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    Bu yıl Türkiye'ye gelecek Skoda Elroq'un üretimi tam gaz devam ediyor

    Skoda'nın Mladá Boleslav'daki ana fabrikası, Elroq üretiminin de devreye girmesiyle birlikte modern bir üretim üssü haline geldi. Fabrikada günde 600 adet Elroq üretiliyor.
    Türkiye'ye gelecek Skoda Elroq'un üretimi tam gaz devam ediyor Tam Boyutta Gör
    Škoda, ana fabrikası Mladá Boleslav'da elektrikli Elroq modelinin seri üretimine tam gaz devam ediyor. 2025 yılının ilk yarısında Türkiye’de de satışa sunulacak Elroq, Škoda‘nın C-SUV segmentindeki ilk tam elektrikli modeli olarak öne çıkıyor. Elroq, 2024 yılının sonuna kadar 20 bini aşkın sipariş aldı.

    Yeni Škoda Elroq, markanın Mladá Boleslav'daki ana fabrikasında içten yanmalı motorlu Octavia ve tamamen elektrikli yenilenen Enyaq’ın yanında üretiliyor. Škoda bu stratejik karar sayesinde, tüketici taleplerine daha hızlı uyum sağlıyor, üretim kapasitesini verimli kullanarak global sürdürülebilirlik stratejisine de katkıda bulunuyor. 

    MEB platformuna sahip elektrikli araçlar için batarya sistemlerinin üretildiği Mladá Boleslav'daki Škoda ana fabrikası, 1 milyon adetlik batarya üretimi gerçekleştirerek 2024 senesinde önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Ayrıca Elroq'un ürün gamına katılmasıyla birlikte otomobile olan yoğun talebi karşılamak için marka, Octavia modelinin üretiminin bir kısmını 2024 senesinde Mladá Boleslav'dan Kvansky'e kaydırdı. 

    Türkiye'ye gelecek Skoda Elroq'un üretimi tam gaz devam ediyor Tam Boyutta Gör
    Elroq, markanın “Modern Solid” tasarım dilini benimseyen ilk otomobil olarak da öne çıkıyor. Sürdürülebilir ve yenilikçi malzemelerle tasarlanan kabinde geri dönüştürülmüş bileşenler kullanılarak çevre dostu bir yaklaşım benimseniyor. 13 inç multimedya ekranı ile sürüş deneyimini de daha akıllı ve sezgisel hale getiriyor. 

    Elektrikli mobiliteyi daha erişilebilir ve esnek hale getiren Elroq, 60 ve 85 olmak üzere iki farklı batarya kapasitesi ile tercih edilebiliyor. 63 kWh ve 82 kWh kapasiteli batarya seçenekleriyle, 150 kW ile 210 kW arasında değişen güç çıkışlarına sahip. En büyük lityum iyon bataryalı versiyonlar, WLTP döngüsünde 580 kilometreden fazla menzil sunarak uzun mesafeli yolculukları kolaylaştırıyor.

    175 kW’a kadar DC hızlı şarj desteği sayesinde, Elroq 85 yalnızca 28 dakikada %10’dan %80’e kadar şarj olabiliyorken Elroq 60 ise 165 kW’a kadar DC hızlı şarj desteğiyle sadece 24 dakikada %10’dan %80’e şarj olabiliyor. Günlük kullanımda pratikliği artıran bu hızlı şarj özelliğinin yanı sıra, Elroq’un 9,3 metrelik iddialı dönüş çapı otomobilin hem şehir içi hem de uzun yolculuklar için ideal bir elektrikli SUV olmasını sağlıyor.

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    selamivural 4 saat önce

    Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!

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