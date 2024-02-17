Chery'nin yeni Avantgarde donanımı! Volvo'nun elektrikli kamyonu Türkiye'de satılacak - DH Oto Gündem

Programımızın bu haftaki bölümünde makyajlı Skoda Octavia, Volvo'nun Türkiye'de de satacağı yeni elektrikli kamyonu ve Chery'nin Türkiye'ye getirdiği yeni Avantgarde donanım seviyesini konuştuk. Bize destek olmak için lütfen abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!
Video akışı:
00:00 - Giriş
01:10 - Chery TIGGO 7 Pro ve TIGGO 8 Pro'ya yeni Avantgarde donanımı
08:35 - Makyajlı Skoda Ocrtavia tanıtıldı. Ne zaman Türkiye'ye gelecek?
14:34 - Yeni BMW X2 sDrive20i ve iX1 eDrive20 Türkiye'de
18:53 - Lancia Ypsilon, elektrikli araç olarak geri döndü
28:07 - Volvo Trucks'ın elektrikli kamyonu Türkiye'de de satılacak
33:59 - Kapanış