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    Yeni Dacia Spring tanıtıldı! KONA Elektrik Türkiye'de - DH Oto Gündem

    Programımızın bu haftaki bölümünde tepeden tırnağa yenilenen 2024 Dacia Spring ve Türkiye'de satışa sunulan yeni Hyundai KONA Elektrik gibi haftanın öne çıkan konularını değerlendirdik.

    Programımızın bu haftaki bölümünde tepeden tırnağa yenilenen 2024 Dacia Spring ve Türkiye'de satışa sunulan yeni Hyundai KONA Elektrik gibi haftanın öne çıkan konularını değerlendirdik. Bizi desteklemek için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler!

    Video akışı:

    00:00 - Giriş

    01:25 - Yeni Hyundai KONA Elektrik Türkiye'de satışa sunuldu

    07:30 - Elektrikli Dacia Spring yenilendi!

    24:24 - Citroen C4 ve C4 X ikilisi hibrit teknolojisiyle tanıştı

    29:38 - Çinli üreticilere karşı Volkswagen, Renault ve Stellantis cephesi mi açılıyor?

    38:24 - Volkswagen'in ilk elektrikli station wagon'u ID.7 Tourer

    45:13 - Mercedes'ten elektriklide geri vites

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