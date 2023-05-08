Yeni Hyundai Exter'in tasarımı ortaya çıktı: Hindistan'a özel 'mikro crossover'

Yeni Hyundai Exter'ın gövde tasarımına baktığımızda H şeklindeki gündüz LED'lerinin siyah bir şerit ile birbirine bağlandığını görmekteyiz. Altta ise siyah panjur ve onunla entegre gibi görünen ana aydınlatmalar yer alıyor. Tamponun altında ise gri renkli alüminyum plaka dikkat çekiyor.
Yan tarafta Exter'in küçük gövdesini gizlemek adına şişirilmiş çamurluklar göze çarpıyor. Çamurluk ve eteklerde 'cross' karakteri kazandırmak için siyah plastik eklentilere yer verilmiş. Sütunlar ve tavan, gövde rengiyle kontrast oluşturacak biçimde siyah olarak tasarlanmış. Arka sütun üzerinde farklı motiflere yer verilerek tasarıma hareket kazandırılmış.
Hyundai Exter, 1.2 litre atmosferik Kappa benzinli motordan güç alıyor. Söz konusu motor 82 hp güç ve 114 Nm tork üretiyor. Bunun dışında aynı motorun CNG yani sıkıştırılmış doğal gaz ile çalışan 68 beygirlik versiyonu da mevcut. Benzinli motor 5 ileri manuel veya otomatik şanzımanla kombine edilebilirken diğer seçenekte sadece manuel şanzıman tercih edilebiliyor.
Fiyat henüz resmi olarak açıklanmadı ancak yerel medyaya göre 600 bin Rupi (143 bin TL) civarında olması bekleniyor.
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah