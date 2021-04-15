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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Hyundai Elantra Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Hyundai'nin dünya çapında en çok satan modeli Elantra yeni nesliyle Türkiye'ye döndü. Yeni Hyundai Elantra fiyatı ve özellikleri haberimizde:
    15 Nisan 2021, 14:44 (1 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yeni Hyundai Elantra Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
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    Geçtiğimiz yılın mart ayında örtüsü kaldırılan yeni nesil Hyundai Elantra sonunda Türkiye'de yollara çıkmaya hazır. Farklı tasarımı ve sert çizgileriyle dikkat çeken yeni Hyundai Elantra fiyatı lansmana özel 231.500 TL'den başlıyor.

    Parametrik Dinamik isimli tasarım felsefesiyle tasarlanan yeni Hyundai Elantra’nın ölçüleri selefine kıyasla gözle görülür derecede artmış. K3 platformu üzerine inşa edilen modelin toplam uzunluğunda 56 mm, genişliğinde de 25 mm artış söz konusu. Aks mesafesi de bir önceki modele göre 20 mm kadar uzamış. Bu sayede arkadaki diz mesafesi (+60 mm) iyileştirilmiş.

    Yeni Elantra’da oturma pozisyonunu önde 25 mm, arkada ise 20 mm alçaltılmış. Bu sayede yüksekliğin 20 mm azaltılmasına rağmen sunulan baş mesafesinde herhangi bir gerileme yaşanmamış. Ayrıca Elantra'nın bagaj kapasitesi de 16 litre artışla 474 litreye ulaşmış. Son olarak Elantra'nın selefine kıyasla 45 kg daha haflf bir otomobil olduğunu da hatırlatalım.

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    Yeni Hyundai Elantra Türkiye'de 5 farklı seçenekle karşımıza çıkıyor: Style, Style Comfort, Smart, Elite ve Elite Plus. 16 inç alaşımlı jantlar, geri görüş kamerası, parlak siyah ön ızgara ve gövde rengi çamurluklar, 8 inç multimedya ekranı ve kablosuz bağlantı, anahtarsız giriş ve çalıştırma, elektrikli katlanabilir yan aynalar Smart donanım seviyesinde devreye giriyor.

    Yeni Elantra'nın en üst seviyesindeki Elite Plus donanımındaysa 10.25 inç multimedya ekranı ve navigasyon, gri renkli deri koltuk döşemeleri, 8 hoparlörlü Bose ses sistemi, ön park sensörü ve ambiyans aydınlatma gibi daha gelişmiş özellikler karşımıza çıkıyor. Öte yandan yeni Elantra'yı lansman rengi derin mavi dahil 9 farklı gövde rengiyle tercih etmek mümkün. 

    Elantra'nın kaputu altında yalnızca 1.6 litre atmosferik benzinli motor seçeneği mevcut. 123 beygir güç ve 154 Nm tork üreten motor 6 ileri manuel şanzımanla veya CVT şanzımanla kombine edilebiliyor.

    Yeni Hyundai Elantra fiyat listesi şöyle: 

    Versiyon Lansmana Özel Fiyat
    Style 1.6L Benzinli MT 231.500 TL
    Style Comfort 1.6L Benzinli CVT 296.000 TL
    Smart 1.6L Benzinli CVT 325.000 TL
    Elite 1.6L Benzinli CVT 370.000 TL
    Elite Plus 1.6L Benzinli CVT 410.000 TL



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    Milli roket motoru ilk sınavı geçti

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    Burcu Ateş 4 saat önce

    Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.

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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    T Tendürek (---- ----) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    410.000TL/2.825,90TL= 145 Ay/ 12Ay= 12 YIL (Aç, susuz)
    Yanıtla +9
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    Quard (Ahmet G) 1 dk. ( Mesaj Silindi )
    Nedense Hyundai arabalarını seviyorum ama fiyatı ülkemiz şartlarına göre fazla.Parası olan kolaylıkla alabilir ama taksitle alacaklar için yüksek maaş şart.
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    H herseyinhayirlisi 22 dk. ( Mesaj Silindi )
    O motor neden
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    A ARES007 (Ares ARES) 26 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bunları gördükçe insanın %50lik corolla, civic, golf depolayası geliyor.



    İlla sahip olmak isteyen çok korkmasın. Otomatik versiyonu muhtemelen 240 a filan verilecektir. Hyundai o kadar kafasız değil.
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    Halilowich (H Y) 29 dk. ( Mesaj Silindi )
    Alınırsa en dolusu alınır çünkü küçük ekran iğrenç duruyor. En dolusu da alınamaz çünkü fiyatlar... :(
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    M meyveli kaktöş 31 dk. ( Mesaj Silindi )
    içi tucsondan çok daha güzel
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    mck94 31 dk. ( Mesaj Silindi )
    Tasarıma baktikca basima agrilar girdi, elbette begenenler olacaktir. Ama ben tutarsiz buldum, hele ön izgara ve farlar..
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    S szymek61 (ismail a.) 32 dk. ( Mesaj Silindi )
    Sar 1 tane 410 luk olanından.
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    astegon (astegon CF) 35 dk. ( Mesaj Silindi )
    Önü değil de arkası ve içini ben beğendim.

    Ama fiyatlar maaşallah...
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    brkprlk35 (Burak Parlak) 48 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bu kaçıncı kasa Elantra vallahi ben takip edemiyorum artık.. Alıyorsun 2 sene geçmiyor eski kasa kalıyor elinde..
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    buraxus (Burak Tüzen ) 50 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bu elantra da düğün modunu açmış baldız gibi, her kasa alakasız, hiç çizgisi yok...
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    926 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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    Galeri, yeni hyundai elantra ve
    4 etiket daha 2021 hyundai elantra fiyat Türkiye Haberleri elantra fiyat listesi 2021 Bilim ve Teknoloji
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