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    2022 iPhone Fotoğrafçılık Ödülleri sonuçlandı: İşte kazananlar

    IPPAWARDS olarak da bilinen iPhone Fotoğrafçılık Ödülleri sahiplerini buldu. 2022'nin büyük ödülü Irak'ta iPhone 11 ile çektiği Musul'un Çocuğu karesi ile İtalyan fotoğrafçı Antonio Denti'ye gitti.
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    2022 iPhone Fotoğrafçılık Ödülleri sonuçlandı: İşte kazananlar
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    Bu yıl 15'incisi düzenlenen iPhone Fotoğrafçılık Ödülleri'nin kazananları belli oldu. IPPAWARDS 2022'de büyük ödülün sahibi The Kid of Mosul (Musul'un Çocuğu) karesi ile İtalyan fotoğrafçı Antonio Denti oldu. Söz konusu resim Irak'ta iPhone 11 kullanılarak çekildi.

    Kazanan fotoğraf "savaşın yol açtığı enkazın ortasında bir şefkat" anını yakalıyor. Arka planda yıkım sahnesi olan karede bir askerin, savaşın en masum kurbanları arasında yer alan bir çocuğun yüzüne dokunduğunu görüyoruz.

    2022 iPhone Fotoğrafçılık Ödülleri sonuçlandı: İşte kazananlar
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    IPPAWARDS, 2007'den bu yana düzenleniyor

    Bir sonraki ödül Anti-Sosyal Mesafe fotoğrafıyla İsveçli Rachel Sela'ya verildi. İlgi çekici kare iPhone 12 Pro'da kayıt altına alındı. Amerika Birleşik Devletleri'nden Kelley Dallas'ın dereceye giren Kemanlı Kız fotoğrafı ise iPhone 13 Pro'nun bir eseri.

    Belirlenen 16 kategorideki ilk üç ödülleri Avustralya, Kanada, Çin, Mısır, Fransa, Yunanistan, Hindistan, İtalya, Japonya, Hollanda, San Marino, Polonya, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ve Brezilya gibi ülkelerden fotoğrafçılara verildi.

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