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    Tesla'nın ucuz elektrikli otomobilinden (Model Q) yeni bilgiler geldi

    Tesla’nın Yatırımcı İlişkileri Başkanı Travis Axelrod, katıldığı bir yatırımcı toplantısında Model Q ile ilgili dikkat çekici detaylar paylaştı.                 
    Tesla'nın ucuz elektrikli otomobilinden yeni bilgiler geldi Tam Boyutta Gör
    Her ne kadar elektrikli araç pazarında Çinlilerin sesi yükselse de Tesla'nın 2025 yılına yönelik güzel planları var. Model Q olarak adlandırılması beklenen ucuz elektrikli otomobil de bunlardan bir tanesi ve kısa süre önce bu modelle ilgili yeni bilgiler geldi.

    Tesla’nın Yatırımcı İlişkileri Başkanı Travis Axelrod, katıldığı bir toplantıda şirketin ucuz elektrikli otomobiliyle alakalı yeni bilgiler paylaştı. Buna göre, Model Q'nun Amerika pazarındaki fiyatının teşviklerle birlikte 30 bin doların altında hatta potansiyel olarak 25 bin dolar civarında olması bekleniyor.

    Model 3'e kıyasla %15 daha küçük

    Şirket içerisinde Redwood kod adı taşıyan yeni Tesla Model Q, ABD'li üreticinin yeni elektrikli araç platformu üzerine inşa edilecek. Toplam uzunluğunun 3.988 mm olacağı belirtilen otomobil, Model 3'e kıyasla %15 daha küçük ve %30 daha hafif olacak. Buna ek olarak, otomobilin üretim maliyetinin de Model 3'e kıyasla çok daha düşük olacağı ifade ediliyor.

    BYD Dolphin ve Volkswagen ID.3 gibi modellerle rekabet edecek olan Model Q, tek ve çift motor seçenekleriyle tercih edilebilecek. Batarya tarafında ise 53 kWsa ve 75 kWsa'lik LFP (lityum demir fosfat) bataryalar ile 500 kilometrelik tahmini menzilden söz ediliyor.

    Tesla Model 3 Çin'de üretildiği için ek vergiden dolayı Türkiye'ye getirilmiyor. Model Q'nun ise Berlin'deki fabrikada üretilme ihtimali yüksek. Bu kapsamda otomobilin Türkiye'ye gelmesi için herhangi bir engel yok gibi görünüyor.

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