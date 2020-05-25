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    Anemi tespiti için akıllı telefon uygulaması geliştiriliyor

    Purdue University kurumu araştırmacıları akıllı telefonlar ile çekilen göz fotoğraflarını işleyen ve işlenen fotoğraflardan yola çıkarak anemi vb. durumları belirleyebilecek yazılım geliştirdi.
    31 dk.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Anemi tespiti için akıllı telefon uygulaması geliştiriliyor
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    Bir grup bilim insanı akıllı telefonların kamerasından yararlanarak kişinin hemoglobin düzeylerini belirleyebilecek bir tür akıllı telefon yazılımı geliştirdi. Yeni yöntem sayesinde anemi, böbrek hasarları gibi durumların erken olarak tespit edilmesi mümkün olacak gibi görünmekle birlikte yeni yöntemin daha az invaziv olması da avantaj sağlayacak gibi görünüyor.

    Purdue University kurumu araştırmacıları akıllı telefonlar ile çekilen düşük çözünürlüğe sahip göz fotoğraflarını yüksek çözünürlükte bulunan dijital sinyallere dönüştüren, daha sonra ise bu sinyalleri hemoglobin düzeyi tespiti için kullanabilen bir tür algoritma geliştirdi.

    Akıllı telefon uygulaması

    Anemi tespiti için akıllı telefon uygulaması geliştiriliyor
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    Araştırma ekibi yeni yazılımı ek herhangi bir cihaz veya donanım gerektirmeyecek ve akıllı telefonlara uyum sağlayabilecek biçimde geliştirmek için çalışıyor.

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    Yeni yöntemin şu an ve yakın gelecekte kan testlerinin yerini alması mümkün değil ancak periferde bulunan kişilere ve kan testlerine erişimin olmadığı dağlık bölgeler ile acil durum bölgelerinde kullanıcılara büyük yararlar sağlayabilir. Ayrıca yöntem invaziv işlemlere oranla oldukça risksiz durumda bulunuyor.

    Ayrıca Bkz. "Yeni geliştirilen tetkik kiti ile üriner trakt taşları 30 dakika içerisinde tespit edilebilecek"

    Şu anda yazılımın yönetilmesi için ayrı bir bilgisayar kullanılıyor ancak araştırmacılar yeni yazılımın yakın gelecekte telefonlar için de kullanılabilir olacağını belirtiyor.

    Yeni araştırma Optica dergisinde yayımlandı. İlgili videoya yukarıdaki linkten erişebilirsiniz.



    https://www.purdue.edu/newsroom/releases/2020/Q2/smartphone-app-to-help-assess-anemia-by-taking-a-picture-of-a-persons-eyelid.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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