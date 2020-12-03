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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2021 Ducati Monster tanıtıldı: Daha güçlü, daha hafif

    Yenilenen, güçlenen ve hafifleyen Ducati Monster 2021 model yılında karşımıza Monster ve Monster Plus versiyonlarıyla çıkıyor. İşte 2021 Ducati Monster tasarımı ve özellikleri:
    2 hf.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2021 Ducati Monster tanıtıldı: Daha güçlü, daha hafif
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    Geçtiğimiz haftalarda çizim görselleri ortaya çıkan 2021 Ducati Monster üzerindeki örtü kaldırıldı. Şirketin en çok satan modeli ciddi güncellemeler görse de klasik Monster DNA'sını korumayı başarmış.

    2021 Ducati Monster'da yeni LED far yuvarlak gündüz sürüş farıyla kombine edilmiş. Yeni bir gövdeye sahip olan motosiklette 4.3 inç dijital gösterge ekranı kullanılmış. Yeni tasarımın yanı sıra gidon sürücünün gövdesine yaklaşık 70 mm daha yakın hale getirilmiş. Bu sayede markanın deyimine göre daha iyi konfor ve kontrol vadeden daha dik bir sürüş pozisyonu elde edilmiş. Ayak pozisyonu da değiştirilen motosikletin merkez bölümü de eskisine göre inceltilmiş.

    2021 Ducati Monster farklı boydaki insanların kullanabileceği şekilde tasarlanmış. Motosikletin selesi standart haldeyken yerden 820 mm yükseklikte. Opsiyonel olarak sunulan daha alçak bir seleyle bunu 800 mm'ye kadar düşürmek mümkün. Daha da alçakta olmasını isteyenler için bu değeri 775 mm'ye kadar düşüren opsiyonel yay kiti de mevcut.

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    2021 Ducati Monster tanıtıldı: Daha güçlü, daha hafif
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    Monster 1200 S

    2021 Ducati Monster'da 110 beygir güç ve 93 Nm tork üreten yeni 937 cc çift silindirli motor bulunuyor. Daha yüksek hacimli ve daha güçlü olmasına rağmen bu motor yerini aldığı motordan tam 2.4 kilogram daha hafif. Söz konusu yüksek hacimli motorun tüm devirlerde, özellikle düşük ve orta devir aralığında, torku iyileştirdiği belirtiliyor. Bunun yanında altı ileri şanzıman ve Quick Shift sistemi de özellikler arasında.

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    2021 Ducati Monster'da kullanılan motor ağırlık kaybına neden olan tek parça değil. Panigale V4'ten ilham alan alüminyum ön çerçeve de motosikletin 4.5 kg kadar hafiflemesine sebep olmuş. Bunun yanı sıra 1.7 kg daha hafif olan 17 inç tekerlekler, ağırlığı 1.6 kg dürüşen salıncak ve cam elyaf takviyeli polimer teknolojisi kullanılarak 1.9 kg hafifletilen arka altçerçeve de motosikletin diyet listesinde.

    Yapılan bu güncellemeler sonrası 2021 Ducati Monster'ın kuru ağırlığı 166 kilogram olarak açıklandı. Bu da güncel Monster 821'den 18 kilogram daha hafif olduğunu gösteriyor. Monster 797, 821 ve 821 Stealth modellerinin yerini 2021 Monster ve Monster Plus almış. ABD'de Nisan ayından itibaren satışa sunulacağı belirtilen 2021 Ducati Monster'ın başlangıç fiyatı 11,895 dolar, Monster Plus'ın başlangıç fiyatı ise 12,1195 dolar olarak açıklandı.



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    Synch3 (Ahmet Elitaş) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    bizde pcx125 için para biriktirelim.. oda biz parayı biriktirene kadar 5 zam daha görür zaten..
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    rempuh (Burak Gökdemir) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Nedense mv agusta brutaleler daha çok ilgimi çekiyor. Tip şekil aynı denebilir ama sevemedim monsterlatı
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    Gökay16 (Gökay Genç) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    İstanbul trafiği ve memleket yollarında 1200cc aşağısı kıllanılmaz zaten. :) Sırf yıllık bakımı 10bin tutar bu makinenin. Parasını harcamaya yer bulamayanlar için özel üretim.
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    Zyklon-B (Fatih Şahinkaya) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Gel babana bebeğiiimm Diavel eskiyor zaten.
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Oyuncağı bile güzel
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    emreyil75 (emre yıl) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    biz anca uzaktan bakarız
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    cengizhan72 (cengiz han) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu motorsikletleri kullanacağımız yol nerde? Kıçı kırık scuterim var 3000 de bir bakım istiyor bu yollarda. Kıskandığımız avrupada bu periodik bakımlar 5000 km de bir...Hadi diyelim verdin gazı yaptın hızı, sonra ! Kol böreği tarifli cezalar. Parası olan vede hayatına susayan bu motorun zevkine varır.
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    xsades (emre öğünçkaya) 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Monsterın içine etmişler. Monster serisi naked tarzını oluşturan ilk modelinden beri imza olarak çelik kafes olan şasesi ile tanınır. O kafes kaldırılınca bambaşka bir motor haline gelmiş. Ayrıca haneri hazırlayan arkadaş da pek alâkalı değil motorlarla anlaşıldığı üzere.



    Yeni monsterın ise motor hacmi bile yazılmamış haberde. Quick Shift değil, quickshifter olacak ayrıca.
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    1BilimAdamı (Hakan Altay) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Görünce, "bu neymiş lan!" dedirtecekleri cinsten :D
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    TaymekHoldem (oğusan ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    airli mondialim hepsine 1000 basar xd
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    Synch3 (Ahmet Elitaş) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    bizde pcx125 için para biriktirelim.. oda biz parayı biriktirene kadar 5 zam daha görür zaten..
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    aceleciburak (Rasim Burak Sertel) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Synch3
    Şuan ki PCX değilde yeni çıkan 2021 PCX e para biriltirmek gerekli bundan sonra. 150 cc hala gözükmüyor yeni kasada bakalım ne zaman getirecekler

    https://hondanews.eu/eu/en/motorcycles/media/pressreleases/312509/21ym-honda-pcx125?utm_campaign=NewsAlert_3912&utm_medium=Email&utm_source=hondanews.eu
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    1876 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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    Galeri, 2021 ducati monster ve
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