Qualcomm, Huawei'ye işlemci satmak için lisans aldı

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Qualcomm, bir hafta önce Huawei'ye işlemci tedarik etmek için lisans başvurusunda bulunduğunu doğruladı. Çin'den gelen bir rapor, şirkete 5G işlemci yerine 4G özellikli işlemciler için onay verildiğini söylüyor. Bir Qualcomm sözcüsü Reuters'a: "Bazı 4G ürünlerini içeren bir dizi ürün için lisans aldık." dedi. Belli ki Huawei, orta seviye telefonları için Qualcomm yonga setlerini kullanacak.

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1.8 milyar dolarlık patent lisans ücreti

30 Temmuz'da Qualcomm, Huawei ile bir patent lisans anlaşmasına vardığını duyurdu. Anlaşma sonucunda Qualcomm, Huawei'den tek seferlik 1.8 milyar dolarlık patent lisans ücreti aldı. 5 Kasım'daki mali rapor toplantısında şirket, parayı aldıklarını onayladı. Qualcomm, aynı zamanda Huawei ile de uzun vadeli bir anlaşmaya vardı. Huawei'ye Qualcomm'un patentli teknolojisini kullanma yetkisi verdi.

Qualcomm'a ek olarak Intel, AMD, Skyworks ve diğer birçok yonga üreticisi, Huawei'yi işlemci tedarik etmek için bir lisansa sahip olduklarını doğruladı.

Görünüşe göre ABD, şirketlere Huawei'ye 4G işlemci tedarik etme izni verecek ancak tek şart olarak, teknolojinin 5G ile hiçbir ilgisinin olmaması olacak. Mevcut durumlar göz önüne alındığında, Huawei üzerindeki yasağın, sadece ABD'nin sebep olarak sunduğu “ulusal güvenlikten” daha fazlası olduğunu gösteriyor.

https://www.huaweicentral.com/qualcomm-reportedly-allowed-to-sell-4g-chipsets-to-huawei-awaiting-for-5g-approval/

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