Yeni Dacia Spring tanıtıldı! KONA Elektrik Türkiye'de - DH Oto Gündem

Programımızın bu haftaki bölümünde tepeden tırnağa yenilenen 2024 Dacia Spring ve Türkiye'de satışa sunulan yeni Hyundai KONA Elektrik gibi haftanın öne çıkan konularını değerlendirdik. Bizi desteklemek için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler!
Video akışı:
00:00 - Giriş
01:25 - Yeni Hyundai KONA Elektrik Türkiye'de satışa sunuldu
07:30 - Elektrikli Dacia Spring yenilendi!
24:24 - Citroen C4 ve C4 X ikilisi hibrit teknolojisiyle tanıştı
29:38 - Çinli üreticilere karşı Volkswagen, Renault ve Stellantis cephesi mi açılıyor?
38:24 - Volkswagen'in ilk elektrikli station wagon'u ID.7 Tourer
45:13 - Mercedes'ten elektriklide geri vites