Karsan da katılmıştı: ABD Posta Servisi'nin ihalesini Oshkosh Defense kazandı

ABD Posta Servisi ya da kısa adıyla USPS, araç filosunu yenilemek için bir ihale başlatmış ve bu ihaleye ülkemizden Karsan da katılmıştı. Bugün yapılan açıklamaya göre ihalenin kazananı Oshkosh Defense isimli bir şirket oldu.
Wisconsin merkezli şirket, USPS için yukarıda fotoğrafını gördüğünüz Next Generation Delivery Vehicle (NGDV) isimli teslimat araçları üretecek. Yeni nesil teknolojilerle donatılan bu araçlar posta servisinin eski Grumman LLV isimli araçlarının yerini alacak. Düşük ön profili, devasa ön camı ve kayar kapılarıyla dikkat çeken NGDV'nin tasarımı henüz tamamlanmamış fakat üretim versiyonunda da bundan çok uzaklaşılmayacaktır.
Yapılan anlaşmaya göre Oshkosh Defence, 10 yıllık süreçte 50 bin ila 165 bin arasında NGDV üretecek. Bu araçlardan bazıları yüksek yakıt verimliliğine sahip içten yanmalı motora bazıları da tamamen elektrikli güç aktarma sistemine sahip olacak. Elektrik motoruna sahip araçlarda elektrikli araç teknolojilerindeki yenilikleri yakalamak adına çeşitli iyileştirmeler yapılabilecek. Fakat bu konuyla alakalı detaylar henüz belli değil.İlginizi Çekebilir PSA, elektrik atağına 2021 Citroen e-Berlingo ile devam ediyor
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Oshkosh Defence, ilk aşamada alacağı 482 milyon dolarlık yatırımı NGDV'lerin tasarımını tamamlamaya, gerekli araç gereçleri almaya ve bir üretim tesisi kurmaya harcayacak. Eğer her şey planlandığı gibi giderse ilk araç 2023 yılında hizmete başlamış olacak. Posta servisinin filosunda bazıları 30 yıldır hizmette olan 230 bin araç bulunuyor. Bunlardan yaklaşık 190 bin tanesi haftanın altı veya yedi günü dağıtım yapıyor.
Karsan'dan açıklama
Öte yandan, ihaleye katılan Karsan da konuyla ilgili açıklamada bulundu. Karsan'ın KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Şirketimizin 14 Temmuz 2020 tarihli özel durum açıklamasında özetle, ABD Posta Servisi'nin Yeni Nesil Dağıtım Aracı Alım Süreci ihalesine Morgan Olson ile birlikte üretim için fiyat teklifi verildiği duyurulmuştu. İhale mercii tarafından yapılan bildirim ile ABD Posta Servisi'nin Yeni Nesil Dağıtım Aracı Alım Süreci ihalesinin başka bir ihale katılımcısında kaldığı öğrenilmiş olup, kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur."
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Atak Faz-2 helikopterin ilk teslimatı yapıldı
ayrıca, karsan 'in tasarımı beğenmeyen arkadaşlar, Oshkosh 'unki çok mu iyi ??
O da zaten Karsanin ki de o kadar iyi degil demis.
Yani Oshkosh ve Karsan ikisi de kotu anlaminda yazmis.
Siz de ona diyorsunuz ki Oshkoshun ki cok mu iyi Adam zaten Oshkoshunki kotu demis.
Vay be, adamların ölçekleri korkutucu.
Haftanin her gunu sokaginizdan gecen, yasamin bir parcasi olan, 20-30 yil kullanimda kalan, kulturun bir parcasi olan bir aractan bahsediyor.
Nerdeyse her Hollywood fiminde gorulur bir tanesi mesela.
Daha futuristik, daha elektrikli araclara ozendirici, daha marka olabilecek bir tasarim olamaz miydi acaba.
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