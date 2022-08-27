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    2022 Dacia Duster - İnceleme: 150 Beygirlik SUV

    Bu videomuzda Dacia'nın 2022 model 150 beygirlik SUV'u Dacia Duster'a yakından bakıyoruz.                                                                         

    Dacia'nın yeni bir kimlik kazandırdığı SUV modeli Duster'ın Benzinli 1.3 Turbo 150 beygirlik modeline teknolojik açıdan sundukları ve genel anlamda kullanım deneyimine dair inceledik.

    Dacia'nın geçtiğimiz yıl tasarımını yenilediği ve böylece şantiyelerde daha çok tercih edilen güçlü şirket aracı imajını şık bir SUV kimliğine dönüştürmeyi başarmıştı. İddalı tasarımını iç tasarımına ne kadar yansıttığı ve gerek teknolojik, gerekse performans anlamında yola, yolcusuna ne kadar yansıttığını bu incelemede aktarmaya çalıştık. 

    Testimizde kullandığımız araç Duster serisinin en üst donanımlı paketi olan Prestige Plus, Benzinli 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 versiyonuydu. Aracın bu yayın hazırlanırken resmi Dacia Türkiye sitesinde belirtilen liste fiyatı ise opsiyonel seçenekler dışında 602.900 TL olarak görülüyordu.

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