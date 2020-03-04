Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Cep telefonlarına yeni bir vergi geldi

    Cep telefonlarına yüzde 1 oranında yeni bir vergi geldi. Cep telefonları, fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmasına yaradığı için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yüzde 1 oranında vergilendirildi
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
    18b
    1
    286
    Cep Telefonları
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Cep telefonlarına yeni bir vergi geldi
    Tam Boyutta Gör

    Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile cep telefonlarına yüzde 1 ek vergi geldi. Yurt dışından getirilen telefonların ithalat bedeli, yerli telefonların ise imalat bedeli üzerinden yüzde 1 oranında “fikir ve sanat vergisi” alınacak. Düzenleme 19 Mart tarihinde yürürlüğe girecek.

    Kültür ve Turizm Bakanlığı, fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmasına yarayan ürünlerden yüzde 0.5 ile yüzde 3 arasında değişen oranlarda vergi alıyor. Bugüne kadar CD, DVD ve USB bellek gibi cihazların dahil olduğu bu vergi kapsamına akıllı telefonlar da katıldı.

    Yeni düzenleme ile birlikte 19 Mart tarihinden itibaren yurt dışından getirilen telefonların CIF bedelinin yüzde 1’i, yerli telefonların imalat bedelinin yüzde 1’i Kültür ve Turizm Bakanlığı’na üretici veya ithalatçı tarafından ödenmek zorunda olacak.

    Televizyonlardan yüzde 2 oranında alınıyor

    2013 yılında yürürlüğe giren karar ile televizyon, monitör ve projektörlerden yüzde 2 oranında “Fikir ve sanat vergisi” alınıyor. CD, DVD, USB bellek, hafıza kartı vb. depolama cihazlarından yüzde 3 oranında vergi alınıyor. Bugün yayınlanan kararda bu oranlarda değişiklik yapılmadı.



    https://www.haberturk.com/son-dakika-flas-gelisme-cep-telefonlarina-yeni-vergi-2602803-teknoloji Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    TheJudgé 2 hf. en beğenilen
    Temiz hava vergiside gelecek yakinda bak görün
    2 Yanıt Yanıtla +406
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    zknmr (Özkan ) 2 hf. TheJudgé
    Var öyle bir vergi

    Evin imarını öderken öğreniyorsun

    Bizim ev havadar ise 4.000₺ değil havasıda kötü 2000₺ (değerler varsayımsal , havadar dediğim yeşillik alan )
    Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    zx636 (Seni İlgilendirmez) 2 hf. TheJudgé
    Hindistan da parayla satıyorlar
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    MetalWave (serdar günaydın) 2 hf.
    bu ilk %1 ile girer %3 sonra %5 olur
    Yanıtla +315
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    eyoruk 2 hf.
    Neyin fikri neyin sanatı ?
    2 Yanıt Yanıtla +264
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    XGames (Güven Güven) 2 hf. eyoruk
    Siz nasıl bunu düşündünüz de biz düşünemedik fikri ve sanatı
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    enessezgin (Enes Sezgin) 2 hf. eyoruk
    Artık eşeğin kulağına su kaçırdılar iyice. Sanki kendi üretimimiz cep telefonları. Alıyorsa Samsung huawei filan alsın onun vergisini bırak da
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (227) Yorum Yaz Forumda Gör
    Kartal Göz (Ölü Ceset) 1 hf.
    Ya abi, bak verginin ismi bile komik. Neyin fikri, neyin sanatı? Hani vatandaşını söğüşlemeyi vergi adı altında meşru kılmak için koyduğun isim bile sırıtıyor, soygunun için uydurduğun kılıf belli oluyor.



    Eskiden fıkra gibi ülke derdim, şimdi ülkenin kendisi fıkra olmuş.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Cem095 (Cem Ünsal) 2 hf.
    İyice şaşırdılar artık [:\-]
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Slm_as (Dyg Arslan) 2 hf.
    Üretmeyen ülke böyle halkina yüklenir başarılı

    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    cavador 2 hf.
    neden istifa etmiyor anlamıyorum güreşirsin sırtın yerdedir pes edersin bu nasıl bir tarak ki , kafayı kemirmemek elde değil
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Güney Mestan ( MestanX) 2 hf.
    Bizde devlet hastanesine 15 gün sonraya sira verdiklerinde yüzde 80 vergi alalim!
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    huzzeyin (Hu Gu) 2 hf.
    Mevcut kullananlarda çoğaltıyor işleri güçleri fikir, sanat, fikir, sanat, fikir, sanat. Hattan aldıkları telsiz kullanım bedeli gibi fikir, sanat kullanım bedeli, kullanmasanda (akılsız, tuşlu telefonlar) farketmez ben alırım bedeli vergilerini de bekliyoruz. 👋🏼
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    KUM23 (KUM ) 2 hf.
    Vatandaşlık aidatı ne zaman
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Sphygmus 2 hf.
    Bu vergi bi harika dostum

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    serzenist (buğra can soyan) 2 hf.
    bi adam vardı yine aklıma geldi ben vergimi sil-ke-le-nerek (tutup sağa sola sallanarak) ödemek istiyorum diyen
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    meliketaskin (melike taskin) 2 hf.
    oksijenin vergisi de gelecek mi acaba
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 BLasTeaR ilk kez +247 2 snomask 2. kez +170 3 kuasudba ilk kez +165
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    alito +141 Beybaba62 +130 neftili +129 WB +121 Mutlak.Sıfır +107 taktaktakirdama +97 Frost05 +91 xAdli +80 nty35 +76 monacomen +71
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    17999 kez okundu.
    207 kişi, toplam 227 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    telefon, vergi ve
    4 etiket daha cep telefonu vergisi kültür ve sanat vergisi resmi gazete Mobil Teknolojiler
    Facebook Sayfası255,7b
    Twitter Profili81,2b
    YouTube Kanalı277b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamız
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Yerli otomobilin tasarımcısı Pininfarina, ilk SUV modeliyle ilgili ipuçları paylaştı 2 hf. MSI'da profesyonel çözüm "Prestige PRESTIGE PE130 inceleme" 2 hf. BlackShark 3 için sıfır dereceye inebilen soğutucu 2 hf. Intel üretimin bir kısmını Costa Rica’ya kaydırıyor 2 hf. iPhone 11 gece modu fotoğraf yarışması sonuçlandı 2 hf. Fortnite oyununa helikopter aracı ekleniyor 2 hf. Google Pixel 4a modelinin canlı fotoğrafı sızdı 2 hf. İBB, Adalar'da kullanılmak üzere 60 elektrikli araç satın aldı 2 hf. Android 11'in yeni özellikleri arasında kablosuz şarj uyarısı da olacak 2 hf. Yeni nesil Fiat 500e'nin detayları ortaya çıktı: 320 km menzil ve daha fazlası 2 hf. Windows 10'un yeni Başlat menüsünün ilk görüntüsü yayınlandı 2 hf. Amazon çalışanları arasında ilk koronavirüs vakası tespit edildi 2 hf. YouTube Music arayüzü yenilendi: Şarkı sözleri oynatma ekranında 2 hf. Hyundai, direksiyon yerine joysticklerle kontrol edilen Prophecy konseptini tanıttı 2 hf. Redmi Note 9 Pro'nun yeni bir görüntüsü ortaya çıktı 2 hf. vivo NEX 3s 5G'nin tanıtım tarihi belli oldu 2 hf. Apple yakında 14.1 inç mini LED ekranlı MacBook Pro'yu tanıtabilir 2 hf. Alman otomotiv devi BMW logosunu değiştirdi 2 hf. Oppo Watch'un ekran özellikleri resmiyet kazandı 2 hf. Gelmiş geçmiş en hızlı Koenigsegg tanıtıldı: Jesko Absolut 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Cep telefonlarına yeni bir vergi geldi Sonraki Valorant’ın sistem gereksinimleri belli oldu 2 hf. Samsung Galaxy M21 ile Galaxy M30s aynı modeller 2 hf. 17’nci Smithsonian Fotoğraf Yarışması’nın finalistleri belirlendi 2 hf. Koronavirüs nedeniyle Google I/O 2020 konferansı da iptal edildi 2 hf. Küresel ısınmanın etkisiyle yaz dönemi, Avustralya’da artık bir ay daha uzun sürüyor 2 hf. iPhone üreticisi Foxconn, Mart sonunda normal üretim kapasitesine dönecek 2 hf. Asya pazarına özel RX 590 GME gün yüzüne çıktı 2 hf. Ryzen 5 4600H, Intel Core i7-10750H’ın önünde: Ryzen 4000 benchmark sonuçları ve RX 5600M 2 hf. Sony S20A'nın detayları TENAA'da ortaya çıktı 2 hf. Nvidia, GTC 2020 konferansını çevrimiçi gerçekleştireceğini açıkladı 2 hf. Galaxy S10 Lite ilk yazılım güncellemesini aldı 2 hf. Mario Kart Tour, 8 Mart’ta çok oyunculu özellikler kazanıyor 2 hf. WhatsApp sonunda karardı: Android ve iOS için WhatsApp gece modu çıktı! 2 hf. Twitter kullanıcıları artık tweet'lerine kimin cevap verebileceğini belirleyebilecek 2 hf. BlackShark 3 serisi karşınızda: Tetik tuşları, çift taraflı soğutma ve dahası 2 hf. Facebook Messenger iOS uygulaması baştan yazıldı, hız kazandı 2 hf. Xerox ısrarla HP’yi satın almaya çalışıyor 2 hf. Üzerine bardak bardak su döktük "Steelseries Apex 3 incelemesi" 2 hf. Şimdi sıra oyuncu yataklarında 2 hf. Evcil hayvan satışları internetten yapılacak Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PlayStation 5 teknik detayları resmen açıklandı
    DonanımHaber
    Mobil operatörlerden ortak açıklama
    DonanımHaber
    Online Koronavirüs testi başladı: Koronavirüs riskiniz var mı ...
    DonanımHaber
    Goat of Duty Steam'de Ücretsiz
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Teknik Özellikleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Geriye Uyumluluk Çıkışında 100 PlayStation 4 Oyu...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Yeni clio ss li, manuel cam, kampana fren ve muhtesem 70 beygi...
    DH Forum
    Erdoğan: Ekonomiye güven artıyor, üretim cephesinden rekorlar ...
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim