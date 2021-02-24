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    Karsan da katılmıştı: ABD Posta Servisi'nin ihalesini Oshkosh Defense kazandı

    ABD Posta Servisi'nin ihalesini kazanan Oshkosh Defense, 10 yıllık süreçte 50 bin ila 165 bin arasında araç üretecek. Filoda yerini alacak ilk aracın 2023'te hizmete girmesi planlanıyor.
    24 Şubat 2021, 19:37 (2 gün)
    3,6b
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    4

    Karsan da katılmıştı: ABD Posta Servisi'nin ihalesini Oshkosh Defense kazandı
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    ABD Posta Servisi ya da kısa adıyla USPS, araç filosunu yenilemek için bir ihale başlatmış ve bu ihaleye ülkemizden Karsan da katılmıştı. Bugün yapılan açıklamaya göre ihalenin kazananı Oshkosh Defense isimli bir şirket oldu.

    Wisconsin merkezli şirket, USPS için yukarıda fotoğrafını gördüğünüz Next Generation Delivery Vehicle (NGDV) isimli teslimat araçları üretecek. Yeni nesil teknolojilerle donatılan bu araçlar posta servisinin eski Grumman LLV isimli araçlarının yerini alacak. Düşük ön profili, devasa ön camı ve kayar kapılarıyla dikkat çeken NGDV'nin tasarımı henüz tamamlanmamış fakat üretim versiyonunda da bundan çok uzaklaşılmayacaktır.

    Yapılan anlaşmaya göre Oshkosh Defence, 10 yıllık süreçte 50 bin ila 165 bin arasında NGDV üretecek. Bu araçlardan bazıları yüksek yakıt verimliliğine sahip içten yanmalı motora bazıları da tamamen elektrikli güç aktarma sistemine sahip olacak. Elektrik motoruna sahip araçlarda elektrikli araç teknolojilerindeki yenilikleri yakalamak adına çeşitli iyileştirmeler yapılabilecek. Fakat bu konuyla alakalı detaylar henüz belli değil.

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    Oshkosh Defence, ilk aşamada alacağı 482 milyon dolarlık yatırımı NGDV'lerin tasarımını tamamlamaya, gerekli araç gereçleri almaya ve bir üretim tesisi kurmaya harcayacak. Eğer her şey planlandığı gibi giderse ilk araç 2023 yılında hizmete başlamış olacak. Posta servisinin filosunda bazıları 30 yıldır hizmette olan 230 bin araç bulunuyor. Bunlardan yaklaşık 190 bin tanesi haftanın altı veya yedi günü dağıtım yapıyor.

    Karsan'dan açıklama

    Öte yandan, ihaleye katılan Karsan da konuyla ilgili açıklamada bulundu. Karsan'ın KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

    "Şirketimizin 14 Temmuz 2020 tarihli özel durum açıklamasında özetle, ABD Posta Servisi'nin Yeni Nesil Dağıtım Aracı Alım Süreci ihalesine Morgan Olson ile birlikte üretim için fiyat teklifi verildiği duyurulmuştu. İhale mercii tarafından yapılan bildirim ile ABD Posta Servisi'nin Yeni Nesil Dağıtım Aracı Alım Süreci ihalesinin başka bir ihale katılımcısında kaldığı öğrenilmiş olup, kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur."



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    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    A abayismail 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ben Biden'e iletiyorum..
    Yanıtla +9
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    S sonofmana (yasar toprak) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Yandaş firma kazanmış.
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    mahmut716 (mahmut öz) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    bunlar newyork taksi ihalesine de girmişlerdi, kazanamamışlardi.

    ayrıca, karsan 'in tasarımı beğenmeyen arkadaşlar, Oshkosh 'unki çok mu iyi ??
    1 Yanıt Yanıtla
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    Hemican 1 gün ( Mesaj Silindi ) mahmut716
    Konuda sadece bir kisi Karsan`in tasarimindan bahsetmis. Begenmeyen arkadaslar demeniz ilginc olmus.

    O da zaten Karsanin ki de o kadar iyi degil demis.
    Yani Oshkosh ve Karsan ikisi de kotu anlaminda yazmis.

    Siz de ona diyorsunuz ki Oshkoshun ki cok mu iyi Adam zaten Oshkoshunki kotu demis.
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Araç o kadar çirkin ki direkt olarak "Meme" oldu.
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    M Morichannn (Akın Özer) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Karsan’ın tasarımı da o kadar iyi değilmiş.



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    S sonofmana (yasar toprak) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Yandaş firma kazanmış.
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    BekirHan (Bekir Han) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Eski halleri de böyle. Psta, kargo, dondurma arabaları hep böyle alçak zeminli yüksek tabanlı değişik araçlar...
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    Torlak Kemal (Hasan Yıldız) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    ABD nasıl dev bir ülke USPS'nin araç ihalesinden bile anlaşılıyor. Adamların sadece posta servisinde bizim devletin elindeki aracın 2 katı kadar araç bulunuyor, üstelik artık kimse mektup yazmadığı, kart atmadığı halde! Demek ki eskiden daha da çokmuş sayısı.

    Vay be, adamların ölçekleri korkutucu.
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    CoreXXX (fatih tat) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    En çirkin bu diye bunu seçmişler
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    Xagdas (Çağdaş Y.) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Ancak bu kadar çirkin bir tasarım olur. Scarabaeus sacer gibi bişey.
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    neronidas (Veysel EJDER) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Fiat Multipla'nın posta versiyonu
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    Hemican 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu tarz araclarda fonksiyonellik en onemli sey orasi kesin ama gorsellige de biraz onem verilebilir.
    Haftanin her gunu sokaginizdan gecen, yasamin bir parcasi olan, 20-30 yil kullanimda kalan, kulturun bir parcasi olan bir aractan bahsediyor.
    Nerdeyse her Hollywood fiminde gorulur bir tanesi mesela.

    Daha futuristik, daha elektrikli araclara ozendirici, daha marka olabilecek bir tasarim olamaz miydi acaba.
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