Yeni Hyundai Elantra Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz yılın mart ayında örtüsü kaldırılan yeni nesil Hyundai Elantra sonunda Türkiye'de yollara çıkmaya hazır. Farklı tasarımı ve sert çizgileriyle dikkat çeken yeni Hyundai Elantra fiyatı lansmana özel 231.500 TL'den başlıyor.

Parametrik Dinamik isimli tasarım felsefesiyle tasarlanan yeni Hyundai Elantra’nın ölçüleri selefine kıyasla gözle görülür derecede artmış. K3 platformu üzerine inşa edilen modelin toplam uzunluğunda 56 mm, genişliğinde de 25 mm artış söz konusu. Aks mesafesi de bir önceki modele göre 20 mm kadar uzamış. Bu sayede arkadaki diz mesafesi (+60 mm) iyileştirilmiş.

Yeni Elantra’da oturma pozisyonunu önde 25 mm, arkada ise 20 mm alçaltılmış. Bu sayede yüksekliğin 20 mm azaltılmasına rağmen sunulan baş mesafesinde herhangi bir gerileme yaşanmamış. Ayrıca Elantra'nın bagaj kapasitesi de 16 litre artışla 474 litreye ulaşmış. Son olarak Elantra'nın selefine kıyasla 45 kg daha haflf bir otomobil olduğunu da hatırlatalım.

İlginizi Çekebilir

MG ZS EV elektrikli SUV Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Ayrıca Bkz. "Ford Otosan, üretime yaklaşık 2 ay ara veriyor"

Yeni Hyundai Elantra Türkiye'de 5 farklı seçenekle karşımıza çıkıyor: Style, Style Comfort, Smart, Elite ve Elite Plus. 16 inç alaşımlı jantlar, geri görüş kamerası, parlak siyah ön ızgara ve gövde rengi çamurluklar, 8 inç multimedya ekranı ve kablosuz bağlantı, anahtarsız giriş ve çalıştırma, elektrikli katlanabilir yan aynalar Smart donanım seviyesinde devreye giriyor.

Yeni Elantra'nın en üst seviyesindeki Elite Plus donanımındaysa 10.25 inç multimedya ekranı ve navigasyon, gri renkli deri koltuk döşemeleri, 8 hoparlörlü Bose ses sistemi, ön park sensörü ve ambiyans aydınlatma gibi daha gelişmiş özellikler karşımıza çıkıyor. Öte yandan yeni Elantra'yı lansman rengi derin mavi dahil 9 farklı gövde rengiyle tercih etmek mümkün.

Elantra'nın kaputu altında yalnızca 1.6 litre atmosferik benzinli motor seçeneği mevcut. 123 beygir güç ve 154 Nm tork üreten motor 6 ileri manuel şanzımanla veya CVT şanzımanla kombine edilebiliyor.

Yeni Hyundai Elantra fiyat listesi şöyle:

Versiyon Lansmana Özel Fiyat Style 1.6L Benzinli MT 231.500 TL Style Comfort 1.6L Benzinli CVT 296.000 TL Smart 1.6L Benzinli CVT 325.000 TL Elite 1.6L Benzinli CVT 370.000 TL Elite Plus 1.6L Benzinli CVT 410.000 TL

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.