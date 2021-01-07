Mercedes, 141 cm'lik devasa multimedya sistemi MBUX Hyperscreen'i tanıttı

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MBUX (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) adını verdiği yenilikçi multimedya sistemini ilk kez 2018 yılında karşımıza çıkaran Alman üretici, aradan geçen süreçte söz konusu sistemi daha da geliştirdi ve bugün "MBUX Hyperscreen" adıyla karşımıza çıkardı.

Yukarıdaki görselden de anlayabileceğiniz üzere Mercedes-Benz'in yeni sistemi adının hakkını veriyor. Yapılan açıklamada söz konusu ekranın herhangi bir seri üretim Mercedes-Benz modelinde kullanılan en büyük ekran olacağı belirtildi. Aslına bakılırsa tüm konsolun MBUX Hyperscreen'den oluşacağını söylemek mümkün zira hava menfezleri bile bu cam panele entegre olacak şekilde tasarlanmış.

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Uçtan uca 141 santimetre uzunluğunda ve kavisli bir yüzeye sahip olduğu açıklanan MBUX Hyperscreen aslında üç farklı OLED ekrandan oluşuyor. 650 dereceye varan sıcaklıklarda geliştirilen ve çeşitli çarpışma testlerine tabi tutulan bir cam panel içerisine yerleştirilen ekranlardan ilki sürücünün önündeki dijital gösterge ekranı. Söz konusu ekranda sistemin yerleştirildiği elektrikli araçla ilgili tüm sürüş bilgilerini görmek mümkün.

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MBUX Hyperscreen'in merkezinde ise büyük bir bilgi-eğlence ekranı yer alıyor. Navigasyon, medya ayarları ve diğer uygulamalara erişimin mümkün olduğu bu ekran üzerinden klima ve koltuk ayarları gibi pek çok fonksiyonu da kontrol etmek mümkün. Hyperscreen'de son olarak ön yolcunun önünde de ona özel bir ekran bulunuyor. Yolcu bu ekrandaki navigasyon erişimiyle sürücüye yardımcı olabilirken aynı zamanda video gibi içerikler de izleyebiliyor. Yapılan açıklamada bazı pazarlarda bu ekran üzerinden televizyon izlemenin de mümkün olacağı belirtildi.

MBUX Hyperscreen'in oldukça hızlı öğrenen bir yapay zekaya sahip olması ve bu kapsamda sunduğu kişiselleştirme seçenekleri bu sistemin en dikkat çekici özellikleri arasında. 7 farklı sürücü profilinin kaydedilebildiği sistem, sürücünün tercihlerini öğrenip kayıt altında tutuyor. Böylelikle kendi profilinizi seçtiğinizde herhangi bir ayar yapmanıza gerek kalmıyor. Ayrıca, MBUX Hyperscreen'deki yapay zeka aracın adaptif süspansiyon sistemine de doğrudan müdahale edebiliyor.

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Elektrikli Mercedes-Benz EQS'in silüeti

Mercedes'in MBUX Hyperscreen sisteminde rutinler de oldukça önemli bir yere sahip. Örneğin sürücü Salı akşamları sürekli bir arkadaşını arıyorsa sistem bunu öğrenip bir sonraki aşamada aynı kişiyi arama konusunda öneride bulunuyor. Sürücü belli koşullarda masaj veya ısıtma özelliğini açıyorsa yine aynı koşullar oluştuğunda bu özelliklerin açılması konusunda otomatik öneride bulunuyor. Üstelik tüm bu öneriler o an aktif olan sürücü profili göz önüne alınarak yapılıyor.

8 çekirdekli işlemci, 24 GB RAM ve 46.5 GB/s bellek bant genişliği Mercedes'in MBUX sisteminin bazı teknik özellikleri arasında gösteriliyor. MBUX Hyperscreen ilk olarak Alman markanın elektrikli sedan modeli EQS'te opsiyon olarak sunulacak. Ardından elektrikli EQ ailesinin diğer modellerinde görmemiz de muhtemel.

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