon bataryadan güç alıyor.

    Opel'in açıklamasına göre, hafif hibrit sistem, saf benzinli muadiline göre yüzde 20 oranında yakıt tasarrufu sağlıyor. Mokka Hybrid'in fabrika verisi de WLTP'ye göre 4.9 litre/100 km olarak açıklandı. Ortalama karbon emisyonu da hibrit desteğine sahip olmayan versiyona göre 27 gr/km daha düşük.

    Hafif hibritler her ne kadar sadece elektrik motoruyla ilerleyebilse de bu sistem tam hibritlerdeki kadar verimli değil. Tam hibritler şehir içinde yüzde 80'e varan oranda ve yüksek hızlarda sadece elektrik motoruyla ilerleyebilirken Mokka Hybrid, şehir içi düşük hızlarda yüzde 50'ye varan oranda sadece elektrikli olarak ilerleyebiliyor.

    Opel Mokka Hybrid, diğer Stellantis modellerinde olduğu gibi Eko, Normal ve Sport sürüş modlarına sahip. 0-100 km/s hızlanmasını 9,1 saniyede tamamlayan modelin son hızı da 207 km/s ile sınırlı. Tasarım olarak bagaj kapağındaki hibrit rozeti dışında standart Mokka'dan farkı bulunmayan kompakt modelin ekranlarında hibrit sisteme özel grafikler ve menüler fark yaratıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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