2020 yılının en iyi karantina fotoğrafları yayımlandı

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Bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi devam ederken birçok kişi de sosyal izolasyon nedeniyle evlerinden çalışmaya ve evlerde kalmaya devam ediyor. Bir tür sosyal fotoğraf sitesi olan Agora'nın Covid-19 sebebiyle evlerde kalan kişilere ait karantina fotoğraf yarışmasının fotoğrafları yayımlandı.

Birbirinden ilginç manzaralara ve fotoğraflara ev sahipliği yapan yarışma oldukça güzel fotoğrafların da ortaya çıkmasını sağladı

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Yarışmaya 15.000 fotoğraf katıldı

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Yarışmaya 15.000'in üzerinde fotoğraf gönderildiği, bu fotoğraflardan 50 tanesinin Agora tarafından seçildiği belirtiliyor.

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Birçok farklı alan ve birçok farklı sosyolojik durum kadrajlara yansımış durumda. Fotoğraflarda farklı kültürlerin ve milletlerin yaşayış biçimlerine, Covid-19 pandemisiyle mücadelesine ve hayata bakış açılarına tanık olacaksınız.

Oylama ile en iyileri seçilen fotoğraf dizisine galeriden erişebilirsiniz.

https://agoraimages.com/

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