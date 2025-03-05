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    Yeni Skoda Kodiaq RS Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Yeni Skoda Kodiaq RS, 265 beygirlik 2.0 TSI motoruyla hem selefine göre daha güçlü hem de içten yanmalı motora sahip şimdiye kadarki en güçlü RS modeli olarak karşımıza çıkıyor.

    Škoda’nın en güçlü içten yanmalı motora sahip RS modeli Kodiaq RS, Mart ayı itibarıyla Türkiye’de satışa sunuldu. Markanın motor sporlarındaki köklü mirasını yollara taşıyan yeni Skoda Kodiaq RS fiyatı 5.599.900 TL olarak açıklandı.

    Škoda Kodiaq RS, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Yeni Skoda Kodiaq RS Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Bundan yaklaşık dört ay önce tanıtılan yeni Škoda Kodiaq RS, cesur ve dinamik tasarımıyla dikkat çekiyor. RS modeline özel parlak siyah tasarım unsurları, güçlü ve sportif karakterini vurgularken, aerodinamik olarak optimize edilmiş ön ve arka tamponlar ile görünür egzoz çıkışları performans odaklı duruşunu tamamlıyor.

    Full LED Matrix ön farlar, geceyi gündüze çevirerek üstün görüş sağlarken, Crystal Lightning imzalı ön ızgara, modelin premium karakterini ortaya koyuyor. RS’e özel parlak siyah dekoratif şeritler, yan aynalar, bagaj kapağındaki Škoda harfleri, model ismi ve ön ızgara, Yeni Kodiaq RS’in dinamik yapısına atıfta bulunuyor.

    Sportif ruhun kusursuz bir yansıması olan özel RS arka difüzör ve 20” Elias alüminyum alaşımlı jantlar, Yeni Kodiaq RS’in güçlü duruşunu tamamlayarak bakışları üzerine çekmesini sağlıyor.

    Kabinde sportif detaylar

    Yeni Skoda Kodiaq RS Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni Škoda Kodiaq RS, sadece performansıyla değil, iç mekandaki sportif lüks anlayışıyla da fark yaratıyor. Siyah ve gri renklerin hakim olduğu kabin, yüksek kontrastlı kırmızı dikiş detaylarıyla güçlendirilerek premium ve dinamik bir atmosfer sunuyor.

    Elektrikle ayarlanabilen spor ön koltuklar, entegre baş destekleri ve hafıza fonksiyonu ile üst düzey konfor sağlarken, RS logolu 3 kollu sportif direksiyon simidi, her sürüşte maksimum kontrol sunuyor. 

    Yeni Kodiaq RS kokpitte, 10.25 inçlik dijital gösterge paneli ve 13 inçlik bilgi-eğlence sistemi ile sürücüye tüm bilgileri kolay takip edilebilir biçimde sunuyor. Yeni Kodiaq RS’in standart donanımında yer alan Canton Ses Sistemi, güçlü ve kristal netliğinde akustik performansıyla her yolculuğu eşsiz bir müzik deneyimine dönüştürüyor. Lamine ön ve arka akustik yan camlar, dış dünyadan gelen sesleri minimuma indirerek kabin içinde sessiz ve konforlu bir seyahat sağlıyor.

    En güçlü RS

    Yeni Skoda Kodiaq RS Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni Škoda Kodiaq RS heyecan uyandıran motor sesiyle de dikkat çekiyor. Dinamik Ses Güçlendirme Sistemi, motorun gücünü ve karakterini daha belirgin hale getirirken, her hızlanmada farklı bir ses deneyimi sunuyor. 

    Sportif tasarım detayları ve üstün sürüş dinamikleriyle dikkat çeken yeni Kodiaq RS, 265 HP güç üreten 2.0 TSI motoru ile performans ve konforu bir arada sunuyor. 7 ileri DSG şanzıman ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle donatılan Kodiaq RS, 0’dan 100 km/s hıza yalnızca 6.3 saniyede ulaşırken, maksimum 231 km/s hıza çıkabiliyor. 

    Yeni Kodiaq RS’in gelişmiş süspansiyon ve şasi sistemi, DCC Plus teknolojisiyle her türlü sürüş karakterine özel 15 farklı sürüş ayarı sunarak her yol koşuluna mükemmel uyum sağlıyor. Bağımsız iki valfli amortisör sistemi, sıkıştırma ve geri sekme sönümleme kontrollerini birbirinden ayırarak daha hızlı tepki süresi ve gelişmiş sürüş dengesi sağlıyor. 

    Standart olarak sunulan Sürüş Modu Seçimi, sürücüye Eco, Comfort, Normal, Sport, Individual ve Snow modları arasında seçim yapma imkanı tanırken, Off-Road modu ile zorlu arazi koşullarında bile üstün performans sunuyor.

    Dört tekerlekten çekiş sistemi ve progresif direksiyon teknolojisi yeni Kodiaq RS’in, yol tutuşunu en üst seviyeye çıkararak virajlarda üstün kontrol ve hassas sürüş hissi sağlıyor.

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