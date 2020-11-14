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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Qualcomm, Huawei'ye işlemci satmak için lisans aldı

    Qualcomm, ABD'ye yaptığı başvuru sonucunda Çinli teknoloji devi Huawei'ye 4G özellikli yonga setlerini satabilmek için lisans aldı. Qualcomm'un, 5G işlemcileri satabilmesi pek mümkün görünmüyor
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    İşlemci
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Qualcomm, Huawei'ye işlemci satmak için lisans aldı
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    Qualcomm, bir hafta önce Huawei'ye işlemci tedarik etmek için lisans başvurusunda bulunduğunu doğruladı. Çin'den gelen bir rapor, şirkete 5G işlemci yerine 4G özellikli işlemciler için onay verildiğini söylüyor. Bir Qualcomm sözcüsü Reuters'a:  "Bazı 4G ürünlerini içeren bir dizi ürün için lisans aldık." dedi. Belli ki Huawei, orta seviye telefonları için Qualcomm yonga setlerini kullanacak.

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    Ayrıca Bkz. "2 yılda Microsoft'tan 10 milyon dolar kripto para çalan eski çalışana 9 yıl hapis"

    1.8 milyar dolarlık patent lisans ücreti

    30 Temmuz'da Qualcomm, Huawei ile bir patent lisans anlaşmasına vardığını duyurdu. Anlaşma sonucunda Qualcomm, Huawei'den tek seferlik 1.8 milyar dolarlık patent lisans ücreti aldı. 5 Kasım'daki mali rapor toplantısında şirket, parayı aldıklarını onayladı. Qualcomm, aynı zamanda Huawei ile de uzun vadeli bir anlaşmaya vardı. Huawei'ye Qualcomm'un patentli teknolojisini kullanma yetkisi verdi.

    Qualcomm'a ek olarak  Intel, AMD, Skyworks ve diğer birçok yonga üreticisi, Huawei'yi işlemci tedarik etmek için bir lisansa sahip olduklarını doğruladı.

    Görünüşe göre ABD, şirketlere Huawei'ye 4G işlemci tedarik etme izni verecek ancak tek şart olarak, teknolojinin 5G ile hiçbir ilgisinin olmaması olacak. Mevcut durumlar göz önüne alındığında, Huawei üzerindeki yasağın, sadece ABD'nin sebep olarak sunduğu “ulusal güvenlikten” daha fazlası olduğunu gösteriyor.



    https://www.huaweicentral.com/qualcomm-reportedly-allowed-to-sell-4g-chipsets-to-huawei-awaiting-for-5g-approval/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Symbianist 7 sa. ( Mesaj Silindi ) mert1907
    Hakettiği gibi davranıyor. Çinli firmalar lisanslı olan tüm teknolojileri kopyalıyor emek hırsızlığı yapıyor. Üstüne bir de devlet Google, YouTube, WhatsApp, Instagram ne varsa yasaklıyor. ABD yıllardır bunlara hiçbir şey demiyor zaten. Donanım Haber’in bile yasaklı olduğu bir ülke.
    Hakettiği gibi davranıyor. Çinli firmalar lisanslı olan tüm teknolojileri kopyalıyor emek hırsızlığı yapıyor. Üstüne bir de devlet Google, YouTube, WhatsApp, In...
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    KızgınHokkabaz (Ayhan Ergin) 7 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    5G yarışında geri de kalan ABD uydurma suçlamalar ve diğer ülkelere baskı yaparak yarışı kazanmayı hedefliyor.
    Yanıtla +8
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    mert1907 (Mert Karakoç) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ne Çin ne ABD herhangi bir taraf tutmuyorum ama ABD'nin yaptığı tam anlamıyla çirkeflik.
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    interwap (Volkan ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hadi Huawei yongalarında tehlike vardı ve yasakladınız. Neden başka yonga kullanmasını da yasaklıyorsunuz? Amaç Apple gibi ekosistem kuran Huawei nin önünü kesmek.
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    DH Misafiri 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Huawei gittikçe güçleniyor. Kamerası DXOmarkta 1 numara, şimdi de yonga seti Antutu'da 875.000+ puan alıp rekor kıracak
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    joven 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Esasen 5g’nin 4g gibi yaygın olmamasının tek nedeni baz istasyonlarına nasıl çözüm bir çözüm getirecekleri belli değil 5g’de 4g göre hız çok yüksek yalnız iletim mesafe kısa yani bolca 5g baz istasyonuna ihtiyaç duyuyor zaten millet baz istasyonlarına pek sıcak bakmıyor birde 5g ile hemen her yerde bir baz istasyonu olursa bu nasıl olacak bu maliyeti operatörler nasıl karşılayacaklar ve gelen tepkileri nasıl dindirecekler merak konusudur.
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    Xtrud (Harun Yahya) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Snapdragon 875+ kendi modemini entegre ederse daha iyi bile olabilir
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    mert1907 (Mert Karakoç) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ne Çin ne ABD herhangi bir taraf tutmuyorum ama ABD'nin yaptığı tam anlamıyla çirkeflik.
    2 Yanıt Yanıtla +4
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    th9 7 sa. ( Mesaj Silindi ) mert1907
    herkes kendi çıkarlarına göre hareket ediyor njrda çirkeflik nerde?
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    Symbianist 7 sa. ( Mesaj Silindi ) mert1907
    Hakettiği gibi davranıyor. Çinli firmalar lisanslı olan tüm teknolojileri kopyalıyor emek hırsızlığı yapıyor. Üstüne bir de devlet Google, YouTube, WhatsApp, Instagram ne varsa yasaklıyor. ABD yıllardır bunlara hiçbir şey demiyor zaten. Donanım Haber’in bile yasaklı olduğu bir ülke.
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    KızgınHokkabaz (Ayhan Ergin) 7 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    5G yarışında geri de kalan ABD uydurma suçlamalar ve diğer ülkelere baskı yaparak yarışı kazanmayı hedefliyor.
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