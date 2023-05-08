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    Yeni Hyundai Exter'in tasarımı ortaya çıktı: Hindistan'a özel 'mikro crossover'

    Hyundai, Hindistan pazarında satışa sunulmak üzere yeni bir giriş seviye crossover modeli tanıtmaya hazırlanıyor. Hyundai Exter adı verilen modelin tasarımı bugün ortaya çıktı.
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    2023 Hyundai Exter'in tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Teknik detaylar henüz belli olmasa da yeni Hyundai Exter'in i10, Aura ve Casper gibi diğer şehir odaklı modeller gibi K1 platformu üzerine inşa edildiği düşünülüyor. Ayrıca uzunluğunun 4 metreden az olması da beklentiler arasında. Bu nedenle her ne kadar dış tasarımıyla arazi, macera ve outdoor havası verse de teknik açıdan limitlerinin olduğunu söylemek mümkün.

    Yeni Hyundai Exter'ın gövde tasarımına baktığımızda H şeklindeki gündüz LED'lerinin siyah bir şerit ile birbirine bağlandığını görmekteyiz. Altta ise siyah panjur ve onunla entegre gibi görünen ana aydınlatmalar yer alıyor. Tamponun altında ise gri renkli alüminyum plaka dikkat çekiyor.

    Yan tarafta Exter'in küçük gövdesini gizlemek adına şişirilmiş çamurluklar göze çarpıyor. Çamurluk ve eteklerde 'cross' karakteri kazandırmak için siyah plastik eklentilere yer verilmiş. Sütunlar ve tavan, gövde rengiyle kontrast oluşturacak biçimde siyah olarak tasarlanmış. Arka sütun üzerinde farklı motiflere yer verilerek tasarıma hareket kazandırılmış.

    2023 Hyundai Exter'in tasarımı ortaya çıktı
    Resmi fotoğraflarda arka bölüm gözükmüyor. Ancak daha önce Hyundai Exter sokakta kamuflajsız görüntülenmişti. Haberimizde görebileceğiniz bu fotoğrafta yine H şekilli stop lambaları, küçük bir spoyler, yüzgeç anten ve yuvarlak egzoz çıkışına ev sahipliği yapan büyük bir difüzör göze çarpıyor. Ayrıca araçta park sensörlerine yer verildiğini de görmekteyiz.

    Hyundai Exter, 1.2 litre atmosferik Kappa benzinli motordan güç alıyor. Söz konusu motor 82 hp güç ve 114 Nm tork üretiyor. Bunun dışında aynı motorun CNG yani sıkıştırılmış doğal gaz ile çalışan 68 beygirlik versiyonu da mevcut. Benzinli motor 5 ileri manuel veya otomatik şanzımanla kombine edilebilirken diğer seçenekte sadece manuel şanzıman tercih edilebiliyor.

    Fiyat henüz resmi olarak açıklanmadı ancak yerel medyaya göre 600 bin Rupi (143 bin TL) civarında olması bekleniyor.

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 1 hafta önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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