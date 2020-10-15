Yeni Dacia Spring, Avrupa'nın en ucuz elektrikli otomobili olmaya geldi

Dacia için beklenen gün geldi ve şirket bugün ilk tamamen elektrikli otomobili Dacia Spring üzerindeki örtüyü kaldırdı. Şirket, elektrikli Dacia Spring'in fiyat konusunda rakipsiz olacağının altını çiziyor.
Dacia Spring'in tasarımı mart ayında karşımıza çıkan konsept çalışması ile neredeyse tamamen aynı. Ayrıca söz konusu otomobilin Çin'de satılan Renault Kwid temelli kuzeni City K-ZE'ye benzediği de dikkatli gözlerden kaçmayacaktır.
Dacia Spring'in ön bölümüne baktığımızda ince LED gündüz farlarıyla çevrili küçük bir ızgara tasarımıyla karşılaşıyoruz. Otomobilin şarj girişi de bu panelin altında yer alıyor. Tamponun alt bölümünde ise bölünmüş far tasarımının diğer kısmını oluşturan aydınlatmalar bulunuyor. Arka bölümde ise markanın diğer yeni modellerinden aşina olduğumuz grafiklere sahip stoplar göze çarpıyor.
Bir SUV gibi görünmesine rağmen fazlasıyla kompakt ölçülere sahip. Otomobilin uzunluğu 3734 mm, genişliği 1770 mm, yüksekliği 1516 mm ve aks mesafesi 2423 mm olarak ölçülüyor. Şirket, Dacia Spring'in arka koltuklarının iki yetişkinin konforlu bir şekilde oturması için yeterli olduğunu belirtiyor. 300 litre bagaj hacmine sahip olan Dacia Spring'de bu değer arka koltukların katlanmasıyla 600 litreye çıkıyor. Kapı cepleri ve orta konsoldaki saklama alanı da ekstra 23 litre alan sunuyor.İlginizi Çekebilir 2021'de Türkiye'ye gelmesi beklenen elektrikli otomobiller
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Elektrikli Dacia Spring, sadece boyutlarıyla değil teknik özellikleriyle de tam bir şehir otomobili. 26.8 kWh'lık lityum iyon batarya paketinden güç alan otomobilde sadece 45 beygir güç ve 125 Nm tork üreten bir elektrik motoru bulunuyor. Bu sayede maksimum 125 km/s hızı görebilen Dacia Spring, WLTP'ye göre karma kullanımda 225 kilometre, WLTP City ölçümüne göre ise 295 kilometre sürüş menzili sunuyor.
Dacia Spring'de Eco modu dikkat çekiyor. Eco tuşuna basıldığında motorun gücü 31 beygire düşüyor ve maksimum hız 100 km/s ile sınırlanıyor. Bu sayede otomobilin sahip olduğu menzil yüzde 10 civarında artırılabiliyor. Bataryayı standart prizle tam doluma ulaştırmak 14 saat sürüyor. 7.4 kW wall box ile bu süre 5 saate inerken, 30 kW DC şarj ile bataryayı yüzde 80'e ulaştırmak bir saatten kısa sürüyor.
Dacia Spring'in konsolu Renault City K-Ze ile neredeyse tamamen aynı. Gösterge panelindeki 3,5 inç dijital ekran, elektrikli camlar ve merkezi kilit Dacia Spring'in standart özellikleri arasında. Android Auto, Apple CarPlay ve geri görüş kamerasına sahip 7 inç bilgi-eğlence sistemi, manuel klima, elektrikli yan aynalar ve stepne ise opsiyon listesinde karşımıza çıkıyor.
Dacia Spring, ilk etapta 2021'in başında çeşitli araç paylaşım şemalarıyla sunulacak. Bireysel müşteriler için satışa sunulmasına ise sonbahar aylarında başlanacak. İlerleyen süreçte 800 litre kargo bölümüne sahip ticari araç versiyonu da piyasaya sürülecek.
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Aynı aracın Çin'de satılan versiyonu sanırım 9.000 usd satış fiyatı.
Satış fiyatının üzerinden %3 ötv + %18 kdv koyuyorum.
Alış fiyatı üzerine koymam gereken vergileri satış fiyatı üzerinden koyuyorum ki afaki saçma fiyat belirlenirse bilmiş oluruz.
Bunların hepsini üzerine koyunca total rakam 86.000 civarına çıkıyor.
Ki bu fiyattan çıkarsa satış rakamlarını alt üst eder.
En düşük egea bile 120 bin iken.
Bu araçta yakıt maliyetin ortadan kalkıyor.
Mtv %75 daha az ödüyorsun (ki SAÇMALIĞIN DANİSKASI teşvik etmeleri gerekirken)
Bu araç olurda bu fiyatlardan çıkarsa şehiriçi ve yokuş testlerinde yeterli gidişi sağlıyorsa alabilirim.
Ama burası Türkiye bu fiyatlar imkansız.
Menzil'e gelirsek şehir içi için gayet yeterli haftalık tek şarjla benim ihtiyacımı karşılayacak düzeyde.
Şehirlerarası ise bu araçla hiç bir yere gidemem.
En fazla memlekete gider dönerim şarjım eve gelinceye kadar anca yeter.
Şu araçları neden 400 km menzille çıkartmazlar anlamam.
Ola ki 5 sene sonrasında ciddi bataryada sıkıntı çıkarsa önceki elektrikli fluenceler gibi 80 km zor gider batarya ile.Sonrası çöp zaten.
Bataryaya ise en azından 5 sene garanti vermeleri şart.
Yoksa sonu zoe ve diğer elektrikliler gibi olucaktır.
7500 Euro olsa 70000 bin civarı yapıyor, %3 Ötv ve %18 Kdv ile 85000 Tl’ye tekabül ediyor. Ama umarım Renault Türkiyeye özel bir fiyatlandırma yaparda Türkiye de ki Elektrikli araç alt yapısının gelişmesine neden olur.
Ayni fiyat Renault ile.
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