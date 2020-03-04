Cep telefonlarına yeni bir vergi geldi

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Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile cep telefonlarına yüzde 1 ek vergi geldi. Yurt dışından getirilen telefonların ithalat bedeli, yerli telefonların ise imalat bedeli üzerinden yüzde 1 oranında “fikir ve sanat vergisi” alınacak. Düzenleme 19 Mart tarihinde yürürlüğe girecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmasına yarayan ürünlerden yüzde 0.5 ile yüzde 3 arasında değişen oranlarda vergi alıyor. Bugüne kadar CD, DVD ve USB bellek gibi cihazların dahil olduğu bu vergi kapsamına akıllı telefonlar da katıldı.

Yeni düzenleme ile birlikte 19 Mart tarihinden itibaren yurt dışından getirilen telefonların CIF bedelinin yüzde 1’i, yerli telefonların imalat bedelinin yüzde 1’i Kültür ve Turizm Bakanlığı’na üretici veya ithalatçı tarafından ödenmek zorunda olacak.

Televizyonlardan yüzde 2 oranında alınıyor

2013 yılında yürürlüğe giren karar ile televizyon, monitör ve projektörlerden yüzde 2 oranında “Fikir ve sanat vergisi” alınıyor. CD, DVD, USB bellek, hafıza kartı vb. depolama cihazlarından yüzde 3 oranında vergi alınıyor. Bugün yayınlanan kararda bu oranlarda değişiklik yapılmadı.

https://www.haberturk.com/son-dakika-flas-gelisme-cep-telefonlarina-yeni-vergi-2602803-teknoloji

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