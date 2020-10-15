Yeni Dacia Spring, Avrupa'nın en ucuz elektrikli otomobili olmaya geldi

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Dacia için beklenen gün geldi ve şirket bugün ilk tamamen elektrikli otomobili Dacia Spring üzerindeki örtüyü kaldırdı. Şirket, elektrikli Dacia Spring'in fiyat konusunda rakipsiz olacağının altını çiziyor.

Dacia Spring'in tasarımı mart ayında karşımıza çıkan konsept çalışması ile neredeyse tamamen aynı. Ayrıca söz konusu otomobilin Çin'de satılan Renault Kwid temelli kuzeni City K-ZE'ye benzediği de dikkatli gözlerden kaçmayacaktır.

Dacia Spring'in ön bölümüne baktığımızda ince LED gündüz farlarıyla çevrili küçük bir ızgara tasarımıyla karşılaşıyoruz. Otomobilin şarj girişi de bu panelin altında yer alıyor. Tamponun alt bölümünde ise bölünmüş far tasarımının diğer kısmını oluşturan aydınlatmalar bulunuyor. Arka bölümde ise markanın diğer yeni modellerinden aşina olduğumuz grafiklere sahip stoplar göze çarpıyor.

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Bir SUV gibi görünmesine rağmen fazlasıyla kompakt ölçülere sahip. Otomobilin uzunluğu 3734 mm, genişliği 1770 mm, yüksekliği 1516 mm ve aks mesafesi 2423 mm olarak ölçülüyor. Şirket, Dacia Spring'in arka koltuklarının iki yetişkinin konforlu bir şekilde oturması için yeterli olduğunu belirtiyor. 300 litre bagaj hacmine sahip olan Dacia Spring'de bu değer arka koltukların katlanmasıyla 600 litreye çıkıyor. Kapı cepleri ve orta konsoldaki saklama alanı da ekstra 23 litre alan sunuyor.

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Elektrikli Dacia Spring, sadece boyutlarıyla değil teknik özellikleriyle de tam bir şehir otomobili. 26.8 kWh'lık lityum iyon batarya paketinden güç alan otomobilde sadece 45 beygir güç ve 125 Nm tork üreten bir elektrik motoru bulunuyor. Bu sayede maksimum 125 km/s hızı görebilen Dacia Spring, WLTP'ye göre karma kullanımda 225 kilometre, WLTP City ölçümüne göre ise 295 kilometre sürüş menzili sunuyor.

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Dacia Spring'de Eco modu dikkat çekiyor. Eco tuşuna basıldığında motorun gücü 31 beygire düşüyor ve maksimum hız 100 km/s ile sınırlanıyor. Bu sayede otomobilin sahip olduğu menzil yüzde 10 civarında artırılabiliyor. Bataryayı standart prizle tam doluma ulaştırmak 14 saat sürüyor. 7.4 kW wall box ile bu süre 5 saate inerken, 30 kW DC şarj ile bataryayı yüzde 80'e ulaştırmak bir saatten kısa sürüyor.

Dacia Spring'in konsolu Renault City K-Ze ile neredeyse tamamen aynı. Gösterge panelindeki 3,5 inç dijital ekran, elektrikli camlar ve merkezi kilit Dacia Spring'in standart özellikleri arasında. Android Auto, Apple CarPlay ve geri görüş kamerasına sahip 7 inç bilgi-eğlence sistemi, manuel klima, elektrikli yan aynalar ve stepne ise opsiyon listesinde karşımıza çıkıyor.

Dacia Spring, ilk etapta 2021'in başında çeşitli araç paylaşım şemalarıyla sunulacak. Bireysel müşteriler için satışa sunulmasına ise sonbahar aylarında başlanacak. İlerleyen süreçte 800 litre kargo bölümüne sahip ticari araç versiyonu da piyasaya sürülecek.

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