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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2021 Tesla Model 3, menzil ve performans artışıyla geldi

    Uygun fiyatlı modeli Tesla Model 3'ü 2021 model yılı için güncelleyen şirket, beklenen bazı özellikleri getirmenin yanı sıra menzil ve performans tarafında da iyileştirmeler yaptı.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2021 Tesla Model 3, menzil ve performans artışıyla geldi
    Tam Boyutta Gör

    eski/yeni

    Tesla'nın ürün gamındaki en uygun fiyatlı otomobil olan Tesla Model 3 için beklenen güncelleme geldi. Tasarımında küçük değişiklikler yapılan 2021 Tesla Model 3'ün performansı ve menzili artırıldı.

    2021 Tesla Model 3'ün tasarımındaki değişim detaylarda gizli. 18 ve 19 inçlik jantların tasarımında güncellemeler yapılan elektrikli sedanda artık 20 inçlik 'Übertürbine' jantlar da tercih edilebiliyor. Bunun yanı sıra kapı kolları ve cam çerçevelerinin parlak kromdan kurtulup tıpkı Model Y'deki gibi koyu bir temaya geçiş yaptığını görüyoruz.

    Ayrıca Bkz. "Yeni Dacia Spring, Avrupa'nın en ucuz elektrikli otomobili olmaya geldi"

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    2021 Tesla Model 3'ün iç mekanına geçtiğimizde direksiyon simidinde ve orta konsolda değişiklikler görüyoruz. Şirket, bu alanda hakim olan piyano siyahından vazgeçmiş ve kablosuz akıllı telefon şarj ünitesinin olduğu bölümü elden geçirmiş. Bunun yanı sıra 2021 Tesla Model 3'e elektrikli bagaj kapağı, ısıtmalı direksiyon simidi ve lamine yan camlar gibi beklenen özelliklere de kavuştuğu belirtiliyor.

    2021 Tesla Model 3, menzil ve performans artışıyla geldi
    Tam Boyutta Gör

    eski/yeni

    Gelelim asıl değişimin yaşandığı performans ve menzil tarafına. 2021 Tesla Model 3 Standart Range Plus'ın menzili yapılan güncellemeyle 21 kilometre artarak 423 kilometreye yükseldi. Fakat bu versiyonun 5.3 saniye süren 0-100 km/s hızlanmasında ve 225 km/s'lik maksimum süratinde bir değişim yaşanmadı.

    Model 3 Long Range Dual Motor AWD versiyonu 50 kilometre artışla menzil konusunda en fazla iyileştirme gören versiyon oldu. Bu sayede otomobilin menzili 568 kilometreye yükseldi. 0-100 km/s hızlanma süresi 0.2 saniye gerileyerek 4.2 saniyeye düşen otomobilin maksimum hızı ise 233 km/s.

    Son olarak, Model 3 Performance Dual Motor AWD versiyonu da menziline 26 kilometre ekleyerek toplamda 507 kilometreye yükseltti. Söz konusu versiyonun 0-100 km/s hızlanma süresi de 3.1 saniyeye geriledi. 

    2021 Tesla Model 3 için 37.990 dolardan başlayan fiyatlarla sipariş verilebiliyor.



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    31 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Neoptolemos_ (Gokhan KAYA) 5 gün en beğenilen
    38bin birim paraya aldıkları arabaya bak,
    Bizim burda 38bin birim paraya anca doğan alınıyor....
    1 Yanıt Yanıtla +16
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    sefa imancı (sefa imancı) 5 gün
    Şu birim para muhabbeti de sıktı artık resmen Türkiye'de yeni bir para birimimiz oldu, 'birim para,'!
    3 Yanıt Yanıtla +13
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Wanker 5 gün sefa imancı
    Kıyaslama yapmak için daha iyi bir fikriniz var mı?
    2 Yanıt Yanıtla +13
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 5 gün
    Gençler para birimimizin değerini artıracak bir yöntem biliyorsanız kimse sizi tutmuyor,buyrun.Biz de nasipleniriz. Sonuç olarak oturduğun yerden şikayet etmekle işler yürümüyor. Bizim insanımız böyle olacağını sanıyor, bilhassa yeni nesil. Muhalefet bile şikayet ediyor ama nasıl çözüleceği hakkında en ufak fikirleri yok.
    Yanıtla +2
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    Ben sero 5 gün
    40k dolar



    320k tl vergi hariç



    Gümrük, ötv, kdv, bari karı 700k minumum.
    Yanıtla
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    sefa imancı (sefa imancı) 5 gün
    Şu birim para muhabbeti de sıktı artık resmen Türkiye'de yeni bir para birimimiz oldu, 'birim para,'!
    3 Yanıt Yanıtla +13
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Wanker 5 gün sefa imancı
    Kıyaslama yapmak için daha iyi bir fikriniz var mı?
    2 Yanıt Yanıtla +13
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    hollowman_ (N. b.) 5 gün sefa imancı
    Ekonomiden anlamayan kafanın yorumları işte. Ülkeler boşuna GDP falan hesaplıyor. Kimsenin aklına gelmiyor birim para hesabıyla bakkal hesabı bakmak bu işlere. Euro bölgesinde her ülkenin refahı aynı düzeyde zaten.
    Yanıtla +1
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    CapriceClassic 5 gün sefa imancı
    Şimdi model 3, 5 milyon yen desem japonyada ne diyecek bu birimciler çok merak ediyorum...
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    Neoptolemos_ (Gokhan KAYA) 5 gün en beğenilen
    38bin birim paraya aldıkları arabaya bak,
    Bizim burda 38bin birim paraya anca doğan alınıyor....
    1 Yanıt Yanıtla +16
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    classf2re (Emre Mendelyev) 5 gün Neoptolemos_
    Çünkü adamlar kendileri üretiyor. Bizim gibi “ dünyada kimse her şeyi kendi yapmıyor. Onu ordan alırız bunu şurdan alırız hoop yerli milli göklerde.” Anlayışı yok. Adamların bir üretim ekosistemi var. Biz de hiç bir şey üretmeden, karşılığında hiçbir şey vermeden dünyanın bize çalışmasını istiyoruz. Ama ne devlet, ne ülke , ne de vatandaş üretme zihniyetinde.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    zero fear 5 gün
    Tesla gelecekten geliyor gibi değil mi
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    aserkang (Ahmet Serkan) 5 gün (düzenlendi)
    Pekiyi
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