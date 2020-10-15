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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Dacia Spring, Avrupa'nın en ucuz elektrikli otomobili olmaya geldi

    Renault Grubu'nun uygun fiyatlı markası Dacia, ilk tamamen elektrikli modeli Dacia Spring'i tanıttı. Fiyat konusunda rakip tanımayacağı iddia edilen Dacia Spring'in tasarımı ve özellikleri haberimizde
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yeni Dacia Spring, Avrupa'nın en ucuz elektrikli otomobili olmaya geldi
    Tam Boyutta Gör

    Dacia için beklenen gün geldi ve şirket bugün ilk tamamen elektrikli otomobili Dacia Spring üzerindeki örtüyü kaldırdı. Şirket, elektrikli Dacia Spring'in fiyat konusunda rakipsiz olacağının altını çiziyor.

    Dacia Spring'in tasarımı mart ayında karşımıza çıkan konsept çalışması ile neredeyse tamamen aynı. Ayrıca söz konusu otomobilin Çin'de satılan Renault Kwid temelli kuzeni City K-ZE'ye benzediği de dikkatli gözlerden kaçmayacaktır.

    Dacia Spring'in ön bölümüne baktığımızda ince LED gündüz farlarıyla çevrili küçük bir ızgara tasarımıyla karşılaşıyoruz. Otomobilin şarj girişi de bu panelin altında yer alıyor. Tamponun alt bölümünde ise bölünmüş far tasarımının diğer kısmını oluşturan aydınlatmalar bulunuyor. Arka bölümde ise markanın diğer yeni modellerinden aşina olduğumuz grafiklere sahip stoplar göze çarpıyor.

    Yeni Dacia Spring, Avrupa'nın en ucuz elektrikli otomobili olmaya geldi
    Tam Boyutta Gör

    Bir SUV gibi görünmesine rağmen fazlasıyla kompakt ölçülere sahip. Otomobilin uzunluğu 3734 mm, genişliği 1770 mm, yüksekliği 1516 mm ve aks mesafesi 2423 mm olarak ölçülüyor. Şirket, Dacia Spring'in arka koltuklarının iki yetişkinin konforlu bir şekilde oturması için yeterli olduğunu belirtiyor. 300 litre bagaj hacmine sahip olan Dacia Spring'de bu değer arka koltukların katlanmasıyla 600 litreye çıkıyor. Kapı cepleri ve orta konsoldaki saklama alanı da ekstra 23 litre alan sunuyor.

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    Elektrikli Dacia Spring, sadece boyutlarıyla değil teknik özellikleriyle de tam bir şehir otomobili. 26.8 kWh'lık lityum iyon batarya paketinden güç alan otomobilde sadece 45 beygir güç ve 125 Nm tork üreten bir elektrik motoru bulunuyor. Bu sayede maksimum 125 km/s hızı görebilen Dacia Spring, WLTP'ye göre karma kullanımda 225 kilometre, WLTP City ölçümüne göre ise 295 kilometre sürüş menzili sunuyor.

    Yeni Dacia Spring, Avrupa'nın en ucuz elektrikli otomobili olmaya geldi
    Tam Boyutta Gör

    Dacia Spring'de Eco modu dikkat çekiyor. Eco tuşuna basıldığında motorun gücü 31 beygire düşüyor ve maksimum hız 100 km/s ile sınırlanıyor. Bu sayede otomobilin sahip olduğu menzil yüzde 10 civarında artırılabiliyor. Bataryayı standart prizle tam doluma ulaştırmak 14 saat sürüyor. 7.4 kW wall box ile bu süre 5 saate inerken, 30 kW DC şarj ile bataryayı yüzde 80'e ulaştırmak bir saatten kısa sürüyor.

    Dacia Spring'in konsolu Renault City K-Ze ile neredeyse tamamen aynı. Gösterge panelindeki 3,5 inç dijital ekran, elektrikli camlar ve merkezi kilit Dacia Spring'in standart özellikleri arasında. Android Auto, Apple CarPlay ve geri görüş kamerasına sahip 7 inç bilgi-eğlence sistemi, manuel klima, elektrikli yan aynalar ve stepne ise opsiyon listesinde karşımıza çıkıyor.

    Dacia Spring, ilk etapta 2021'in başında çeşitli araç paylaşım şemalarıyla sunulacak. Bireysel müşteriler için satışa sunulmasına ise sonbahar aylarında başlanacak. İlerleyen süreçte 800 litre kargo bölümüne sahip ticari araç versiyonu da piyasaya sürülecek.



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    19 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Bu Editörden
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    cand. 1 hf. en beğenilen
    Adamların amacı o ki ucuz basit malzemelerle giriş seviyesi bi araba lüks amaçları olsa bu marka kurulmazdı neden amaçsızca eleştrip duruyorsunuz ki sanki mercedes çıkardı
    Adamların amacı o ki ucuz basit malzemelerle giriş seviyesi bi araba lüks amaçları olsa bu marka kurulmazdı neden amaçsızca eleştrip duruyorsunuz ki sanki merce...
    Devamını Gör
    Yanıtla +51
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    Ben sero 1 hf.
    45 beygir ne. Küfür mü
    3 Yanıt Yanıtla +24
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    A.E.M. 1 hf.
    Elektrikli arabaya ekran koysaydılar bari...
    2 Yanıt Yanıtla +23
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    Yorumlar (54) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Guest-7F946B81C 2 gün yeni yorumcu
    Togg denen ucube yerine bundan çıkarsalar şimdiye kadar çıkmıştı asgari ücretlide biniyordu.
    Yanıtla
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    genelkurmay89 (Gökhan Ateş) 3 gün
    Olmazda hani.

    Aynı aracın Çin'de satılan versiyonu sanırım 9.000 usd satış fiyatı.

    Satış fiyatının üzerinden %3 ötv + %18 kdv koyuyorum.
    Alış fiyatı üzerine koymam gereken vergileri satış fiyatı üzerinden koyuyorum ki afaki saçma fiyat belirlenirse bilmiş oluruz.

    Bunların hepsini üzerine koyunca total rakam 86.000 civarına çıkıyor.
    Ki bu fiyattan çıkarsa satış rakamlarını alt üst eder.
    En düşük egea bile 120 bin iken.
    Bu araçta yakıt maliyetin ortadan kalkıyor.
    Mtv %75 daha az ödüyorsun (ki SAÇMALIĞIN DANİSKASI teşvik etmeleri gerekirken)

    Bu araç olurda bu fiyatlardan çıkarsa şehiriçi ve yokuş testlerinde yeterli gidişi sağlıyorsa alabilirim.

    Ama burası Türkiye bu fiyatlar imkansız.

    Menzil'e gelirsek şehir içi için gayet yeterli haftalık tek şarjla benim ihtiyacımı karşılayacak düzeyde.
    Şehirlerarası ise bu araçla hiç bir yere gidemem.
    En fazla memlekete gider dönerim şarjım eve gelinceye kadar anca yeter.
    Şu araçları neden 400 km menzille çıkartmazlar anlamam.

    Ola ki 5 sene sonrasında ciddi bataryada sıkıntı çıkarsa önceki elektrikli fluenceler gibi 80 km zor gider batarya ile.Sonrası çöp zaten.

    Bataryaya ise en azından 5 sene garanti vermeleri şart.
    Yoksa sonu zoe ve diğer elektrikliler gibi olucaktır.
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    DH Misafiri 4 gün
    Kuru falan boş verin. Adamlar 8.700 birim verecek arabayı alacak. Sen de 8.700 TL verdiğini varsay. Alır mısın almaz mısın? Adamların iki kuruşu üstüne 24 ay taksit yapsalar ayda 400 birime araba sen almaz mısın kardeşim.
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    orktas (Orkun Taşkın) 4 gün
    Bu araba Türkiyeye 75 bin tl veya altında fiyatla pazara çıkarsa, Türkiye Avrupada ki en büyük elektrikli araç pazarı kesin sahip olur.



    7500 Euro olsa 70000 bin civarı yapıyor, %3 Ötv ve %18 Kdv ile 85000 Tl’ye tekabül ediyor. Ama umarım Renault Türkiyeye özel bir fiyatlandırma yaparda Türkiye de ki Elektrikli araç alt yapısının gelişmesine neden olur.
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    qun4L (Günal Zafer) 4 gün
    Renault un uygun otomobil markasimi?

    Ayni fiyat Renault ile.
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    DH Misafiri 5 gün
    8700 dolar civarı bekleniyor araç. Günümüz kuru ve vergileri ile ortalama 115 bin lira olacak. Şehir içi 200km menzili Kendi evinizde 15 lira, hızlı şarj istasyonunda bile doldursanız 60 liraya gidebileceksiniz. 45bg 125 torka az diyen olmuş ama gaza dokunduğun an torku vereceği için motorun gidişi 68bg 160 torklu 1.4 dizel fiestalar gibi olur. Uzun yol sıkıntı ancak evinde 2 aracı olanlar için birini şehir içi kullanıma yönelik bunun ile değiştirmemek için hiçbir sebep göremiyorum.
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    DH Misafiri 5 gün
    Zenginin malı fakirin çenesini yorar.
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    DH Misafiri 5 gün
    Varsayki bir saatte doluyor. Peki dolum istasyonlarında beş dakika yakıt almaya tahammülü olmayan bu millet bir saat bekleyecek sonra kaç km gidecek biz halen 90 model arabayla gezerken bu teknoloji biraz kalın. Ha dolumu yapınca şöyle bi 2 bin km gitse bekle bir iki saat
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    ciko1984 (xxxxx yyyyyy) 5 gün
    Tam şirket araçlarına uygun. Fiyat uygun gelirse araçları buna çerviririz tek sıkıntı şarj istasyonu
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    Brother ToLGa 6 gün
    45hp 125nm tork 225km menzil ve o şarj süresi ile yani sollama yapamazsınız bu araba ile gerektiğinde kaza riskinde hızlanmada yapamaz 4 kişilik elektrikli martı bu
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    72042 kez okundu.
    51 kişi, toplam 54 yorum yazdı.

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    Galeri, elektrikli dacia ve
    5 etiket daha dacia spring dacia spring özellikleri dacia elektrikli araçlar Bilim ve Teknoloji
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