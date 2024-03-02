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    Chery iCar 03 satışa sunuldu! Apple elektrikli otomobilden vazgeçti - DH Oto Gündem

    Programımızın bu haftaki bölümünde Apple'ın elektrikli otomobil geliştirmekten vazgeçmesi, Çinli iCar 03 ve Dacia Spring üretiminin Avrupa'ya taşınma ihtimali gibi konuları değerlendirdik.

    Programımızın bu haftaki bölümünde Apple'ın elektrikli otomobil geliştirmekten vazgeçmesi, Çinli iCar 03 ve Dacia Spring üretiminin Avrupa'ya taşınma ihtimali gibi konuları değerlendirdik. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

    Video akışı: 

    00:00 - Giriş

    01:44 - Avrupa'da Yılın Otomobili belli oldu

    08:09 - Fiat, yeni model ailesinin ön gösterimini gerçekleştirdi

    16:50 - Daci Spring'in üretimi Avrupa'ya kaydırılabilir

    21:34 - Jeep Avenger, 4xe versiyonuyla 4x4 sürüşe kavuştu

    26:20 - Yeni Honda CR-V e:FCEV tanıtıldı

    30:22 - Apple Car projesi iptal edildi

    41:55 - Apple vazgeçti, Çinli Chery "iCar" yaptı

    50:19 - Kapanış

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