Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2021 Mercedes EQS tanıtıldı: Elektrikli araç dünyasının S-Class'ı

    Alman otomotiv devi uzun süredir hakkında parça parça bilgiler paylaştığı elektrikli lüks sedanı 2021 Mercedes-Benz EQS üzerindeki örtüyü kaldırdı. İşte lüks otomobilin tasarımı ve özellikleri:
    15 Nisan 2021, 19:45 (15 sa.)
    5,8b
    45
    24
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    3

    2021 Mercedes EQS tanıtıldı: Elektrikli araç dünyasının S-Class'ı
    Tam Boyutta Gör

    Daha önce iç mekanı ve bazı teknik detayları paylaşılan elektrikli Mercedes-Benz EQS'in açıkçası görmediğimiz bir tek dış tasarımı kalmıştı. Beklenen gün geldi ve elektrikli lüks sedan artık tüm detaylarıyla karşımızda.

    Mercedes-Benz EQS, markanın yeni nesil elektrikli araç platformu üzerine yükseliyor ki bu platformu ilerleyen süreçte bu modelin küçük kardeşi EQE'de de göreceğiz. Elektrikli lüks sedan, 5265 mm'lik uzunluğuyla S-Class'ın uzun aks mesafeli versiyonuna yaklaşsa da bakıldığında oldukça kompakt duruyor. EQS'in 0.20 gibi etkileyici bir hava sürtünme katsayısına sahip olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

    Mercedes-Benz EQS'in ilk etapta satışa sunulacak motor seçenekleri daha önce duyurulmuştu. Bu alanda karşımıza ilk olarak EQS 450+ çıkıyor. Arkadan itişli bu versiyonu tek elektrik motoruna sahip ve bu motor 333 beygir güç ve 568 Nm tork üretiyor. Söz konusu versiyonun 0-100 km/s hızlanması 6.2 saniye sürüyor.

    Dört tekerlekten çekişli seçenek olan EQS 580 4MATIC+ versiyonundaysa ön ve arka aksa konumlandırılan elektrik motorları toplamda 524 beygir güç ve 855 Nm tork üretiyor. Bu versiyon da 0-100 km/s hızlanmasını 4.3 saniyede tamamlıyor.

    2021 Mercedes EQS tanıtıldı: Elektrikli araç dünyasının S-Class'ı
    Tam Boyutta Gör

    Mercedes-Benz EQS'in tüm versiyonlarında kalıcı mıknatıslı senkron motorlar kullanılıyor. Versiyonların maksimum hızı ise 210 km/s ile sınırlandırılmış. Alman marka 715 beygirlik bir versiyon üzerinde çalıştıklarını da belirtti fakat şimdilik bu konuyla ilgili pek çok şey belirsiz. Bu versiyonun da AMG rozeti taşıması bekleniyor.

    EQS'in dört tekerlekten çekişli versiyonlarında Torque Shift adı verilen bir fonksiyona yer veriliyor. Söz konusu sistemin tork dağılımını yönetme konusunda mekanik bir sisteme göre daha hızlı tepki verdiği belirtiliyor. Optimum tork dağılımı için dakikada 10 bin kez kontrol yaptığı söylenen sistemin genelde en verimli motorun kullanılmasını sağlayarak menzile konusundaki verimliliği de artırdığı söyleniyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Elektrikli BYD Han, Avrupa'da Tesla Model 3'e rakip olacak

    Lüks elektrikli sedan modelinde 107.8 kWh'lık büyük bir batarya paketi bulunuyor. Zemine paralel biçimde konumlandırılan batarya EQS'in WLTP'ye göre 770 kilometreye kadar sürüş menziline sahip olmasını sağlıyor. Alman marka arkadan itişli versiyonlar için 90 kWh'lık küçük batarya seçeneğinin de seçenekler arasında olacağını duyurdu. Bu bataryalar kapasitesine göre 10 veya 12 modülden oluşuyor.

    2021 Mercedes EQS tanıtıldı: Elektrikli araç dünyasının S-Class'ı
    Tam Boyutta Gör

    400 volt mimarisinin kullanıldığı sistemin yüksek enerji yoğunluğuna sahip olduğu ve akıllı termal yönetim sistemi sayesinde şarj performansını üst seviyeye taşıdığı belirtiliyor. EQS'teki batarya yönetim yazılımı OTA (over-the-air) güncelleme desteği sayesinde sürekli güncelliğini korurken, bir enerji emici muhafaza ve çift katmanlı taban plakası da herhangi bir kaza anında güvenliği artırıyor. Bunun yanında Mercedes, bataryaya 10 yıl/250.000 km garanti veriyor.

    Şarj konusuna geldiğimizde ise EQS'in 22 kW üç fazlı AC şarj cihazıyla geleceğini ve 200 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği sunacağını öğreniyoruz. Markanın açıklamasına göre hızlı şarj ile 15 dakikada menzile 300 km eklemek mümkün. Bunun yanı sıra şarj ve faturalama işlemini otomatik hale getiren yeni Plug & Charge fonksiyonunun bulunduğu ve bu fonksiyonun ilk etapta Avrupa'daki Ionity ağında kullanılabileceği de açıklamalar arasında.

    Ayrıca Bkz. "Yeni Hyundai Elantra Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri"

    Mercedes-Benz EQS, içten yanmalı motorlu S-Class'ın sahip olduğu pek çok teknolojiyi benimsemiş. Artırılmış gerçeklik desteğine sahip head-up display, arka tekerlekleri 10 dereceye kadar açılandıran dört tekerlekten yönlendirme sistemi ve hem sertliği hem de yüksekliği duruma göre otomatik olarak ayarlayan havalı süspansiyon sistemini bu özellikler arasında göstermek mümkün.

    2021 Mercedes EQS tanıtıldı: Elektrikli araç dünyasının S-Class'ı
    Tam Boyutta Gör

    Elektrikli lüks sedanda 'lüks' kelimesini tam anlamıyla ifade eden pek çok özellik mevcut. 15 hoparlörlü Burmester ses sistemi, ön koltuk sırtlarında bulunan 11.6 inçlik ekranlar, masaj fonksiyonuna sahip ısıtmalı ve havalandırmalı arka koltuklar gibi pek çok özellik sayabiliriz. Bunun yanında EQS'in kapıları siz araca yaklaştığınızda - eğer güvenlik açısından sorun yok ise - otomatik açılyor ve frene bastığınızda otomatik kapanıyor.

    Mercedes-benz EQS'in iç mekanında opsiyon olarak yer alan yeni nesil multimedya sistemi MBUX Hyperscreen'i daha önce görmüştük. Hyperscreen ile ilgili detaylara buradaki haberimizden ulaşabilirsiniz. Bunun dışında standart olarak S-Class'takine benzer bir sisteme yer verilecek.



    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Milli roket motoru ilk sınavı geçti

    anilburak 13 saat önce

    test

    D
    Dellialli 17 saat önce

    merak ediyorum ruslarla mı yoksa amerika ile mi anlaştılar. bundan 3 4 ay önce bir fb sayfasında müptezel hindunun biri "biz aya roket gönderiyoruz siz ne gönderiyorsunuz" diye aşağlamaya çalışmıştı hindu. yok usbyi bulmuş hindular da vs türkler ne bulmuşmuş. bu ortadoğu cahilliği sanırım hindistan kaynaklı olduğunu düşündüren olaydır ayrıca. özet şu. ruslar 90larda hindistana roketler üretiyor ve lisanslıyorlar. hindular bu roketlerle uzaya gidiyorlar. yani roketin motoru ve çevre aksanları rus malı. ama hindu artık ülkesinde nasıl beyni yıkanmışsa ganj nehrinde dereye sıçan halkının uzaya roket gönderdiğini düşünüyor olmuş. usb'yi bulan da hindu değil. sadece o geliştirme takımında bir adet hindu var. bizde de bu hindu kafalarından var. öbürü dereye sıçar ama aya roket gönderdiğini sanır diğeri fen lisesi kapatır 2023 de yerli milli roketle aya gideceğini sanır.

    McAslan92 17 saat önce

    Buy Bitcoin

    B
    Burcu Ateş 1 gün önce

    Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Yeni Hyundai Santa Cruz pickup dünyasına katıldı
    13 sa.
    Makyajlı Seat Arona, yeni Xperience donanımıyla tanıtıldı
    19 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Z zekibalo (ali zeki balo) 15 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    S-Class'ın duruşu ile alakası yok. Bence olmamış.
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    homebird (Bilen BİLİR) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Logoyu kapatsan kimseye Mersedes olduğuna inandıramazsın.
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    BOLDVIPER 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    civic r type sedan versıyonu gıbı olmus durusu felan bi mercedes havas ıyok
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (21) Yorum Yaz Forumda Gör
    HoLY.oNE (Kağan ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Arkadaşlar bunun altında dünya kadar batarya var tasarımı ondan ötürü bu şekilde yapılmış olabilir mi ?



    Menzil,teknoloji vs Mercedes şovu başlıyor elektriklide
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Aqenor (Tuncay Ekmez) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Neden sürekli elektrikli araçların futuristik havası olma zorunluluğu varmış gibi davranıyorlar. S class'ın yanında çok basit duruyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Şıh Hazretleri (- -) 9 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Herkes tipine takılmış ama şeklinin böyle olmasının sebebi sadece 0.20Cd gibi bir sürtünme katsayısına sahip olmasından dolayı. Bu hem aracın verimliğini hem de menzilini arttırıyor. EQS bu haliyle dünyanın en aerodinamik seri üretim aracı olacak. Karşılaştırmak için, S serisinin sürtünme katsayısı [color=#222222]0.359Cd, Honda S2000'ün 0.37Cd, Tesla 3'ün ise 0.23Cd civarında.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    12 Angry Men (Heisenberg ) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    bence güzel ama bir mercedes ağırlığı yok. Elektrikli arabaları, normal arabalar gibi yapsalar olmuyor mu ? Böyle uçuk tasarımlara ne gerek var.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Hobar (Emrah Karaçam) 10 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Taycan gibi bu araba da elektrikli arabalarda ötv artışına sebep olabilir.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    V VSBZLWILJP 11 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    iç dış efsaneeeeee
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    JanKlod (Mert ) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    içi ne kadar güzelse dıştan o kadar kötü
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Palamut gibi
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    C Clusive 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    İç tasarımı bulutlardaymış gibi hissettiriyor. Bizde 200k ya dacia hurdası almaya devam.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Psychotechnic (Salih Mücahit) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Niye Astra gibi duruyor bu araç ya
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Whippoorwill +185 Schtroumpf Grognon +153 MaximillianFoe +152 sdbz +149 joven +135 galaxyg +135 Santiago Munez +130 WB +128 V4LKyR +113 ahmetkaraci +93
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 MrHamilton ilk kez +228 2 yimmasabi ilk kez +190 3 Elektrikliarabasever ilk kez +182
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    45 Kişi Okuyor (2 Üye, 43 Misafir) 7 Masaüstü 38 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    5838 kez okundu.
    21 kişi, toplam 21 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Galeri, 2021 mercedes eqs ve
    4 etiket daha mercedes elektrikli araçlar elektrikli sedan Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası246,1b
    Twitter Profili100,2b
    Instagram Sayfası46,3b
    YouTube Kanalı318b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 sa. Amazon Prime'ın güncel abone sayısı açıklandı 6 sa. Kripto para ile ödemelere yasak geldi 8 sa. Aksiyon rol yapma oyunu Darkfire Heroes, ücretsiz olarak mobil cihazlar için yayınlandı 9 sa. 1980 temalı arcade oyun Chaser Tracer, ücretsiz olarak mobil cihazlar için yayınlandı 10 sa. Bang & Olufsen'in yeni kablosuz hoparlörü bir kitap gibi görünüyor 10 sa. Microsoft, Windows 10'da Zaman Çizelgesi'ni kaldırıyor mu? 11 sa. Skyrim'in modu ayrı bir oyun oluyor: The Forgotten City bu yaz çıkacak 11 sa. Sony, bu yıl Avrupa'da geri dönüştürülmüş PS5 oyun kutularını test edecek 12 sa. Unity motoruna DLSS desteği ekleniyor 12 sa. Yerli otomobilde Ethereum ve IOTA detayı 12 sa. NFT satışları ilk çeyrekte 1 milyar doları aştı 13 sa. Yeni Hyundai Santa Cruz pickup dünyasına katıldı 13 sa. Thermalright çift kule tasarımlı Peerless Assasin 120 Black’i detaylandırdı 13 sa. Yarış simülasyonu oyunu F1 2021 duyuruldu, Türkiye fiyatı belli oldu: 500 TL 13 sa. TSMC açıkladı: Çip sıkıntısı 2022 yılında da devam edecek 14 sa. Yapı ve Kredi Bankası’na büyük şok: Veriler satıldı 14 sa. 5000 liralık Hi-Fi seti ile 1 yıl, değer miydi? “Fiio K5 Pro ve Sennheiser HD6xx“ 14 sa. Hızlı ve Öfkeli 10'un yapımı 2022 yılına kadar başlamayacak 14 sa. Intel’in CEO’su Nvidia’nın işlemci hamlesini değerlendirdi 15 sa. Nvidia madenci kısıtlı yeni GPU’lar hazırlıyor 15 sa. GÖRÜNTÜLENEN 2021 Mercedes EQS tanıtıldı: Elektrikli araç dünyasının S-Class'ı Sonraki Samsung Galaxy Tab S7 Lite 5G ilk yüksek kaliteli görüntüsüyle karşımızda 16 sa. Dün halka arz olan Coinbase’in değeri 100 milyar doları aştı 16 sa. GeForce Now'a 15 yeni oyun ekleniyor ve bazı oyunlara RTX desteği geliyor 16 sa. Nihat Hatipoğlu: “Kripto para haramdır diyemiyorum” 17 sa. Epic Games toplamda 236 TL değerindeki 3 farklı oyunu ücretsiz veriyor 17 sa. Instagram beğeni sayılarını gizlemenize izin verecek 17 sa. Assassin's Creed Valhalla'nın bizleri İrlanda'ya götüren ilk büyük genişlemesi ertelendi 18 sa. Meizu, iPhone satmaya başlıyor: Üstelik Apple'a övgüler dizerek 18 sa. Facebook yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanma hedefine ulaştığını duyurdu 19 sa. PlayStation özel oyunu Days Gone'ın PC için çıkış tarihi açıklandı; Türkiye fiyatı belli oldu 19 sa. BluTV önümüzdeki 3 gün boyunca ücretsiz olarak hizmet verecek 19 sa. Makyajlı Seat Arona, yeni Xperience donanımıyla tanıtıldı 19 sa. PS5'in disk dönerken çıkarttığı yüksek ses yeni güncellemeyle azaltılmış gibi duruyor 20 sa. Amazon.com.tr'de gıda ürünlerinde Ramazan’a özel 20 TL indirim kodu 20 sa. Apple Watch'un COVID-19'u teşhis edip edemeyeceği araştırılıyor 20 sa. Yeni Hyundai Elantra Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 20 sa. Samsung'un ay sonunda tanıtacağı yeni dizüstü bilgisayarlar ortaya çıktı 21 sa. Netflix bu hafta sonu limitli süreliğine, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Chadwick Boseman'ın belgeselini yayınlayacak 21 sa. TCL 20 serisi yeni modellerle büyüyor 22 sa. Ford Otosan, üretime yaklaşık 2 ay ara veriyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız