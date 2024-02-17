Kim Nerede? 112 Islak temizleme özellikli ilk Dyson süpürgesi Dyson V15s Detect Submarine satışa çıktı 102 Google CEO'su aynı anda 20 akıllı telefon kullandığını açıkladı 98 iPhone 16 ve 16 Pro yan yana görüntülendi: İşte tasarımı
Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Standart Oynatıcı MP3 Ses
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    Chery'nin yeni Avantgarde donanımı! Volvo'nun elektrikli kamyonu Türkiye'de satılacak - DH Oto Gündem

    Programımızın bu haftaki bölümünde makyajlı Skoda Octavia, Volvo'nun Türkiye'de de satacağı yeni elektrikli kamyonu ve Chery'nin Türkiye'ye getirdiği yeni Avantgarde donanım seviyesini konuştuk.

    Programımızın bu haftaki bölümünde makyajlı Skoda Octavia, Volvo'nun Türkiye'de de satacağı yeni elektrikli kamyonu ve Chery'nin Türkiye'ye getirdiği yeni Avantgarde donanım seviyesini konuştuk. Bize destek olmak için lütfen abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

    Video akışı:

    00:00 - Giriş

    01:10 - Chery TIGGO 7 Pro ve TIGGO 8 Pro'ya yeni Avantgarde donanımı

    08:35 - Makyajlı Skoda Ocrtavia tanıtıldı. Ne zaman Türkiye'ye gelecek?

    14:34 - Yeni BMW X2 sDrive20i ve iX1 eDrive20 Türkiye'de

    18:53 - Lancia Ypsilon, elektrikli araç olarak geri döndü

    28:07 - Volvo Trucks'ın elektrikli kamyonu Türkiye'de de satılacak

    33:59 - Kapanış

    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız