2021 Mercedes EQS tanıtıldı: Elektrikli araç dünyasının S-Class'ı

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Daha önce iç mekanı ve bazı teknik detayları paylaşılan elektrikli Mercedes-Benz EQS'in açıkçası görmediğimiz bir tek dış tasarımı kalmıştı. Beklenen gün geldi ve elektrikli lüks sedan artık tüm detaylarıyla karşımızda.

Mercedes-Benz EQS, markanın yeni nesil elektrikli araç platformu üzerine yükseliyor ki bu platformu ilerleyen süreçte bu modelin küçük kardeşi EQE'de de göreceğiz. Elektrikli lüks sedan, 5265 mm'lik uzunluğuyla S-Class'ın uzun aks mesafeli versiyonuna yaklaşsa da bakıldığında oldukça kompakt duruyor. EQS'in 0.20 gibi etkileyici bir hava sürtünme katsayısına sahip olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

Mercedes-Benz EQS'in ilk etapta satışa sunulacak motor seçenekleri daha önce duyurulmuştu. Bu alanda karşımıza ilk olarak EQS 450+ çıkıyor. Arkadan itişli bu versiyonu tek elektrik motoruna sahip ve bu motor 333 beygir güç ve 568 Nm tork üretiyor. Söz konusu versiyonun 0-100 km/s hızlanması 6.2 saniye sürüyor.

Dört tekerlekten çekişli seçenek olan EQS 580 4MATIC+ versiyonundaysa ön ve arka aksa konumlandırılan elektrik motorları toplamda 524 beygir güç ve 855 Nm tork üretiyor. Bu versiyon da 0-100 km/s hızlanmasını 4.3 saniyede tamamlıyor.

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Mercedes-Benz EQS'in tüm versiyonlarında kalıcı mıknatıslı senkron motorlar kullanılıyor. Versiyonların maksimum hızı ise 210 km/s ile sınırlandırılmış. Alman marka 715 beygirlik bir versiyon üzerinde çalıştıklarını da belirtti fakat şimdilik bu konuyla ilgili pek çok şey belirsiz. Bu versiyonun da AMG rozeti taşıması bekleniyor.

EQS'in dört tekerlekten çekişli versiyonlarında Torque Shift adı verilen bir fonksiyona yer veriliyor. Söz konusu sistemin tork dağılımını yönetme konusunda mekanik bir sisteme göre daha hızlı tepki verdiği belirtiliyor. Optimum tork dağılımı için dakikada 10 bin kez kontrol yaptığı söylenen sistemin genelde en verimli motorun kullanılmasını sağlayarak menzile konusundaki verimliliği de artırdığı söyleniyor.

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Lüks elektrikli sedan modelinde 107.8 kWh'lık büyük bir batarya paketi bulunuyor. Zemine paralel biçimde konumlandırılan batarya EQS'in WLTP'ye göre 770 kilometreye kadar sürüş menziline sahip olmasını sağlıyor. Alman marka arkadan itişli versiyonlar için 90 kWh'lık küçük batarya seçeneğinin de seçenekler arasında olacağını duyurdu. Bu bataryalar kapasitesine göre 10 veya 12 modülden oluşuyor.

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400 volt mimarisinin kullanıldığı sistemin yüksek enerji yoğunluğuna sahip olduğu ve akıllı termal yönetim sistemi sayesinde şarj performansını üst seviyeye taşıdığı belirtiliyor. EQS'teki batarya yönetim yazılımı OTA (over-the-air) güncelleme desteği sayesinde sürekli güncelliğini korurken, bir enerji emici muhafaza ve çift katmanlı taban plakası da herhangi bir kaza anında güvenliği artırıyor. Bunun yanında Mercedes, bataryaya 10 yıl/250.000 km garanti veriyor.

Şarj konusuna geldiğimizde ise EQS'in 22 kW üç fazlı AC şarj cihazıyla geleceğini ve 200 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği sunacağını öğreniyoruz. Markanın açıklamasına göre hızlı şarj ile 15 dakikada menzile 300 km eklemek mümkün. Bunun yanı sıra şarj ve faturalama işlemini otomatik hale getiren yeni Plug & Charge fonksiyonunun bulunduğu ve bu fonksiyonun ilk etapta Avrupa'daki Ionity ağında kullanılabileceği de açıklamalar arasında.

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Mercedes-Benz EQS, içten yanmalı motorlu S-Class'ın sahip olduğu pek çok teknolojiyi benimsemiş. Artırılmış gerçeklik desteğine sahip head-up display, arka tekerlekleri 10 dereceye kadar açılandıran dört tekerlekten yönlendirme sistemi ve hem sertliği hem de yüksekliği duruma göre otomatik olarak ayarlayan havalı süspansiyon sistemini bu özellikler arasında göstermek mümkün.

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Elektrikli lüks sedanda 'lüks' kelimesini tam anlamıyla ifade eden pek çok özellik mevcut. 15 hoparlörlü Burmester ses sistemi, ön koltuk sırtlarında bulunan 11.6 inçlik ekranlar, masaj fonksiyonuna sahip ısıtmalı ve havalandırmalı arka koltuklar gibi pek çok özellik sayabiliriz. Bunun yanında EQS'in kapıları siz araca yaklaştığınızda - eğer güvenlik açısından sorun yok ise - otomatik açılyor ve frene bastığınızda otomatik kapanıyor.

Mercedes-benz EQS'in iç mekanında opsiyon olarak yer alan yeni nesil multimedya sistemi MBUX Hyperscreen'i daha önce görmüştük. Hyperscreen ile ilgili detaylara buradaki haberimizden ulaşabilirsiniz. Bunun dışında standart olarak S-Class'takine benzer bir sisteme yer verilecek.

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