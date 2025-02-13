Bu yıl Türkiye'ye gelecek Skoda Elroq'un üretimi tam gaz devam ediyor

Yeni Škoda Elroq, markanın Mladá Boleslav'daki ana fabrikasında içten yanmalı motorlu Octavia ve tamamen elektrikli yenilenen Enyaq’ın yanında üretiliyor. Škoda bu stratejik karar sayesinde, tüketici taleplerine daha hızlı uyum sağlıyor, üretim kapasitesini verimli kullanarak global sürdürülebilirlik stratejisine de katkıda bulunuyor.
MEB platformuna sahip elektrikli araçlar için batarya sistemlerinin üretildiği Mladá Boleslav'daki Škoda ana fabrikası, 1 milyon adetlik batarya üretimi gerçekleştirerek 2024 senesinde önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Ayrıca Elroq'un ürün gamına katılmasıyla birlikte otomobile olan yoğun talebi karşılamak için marka, Octavia modelinin üretiminin bir kısmını 2024 senesinde Mladá Boleslav'dan Kvansky'e kaydırdı.
Elektrikli mobiliteyi daha erişilebilir ve esnek hale getiren Elroq, 60 ve 85 olmak üzere iki farklı batarya kapasitesi ile tercih edilebiliyor. 63 kWh ve 82 kWh kapasiteli batarya seçenekleriyle, 150 kW ile 210 kW arasında değişen güç çıkışlarına sahip. En büyük lityum iyon bataryalı versiyonlar, WLTP döngüsünde 580 kilometreden fazla menzil sunarak uzun mesafeli yolculukları kolaylaştırıyor.
175 kW’a kadar DC hızlı şarj desteği sayesinde, Elroq 85 yalnızca 28 dakikada %10’dan %80’e kadar şarj olabiliyorken Elroq 60 ise 165 kW’a kadar DC hızlı şarj desteğiyle sadece 24 dakikada %10’dan %80’e şarj olabiliyor. Günlük kullanımda pratikliği artıran bu hızlı şarj özelliğinin yanı sıra, Elroq’un 9,3 metrelik iddialı dönüş çapı otomobilin hem şehir içi hem de uzun yolculuklar için ideal bir elektrikli SUV olmasını sağlıyor.
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