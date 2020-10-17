2021 Tesla Model 3, menzil ve performans artışıyla geldi

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Tesla'nın ürün gamındaki en uygun fiyatlı otomobil olan Tesla Model 3 için beklenen güncelleme geldi. Tasarımında küçük değişiklikler yapılan 2021 Tesla Model 3'ün performansı ve menzili artırıldı.

2021 Tesla Model 3'ün tasarımındaki değişim detaylarda gizli. 18 ve 19 inçlik jantların tasarımında güncellemeler yapılan elektrikli sedanda artık 20 inçlik 'Übertürbine' jantlar da tercih edilebiliyor. Bunun yanı sıra kapı kolları ve cam çerçevelerinin parlak kromdan kurtulup tıpkı Model Y'deki gibi koyu bir temaya geçiş yaptığını görüyoruz.

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2021 Tesla Model 3'ün iç mekanına geçtiğimizde direksiyon simidinde ve orta konsolda değişiklikler görüyoruz. Şirket, bu alanda hakim olan piyano siyahından vazgeçmiş ve kablosuz akıllı telefon şarj ünitesinin olduğu bölümü elden geçirmiş. Bunun yanı sıra 2021 Tesla Model 3'e elektrikli bagaj kapağı, ısıtmalı direksiyon simidi ve lamine yan camlar gibi beklenen özelliklere de kavuştuğu belirtiliyor.

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Gelelim asıl değişimin yaşandığı performans ve menzil tarafına. 2021 Tesla Model 3 Standart Range Plus'ın menzili yapılan güncellemeyle 21 kilometre artarak 423 kilometreye yükseldi. Fakat bu versiyonun 5.3 saniye süren 0-100 km/s hızlanmasında ve 225 km/s'lik maksimum süratinde bir değişim yaşanmadı.

Model 3 Long Range Dual Motor AWD versiyonu 50 kilometre artışla menzil konusunda en fazla iyileştirme gören versiyon oldu. Bu sayede otomobilin menzili 568 kilometreye yükseldi. 0-100 km/s hızlanma süresi 0.2 saniye gerileyerek 4.2 saniyeye düşen otomobilin maksimum hızı ise 233 km/s.

Son olarak, Model 3 Performance Dual Motor AWD versiyonu da menziline 26 kilometre ekleyerek toplamda 507 kilometreye yükseltti. Söz konusu versiyonun 0-100 km/s hızlanma süresi de 3.1 saniyeye geriledi.

2021 Tesla Model 3 için 37.990 dolardan başlayan fiyatlarla sipariş verilebiliyor.

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