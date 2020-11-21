2021'in ilk çeyreğinde gelecek 5 telefon, Snapdragon 875 ve 100W hızlı şarja sahip olacak

Qualcomm'un 1 Aralık'ta yapacağı Snapdragon Teknoloji Zirvesi'nde tanıtılması planlanan Snapdragon 875 yonga seti hakkında ortaya çıkan önceki raporlar, işlemcinin 100W'a kadar hızlı şarjı destekleyeceğini gösteriyor.

Akıllı telefon pazarının güvenilir duyumcularından Digital Chat Station, 2021'in ilk çeyreğinde Snapdragon 875 yonga seti ve 100W hızlı şarj teknolojisine sahip beş yeni akıllı telefonun geleceğini belirtti.

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100W hızlı şarj ve Snapdragon 875

Yakın zamanda tanıtılacak olan Snapdragon 875'in Quick Charge 5 sayesinde 100W hızlı şarj desteği sağlayacağı belirtiliyor. Qualcomm testlerine göre 4.500 mAh batarya sadece 5 dakikada % 0 ile % 50 arasında şarj edilebilir. Böyle bir bataryanın tam olarak şarj edilmesi 15 dakika sürecek.

Sızıntı, 2021'in ilk çeyreğinde Snapdragon 875 ile gelecek 5 akıllı telefonun ayrıca 100W hızlı şarj desteği sunacağını belirtiyor.

Son raporlar, 5nm sürecinde üretilen Snapdragon 875 yonga setini ilk olarak kullanacak telefonları ortaya koydu. Raporlara göre OnePlus 9, Samsung Galaxy S21 Plus ve Xiaomi Mi 11, Snapdragon 875 yonga setinden güç alacak ve 100 W hızlı şarj desteği sunacak.

Her iki teknolojiyi de içeren diğer iki cihaz ise Oppo ve Vivo modelleri olabilir.

https://www.gsmarena.com/there_will_be_five_snapdragon_875powered_flagships_in_q1_with_100w_charging_says_leakster-news-46376.php

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