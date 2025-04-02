Yeni Skoda Enyaq ailesi mayıs ayında Türkiye'de

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Škoda, yenilenen Enyaq ailesini Türkiye’de satışa sunulmak için gün sayıyor. Yeni Enyaq ve Enyaq Coupé, markanın Modern Solid tasarım dilini benimseyerek daha çarpıcı bir görünüme, geliştirilmiş aerodinamik performansa ve sürdürülebilir malzemelere kavuştu. Yenilenen Enyaq ailesi, Mayıs ayından itibaren Türkiye yollarına çıkmaya başlayacak. Yenilenen Enyaq'ın Avrupa fiyatı 44 bin eurodan başlıyor.

Yenilenen Skoda Enyaq, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Yeni Enyaq ailesinin tasarımını tanımlayan Tech-Deck ön yüz, parlak siyah yüzeyiyle dikkat çekerken, radar sistemi ve ön kamera gibi sensörleri de içerisine gizliyor. Bu bölümde öne çıkan bir diğer yenilik ise, LED’lerle aydınlatılan ışık şeridi oluyor.

Tech-Deck ön yüzün üstüne entegre edilen LED şerit, LED Matrix farların üst bölümünü görsel olarak birbirine bağlayarak modern ve bütüncül bir görünüm sunuyor. Alt modüllerde konumlanan iki belirgin LED, Škoda SUV’lerinin karakteristik dört bölümlü far tasarımına yeni bir yorum getiriyor.

Yeni Enyaq’ın arka tasarımında da markanın dikkat çekici imza detayları korunuyor. Škoda yazısı zarif bir şekilde konumlandırılırken, C harfi formundaki arka LED ışıklandırmalar, yüksek görünürlükle estetik çekiciliği bir araya getiriyor.

Yeni Enyaq’ın aerodinamik yapısı, önceki modele kıyasla önemli iyileştirmeler içeriyor. Daha ince ve kaputla bir bütün gibi geçiş sağlayan Tech-Deck ön yüz, optimize edilmiş hava perdeleri, radyatör ile ızgara arasındaki boşluğun kapatılması ve yeniden tasarlanmış aerodinamik jantlar, Enyaq’ın hava sürtünme katsayısını önemli ölçüde düşürüyor.

Tam Boyutta Gör Škoda mühendisleri, uyguladıkları yeniliklerle Enyaq’ın sürtünme katsayısını 0.264’ten 0.245’e, Enyaq Coupe’nin ise 0.234’ten 0.225’e düşürerek markanın bugüne kadarki en aerodinamik otomobilini geliştirmeyi başardı.

Bu iyileştirmeler, WLTP ölçümüne göre önemli bir menzil artışı getirdi. Buna göre Enyaq 60 versiyonunda menzil 416 km'den 437 km’ye (Coupe'de 446 km'ye), Enyaq 85 versiyonunda menzil 544 km’den 586 km’ye (Coupe'de 596 km'ye) , Enyaq 85x versiyonunda ise menzil 520 km'den 549 km'ye (Coupe'de 558 km'ye) yükseldi.

Aerodinamik tasarımın mühendislik yenilikleriyle birleştiği yeni Škoda Enyaq, daha uzun menzil, daha düşük enerji tüketimi ve maksimum verimlilik sunarak elektrikli mobilitede yeni standartları belirliyor.

Yeni Enyaq ailesi, SUV ve SUV Coupé olmak üzere iki farklı gövde tipiyle sunulmaya devam ediyor. Her iki modelin aks mesafesi 1 mm artarak 2,766 mm’ye ulaştı. Yeni Enyaq, 4,658 mm uzunluğu (+9 mm), 1,879 mm genişliği ve 1,622 mm yüksekliğiyle (+1 mm) daha iddialı bir duruş sergiliyor. Daha sportif çizgilere sahip Enyaq Coupé ise, 4,658 mm uzunluk (+5 mm), 1,879 mm genişlik ve 1,623 mm yükseklikle (+2 mm) dikkat çekiyor.

Yeni Škoda Enyaq ailesi, segmentinin ötesine geçen geniş iç hacmi ve optimize edilmiş sürüş dinamikleriyle konforu en üst seviyeye taşıyor. Enyaq modelinde 105,6 cm’lik ön baş mesafesi sunulurken, Enyaq Coupe modelinde bu değer 109,5 cm’ye yükseliyor. Her iki gövde tipinde de arka bölüm baş mesafesi 99 cm olarak sunulurken, yolcular için geniş, ferah ve konforlu bir yaşam alanı oluşturuluyor.

Güç ve batarya seçenekleri

Tam Boyutta Gör Škoda, yenilenen Enyaq ailesiyle elektrikli mobilite alanında önemli yenilikler sunuyor. İki farklı batarya kapasitesi ve üç motor seçeneğiyle satışa sunulacak olan Enyaq modelleri, daha uzun menzil ve daha yüksek performans sağlıyor. Enyaq 60, Enyaq Coupe 60 ve Enyaq Coupe 85x modellerinden oluşan ürün gamı, uzun menzil, yüksek performans ve gelişmiş sürüş dinamiklerini bir araya getiriyor.

63 kWh bataryaya sahip Enyaq 60 ve Enyaq Coupe 60, arka aksta konumlandırılan 150 kW gücündeki elektrik motoruyla 310 Nm tork üreterek, dinamik ve verimli bir sürüş deneyimi sunuyor.

Ailenin en güçlü modellerinden Enyaq Coupe 85x, 82 kWh bataryasını hem arkada bulunan ana elektrik motoruyla hem de ön aksta konumlandırılan ikinci bir elektrik motoruyla birleştirerek dört tekerlekten çekiş imkanı sağlıyor. Akıllı dört tekerlekten çekiş sistemi, gücü ön tekerleklere dinamik olarak dağıtarak yol tutuşunu artırırken enerji verimliliğini de optimize ediyor.

Enyaq 60 ve Enyaq Coupe 60 modelleri, 0’dan 100 km/s hıza 8,1 saniyede ulaşırken, 160 km/s maksimum hıza çıkıyor. Enyaq Coupe 85x ise 6,7 saniyede 0-100 km/s hızlanmasını tamamlarken, 180 km/s maksimum hıza ulaşarak üstün performans sunuyor.

Yeni Škoda Enyaq Ailesi, gelişmiş batarya teknolojisi ve hızlı şarj çözümleriyle uzun yolculukları daha konforlu ve kesintisiz hale getiriyor. 558 kilometreden fazla menzil sunan 82 kWsa bataryaya sahip Enyaq Coupe, 175 kW maksimum şarj gücü sayesinde DC hızlı şarj istasyonlarında batarya seviyesini yalnızca 28 dakikada %10’dan %80’e ulaştırabiliyor.

446 kilometreden fazla menzil sunan 63 kWsa bataryaya sahip Enyaq ve Enyaq Coupe modelleri ise 165 kW maksimum şarj gücü ile yalnızca 24 dakikada %10’dan %80’e şarj edilebiliyor. Yüksek kapasiteli batarya yönetimi ve hızlı şarj desteği sayesinde Enyaq ailesi, daha uzun menzil, daha az bekleme süresi ve maksimum sürüş keyfi sunarak elektrikli mobilitede yeni bir standart belirliyor.

Yenilenen yaşam alanı

Tam Boyutta Gör Škoda, tamamen elektrikli yeni Enyaq ailesinde geniş iç hacim, yenilikçi tasarım ve gelişmiş donanımları bir araya getiriyor. Zarif ve ergonomik iç mekan tasarımı, sezgisel kontroller ve zamansız bir şıklık sunarken, yolculara konforlu bir sürüş deneyimi vadediyor. Yeni direksiyon simidi, geleneksel Škoda logosunun yerine marka adını taşıyan bir tasarıma sahip. 5,3 inçlik dijital kokpit ve 13 inçlik merkezi bilgi-eğlence ekranı Enyaq ailesinin standart donanımları arasında yer alıyor.

Sürüş deneyimini bir üst seviyeye taşımak isteyenler için artırılmış gerçeklik destekli head-up display, sürüş dinamiklerini ön camayansıtarak maksimum güvenlik ve konfor sağlıyor. Gelişmiş bilgi akışı ve sezgisel kullanım sunan bu teknoloji, sürücünün dikkatini yoldan ayırmadan kritik bilgilere anında erişmesini mümkün kılıyor.

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Yeni Škoda Enyaq, geniş ve ferah iç mekanıyla konforu en üst seviyeye taşırken, üstün bagaj kapasitesi ile markanın işlevselliğe verdiği önemi bir kez daha vurguluyor. Enyaq modeli 585 litre, Enyaq Coupe modeli ise 570 litre standart bagaj hacmi sunarak günlük kullanımda geniş bir yükleme alanı sağlıyor. Maksimum taşıma kapasitesine ihtiyaç duyulan durumlarda ise, arka koltuklar tamamen yatırıldığında Enyaq 1.710 litre, Enyaq Coupe ise 1.610 litre gibi etkileyici bir bagaj hacmine ulaşıyor. Geniş iç hacim, akıllı saklama çözümleri ve esnek kullanım imkanıyla Enyaq ailesi, hem şehir içi hem de uzun yolculuklarda maksimum pratiklik sunuyor.

Gelişmiş standart güvenlik sistemleri

Škoda, yenilenen Enyaq ve Enyaq Coupé modellerinde aktif ve pasif güvenlik sistemlerini daha da ileriye taşıyarak üstün bir sürüş güvenliği deneyimi sunuyor. Gelişmiş sürüş destek sistemleriyle donatılan Enyaq, Adaptif Hız Sabitleyici, Şerit Değiştirme Sistemi, Şerit Takip Asistanı, Trafik Sıkışıklığı Asistanı, Proaktif Acil Durum Yardım Sistemi, Proaktif Yolcu Koruma Sistemi ve Yarı Otonom Araç Kontrolü gibi kapsamlı güvenlik teknolojileriyle her yolculukta maksimum güvenlik sağlıyor.

Gelişmiş sensör ve kamera sistemleriyle desteklenen bu yenilikçi güvenlik donanımları, sürüşü daha konforlu ve güvenli hale getirirken, olası riskleri önceden algılayarak proaktif koruma sağlıyor. Škoda Enyaq ailesi, sürücü ve yolcular için en yüksek güvenlik standartlarını sunarak, elektrikli mobiliteyi güvenle birleştiriyor.

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Yeni Skoda Enyaq ailesi mayıs ayında Türkiye'de