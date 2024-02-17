Chery'nin yeni Avantgarde donanımı! Volvo'nun elektrikli kamyonu Türkiye'de satılacak - DH Oto Gündem

Programımızın bu haftaki bölümünde makyajlı Skoda Octavia, Volvo'nun Türkiye'de de satacağı yeni elektrikli kamyonu ve Chery'nin Türkiye'ye getirdiği yeni Avantgarde donanım seviyesini konuştuk.

Programımızın bu haftaki bölümünde makyajlı Skoda Octavia, Volvo'nun Türkiye'de de satacağı yeni elektrikli kamyonu ve Chery'nin Türkiye'ye getirdiği yeni Avantgarde donanım seviyesini konuştuk. Bize destek olmak için lütfen abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

Video akışı:

00:00 - Giriş

01:10 - Chery TIGGO 7 Pro ve TIGGO 8 Pro'ya yeni Avantgarde donanımı

08:35 - Makyajlı Skoda Ocrtavia tanıtıldı. Ne zaman Türkiye'ye gelecek?

14:34 - Yeni BMW X2 sDrive20i ve iX1 eDrive20 Türkiye'de

18:53 - Lancia Ypsilon, elektrikli araç olarak geri döndü

28:07 - Volvo Trucks'ın elektrikli kamyonu Türkiye'de de satılacak

33:59 - Kapanış

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