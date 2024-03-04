Yeni Renault 5, MG3 hibrit... Cenevre Otomobil Fuarı'nın öne çıkan modelleri

2024 Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı her ne kadar sönük geçse de Türkiye'ye de gelecek Renault 5, yeni MG3 hibrit ve BYD Seal U gibi dikkat çeken modeller vardı. Bu videoda onları konuştuk.

2024 Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı her ne kadar sönük geçse de Türkiye'ye de gelecek Renault 5, yeni MG3 hibrit ve BYD Seal U gibi dikkat çeken modeller vardı. Bu videoda onları konuştuk. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup bildirimleri açarak, yorum yaparak ve beğen tuşuna basarak bizlere destek olabilirsiniz. İyi seyirler!

Video akışı:

00:00 - Giriş

01:19 - Cenevre bu yıl neden sönük geçti?

05:39 - Yeni Renault 5

13:17 - Yeni MG3 hibrit

18:26 - Minik elektrikli araç Microlino Lite

23:13 - BYD Seal U

27:49 - 1100 beygirlik elektrikli SUV YangWang U8

32:13 - 800 km'ye kadar menzil sunan IM L6

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