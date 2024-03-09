Çinli BYD Seagull eskisinden daha ucuz! Elektrikli 3008 ne zaman geliyor? - DH Oto Gündem

Programımızın bu haftaki bölümünde Çinli ucuz elektrikli otomobiller BYD Seagull ve Wuling Bingo Plus, elektrikli Dodge Charger ve yeni 3008'in Türkiye'ye geliş tarihi gibi konuları konuştuk.

Programımızın bu haftaki bölümünde Çinli ucuz elektrikli otomobiller BYD Seagull ve Wuling Bingo Plus, elektrikli Dodge Charger ve yeni 3008'in Türkiye'ye geliş tarihi gibi konuları konuştuk. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olup bildirimleri açarak, yorum yaparak ve beğen tuşuna basarak bize destek olmayı unutmayın. İyi seyirler!

Video akışı:

00:00 - Giriş

01:18 - Yeni Peugeot 3008 ve E-3008'in Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu

07:34 - Alpine A110 Türkiye'de

11:18 - 2024 BYD Seagull, eskisinden yüzde 4 daha ucuz

19:47 - Wuling Bingo Plus Çin'de satışa sunuldu

25:00 - "Muscle car" Dodge Charger da elektrifikasyona uğradı

36:21 - Euro NCAP, otomobillerde mekanik düğmelerin geri gelmesini istiyor

42:20 - Skoda, yeni elektrikli SUV modelinin ipucu görselini paylaştı

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