2021 Ducati Monster tanıtıldı: Daha güçlü, daha hafif

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Geçtiğimiz haftalarda çizim görselleri ortaya çıkan 2021 Ducati Monster üzerindeki örtü kaldırıldı. Şirketin en çok satan modeli ciddi güncellemeler görse de klasik Monster DNA'sını korumayı başarmış.

2021 Ducati Monster'da yeni LED far yuvarlak gündüz sürüş farıyla kombine edilmiş. Yeni bir gövdeye sahip olan motosiklette 4.3 inç dijital gösterge ekranı kullanılmış. Yeni tasarımın yanı sıra gidon sürücünün gövdesine yaklaşık 70 mm daha yakın hale getirilmiş. Bu sayede markanın deyimine göre daha iyi konfor ve kontrol vadeden daha dik bir sürüş pozisyonu elde edilmiş. Ayak pozisyonu da değiştirilen motosikletin merkez bölümü de eskisine göre inceltilmiş.

2021 Ducati Monster farklı boydaki insanların kullanabileceği şekilde tasarlanmış. Motosikletin selesi standart haldeyken yerden 820 mm yükseklikte. Opsiyonel olarak sunulan daha alçak bir seleyle bunu 800 mm'ye kadar düşürmek mümkün. Daha da alçakta olmasını isteyenler için bu değeri 775 mm'ye kadar düşüren opsiyonel yay kiti de mevcut.

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Monster 1200 S

2021 Ducati Monster'da 110 beygir güç ve 93 Nm tork üreten yeni 937 cc çift silindirli motor bulunuyor. Daha yüksek hacimli ve daha güçlü olmasına rağmen bu motor yerini aldığı motordan tam 2.4 kilogram daha hafif. Söz konusu yüksek hacimli motorun tüm devirlerde, özellikle düşük ve orta devir aralığında, torku iyileştirdiği belirtiliyor. Bunun yanında altı ileri şanzıman ve Quick Shift sistemi de özellikler arasında.

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2021 Ducati Monster'da kullanılan motor ağırlık kaybına neden olan tek parça değil. Panigale V4'ten ilham alan alüminyum ön çerçeve de motosikletin 4.5 kg kadar hafiflemesine sebep olmuş. Bunun yanı sıra 1.7 kg daha hafif olan 17 inç tekerlekler, ağırlığı 1.6 kg dürüşen salıncak ve cam elyaf takviyeli polimer teknolojisi kullanılarak 1.9 kg hafifletilen arka altçerçeve de motosikletin diyet listesinde.

Yapılan bu güncellemeler sonrası 2021 Ducati Monster'ın kuru ağırlığı 166 kilogram olarak açıklandı. Bu da güncel Monster 821'den 18 kilogram daha hafif olduğunu gösteriyor. Monster 797, 821 ve 821 Stealth modellerinin yerini 2021 Monster ve Monster Plus almış. ABD'de Nisan ayından itibaren satışa sunulacağı belirtilen 2021 Ducati Monster'ın başlangıç fiyatı 11,895 dolar, Monster Plus'ın başlangıç fiyatı ise 12,1195 dolar olarak açıklandı.

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