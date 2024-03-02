Chery iCar 03 satışa sunuldu! Apple elektrikli otomobilden vazgeçti - DH Oto Gündem

Programımızın bu haftaki bölümünde Apple'ın elektrikli otomobil geliştirmekten vazgeçmesi, Çinli iCar 03 ve Dacia Spring üretiminin Avrupa'ya taşınma ihtimali gibi konuları değerlendirdik. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!
Video akışı:
00:00 - Giriş
01:44 - Avrupa'da Yılın Otomobili belli oldu
08:09 - Fiat, yeni model ailesinin ön gösterimini gerçekleştirdi
16:50 - Daci Spring'in üretimi Avrupa'ya kaydırılabilir
21:34 - Jeep Avenger, 4xe versiyonuyla 4x4 sürüşe kavuştu
26:20 - Yeni Honda CR-V e:FCEV tanıtıldı
30:22 - Apple Car projesi iptal edildi
41:55 - Apple vazgeçti, Çinli Chery "iCar" yaptı
50:19 - Kapanış