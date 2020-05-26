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    2020 yılının en iyi karantina fotoğrafları yayımlandı

    Bir tür sosyal fotoğraf sitesi olan Agora'nın Covid-19 sebebiyle evlerde kalan kişilere ait karantina fotoğraf yarışmasının fotoğrafları yayımlandı. Yarışmaya 15.000'in üzerinde fotoğraf katıldı.
    30 dk.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    2020 yılının en iyi karantina fotoğrafları yayımlandı
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    Bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi devam ederken birçok kişi de sosyal izolasyon nedeniyle evlerinden çalışmaya ve evlerde kalmaya devam ediyor. Bir tür sosyal fotoğraf sitesi olan Agora'nın Covid-19 sebebiyle evlerde kalan kişilere ait karantina fotoğraf yarışmasının fotoğrafları yayımlandı.

    Birbirinden ilginç manzaralara ve fotoğraflara ev sahipliği yapan yarışma oldukça güzel fotoğrafların da ortaya çıkmasını sağladı

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    Yarışmaya 15.000 fotoğraf katıldı

    2020 yılının en iyi karantina fotoğrafları yayımlandı
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    Yarışmaya 15.000'in üzerinde fotoğraf gönderildiği, bu fotoğraflardan 50 tanesinin Agora tarafından seçildiği belirtiliyor.

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    Birçok farklı alan ve birçok farklı sosyolojik durum kadrajlara yansımış durumda. Fotoğraflarda farklı kültürlerin ve milletlerin yaşayış biçimlerine, Covid-19 pandemisiyle mücadelesine ve hayata bakış açılarına tanık olacaksınız.

    Oylama ile en iyileri seçilen fotoğraf dizisine galeriden erişebilirsiniz.



    https://agoraimages.com/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    monacomen 1 dk.
    En çok yatağı belki beton belki sünger ama kasvetli ve pis odasında bir çok lüksten uzak yalnız Afrikalıya üzüldüm.







    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın





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