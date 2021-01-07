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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mercedes, 141 cm'lik devasa multimedya sistemi MBUX Hyperscreen'i tanıttı

    Entegre edildiği otomobilin ön konsolunu neredeyse tamamen kaplayacak olan MBUX Hyperscreen ilk olarak Alman markanın elektrikli sedan modeli EQS'te kullanılacak. İşte MBUX Hyperscreen'in detayları:
    2 gün
    7,2b
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    25
    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    8

    Mercedes, 141 cm'lik devasa multimedya sistemi MBUX Hyperscreen'i tanıttı
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    MBUX (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) adını verdiği yenilikçi multimedya sistemini ilk kez 2018 yılında karşımıza çıkaran Alman üretici, aradan geçen süreçte söz konusu sistemi daha da geliştirdi ve bugün "MBUX Hyperscreen" adıyla karşımıza çıkardı.

    Yukarıdaki görselden de anlayabileceğiniz üzere Mercedes-Benz'in yeni sistemi adının hakkını veriyor. Yapılan açıklamada söz konusu ekranın herhangi bir seri üretim Mercedes-Benz modelinde kullanılan en büyük ekran olacağı belirtildi. Aslına bakılırsa tüm konsolun MBUX Hyperscreen'den oluşacağını söylemek mümkün zira hava menfezleri bile bu cam panele entegre olacak şekilde tasarlanmış.

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    Uçtan uca 141 santimetre uzunluğunda ve kavisli bir yüzeye sahip olduğu açıklanan MBUX Hyperscreen aslında üç farklı OLED ekrandan oluşuyor. 650 dereceye varan sıcaklıklarda geliştirilen ve çeşitli çarpışma testlerine tabi tutulan bir cam panel içerisine yerleştirilen ekranlardan ilki sürücünün önündeki dijital gösterge ekranı. Söz konusu ekranda sistemin yerleştirildiği elektrikli araçla ilgili tüm sürüş bilgilerini görmek mümkün.

    Mercedes, 141 cm'lik devasa multimedya sistemi MBUX Hyperscreen'i tanıttı
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    MBUX Hyperscreen'in merkezinde ise büyük bir bilgi-eğlence ekranı yer alıyor. Navigasyon, medya ayarları ve diğer uygulamalara erişimin mümkün olduğu bu ekran üzerinden klima ve koltuk ayarları gibi pek çok fonksiyonu da kontrol etmek mümkün. Hyperscreen'de son olarak ön yolcunun önünde de ona özel bir ekran bulunuyor. Yolcu bu ekrandaki navigasyon erişimiyle sürücüye yardımcı olabilirken aynı zamanda video gibi içerikler de izleyebiliyor. Yapılan açıklamada bazı pazarlarda bu ekran üzerinden televizyon izlemenin de mümkün olacağı belirtildi.

    MBUX Hyperscreen'in oldukça hızlı öğrenen bir yapay zekaya sahip olması ve bu kapsamda sunduğu kişiselleştirme seçenekleri bu sistemin en dikkat çekici özellikleri arasında. 7 farklı sürücü profilinin kaydedilebildiği sistem, sürücünün tercihlerini öğrenip kayıt altında tutuyor. Böylelikle kendi profilinizi seçtiğinizde herhangi bir ayar yapmanıza gerek kalmıyor. Ayrıca, MBUX Hyperscreen'deki yapay zeka aracın adaptif süspansiyon sistemine de doğrudan müdahale edebiliyor.

    Mercedes, 141 cm'lik devasa multimedya sistemi MBUX Hyperscreen'i tanıttı
    Tam Boyutta Gör

    Elektrikli Mercedes-Benz EQS'in silüeti

    Mercedes'in MBUX Hyperscreen sisteminde rutinler de oldukça önemli bir yere sahip. Örneğin sürücü Salı akşamları sürekli bir arkadaşını arıyorsa sistem bunu öğrenip bir sonraki aşamada aynı kişiyi arama konusunda öneride bulunuyor. Sürücü belli koşullarda masaj veya ısıtma özelliğini açıyorsa yine aynı koşullar oluştuğunda bu özelliklerin açılması konusunda otomatik öneride bulunuyor. Üstelik tüm bu öneriler o an aktif olan sürücü profili göz önüne alınarak yapılıyor.

    8 çekirdekli işlemci, 24 GB RAM ve 46.5 GB/s bellek bant genişliği Mercedes'in MBUX sisteminin bazı teknik özellikleri arasında gösteriliyor. MBUX Hyperscreen ilk olarak Alman markanın elektrikli sedan modeli EQS'te opsiyon olarak sunulacak. Ardından elektrikli EQ ailesinin diğer modellerinde görmemiz de muhtemel.



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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
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    sething (sething ) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Abdülhak Hamit Tarhan
    GTA yı bilmem ama bu lüksle çoğu G...T u açacağı kesin..
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    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    por favor (ssena arıkuşu) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Multimedya sistemine araba takmışlar.
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    Sah!n 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Inovasyon ve teknoloji adina heyecan verici, begendim. Fakat kisisel gorusum bu kadari da fazla. A noktasindan b noktasina giderken bu tarz bir sisteme ihtiyac duyacagimi sanmiyorum.
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    HoLY.oNE (Kağan ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Mercedes yine şovunu yapıyor

    Boş boş konuşanlara kulak asmayın,innovasyon Mercedes-Benz yine yeniden...
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 2 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bizimkiler hayalet gösterge dediklerinde bile 5-10 bin kitliyor. Sadece o ekran bizim burda bir araba parasınadır.
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    zotacing (Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın. Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın.) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Şu ekranı yapmak marifet olarak lanse edilmemeli. En kötü beceremeyen bir firma bile gider LG-Samsung'dan destek alır yaptırır.

    Arabaların atari gibi olması hoş değil.
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    Rusty (Yakup HELVACI) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    teybi çalınan, farı çalınan, direksiyonu çalınan arabalardan sonra komple konsolu çalınan araçları da görürüz bundan sonra.
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    Romeo84 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Kaza yaptın diyelim bu panelin kenarında kırık oluştu, ne yapacaksın 1.5 mt lik ekranı komple mi değiştiricen...
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    fotifoti (foti ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Millet oo diyor ama bunlar hiç konvansiyonel çözümler değil. Aracın ömrünü çok kısaltıyor. 68 mersoya bakıp oo deriz ama 30 sene sonra bu araba hiç olur. Garanti bitince şunu alacak adama acırlar. Bence bu hayalet ekranlar , tvlerdeki 3d gibi geçici bir heves olacak.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Zafonte (b. ) 1 gün ( Mesaj Silindi ) fotifoti
    benim de aklıma sadece bu geldi. bir şekilde upgrade edilebili, değiştirilebilir, çağa ayak uydurabilecek bir şekilde tasarlanmalı
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    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Donanım iyi, fonksiyonlar da muhtemelen iyidir ancak çok çirkin gözüküyor bence.

    Son en az 5-10 yıldır tasarımda geri gidiyor insanoğlu bence.
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    boşyapanlaratepki 2 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Abi bü rustı da açar he
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    7228 kez okundu.
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    mercedes mbux hyperscreen, mercedes ve
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