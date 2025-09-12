Hyundai Inster Cross, Türkiye'de satışa sunuldu

Hyundai, şehir içi kullanım için tasarladığı kompakt SUV modeli Inster Cross’u Türkiye’de satışa sundu. Yeni model, modern tasarım, pratik boyutlar ve ekonomik sürüş özellikleriyle dikkat çekiyor.
Şehir hayatına uyarlanan Inster Cross, “Mat Amazon Yeşili“ gövde rengi, 17 inç alaşım jantları ve siyah çamurluk kaplamalarıyla beraber tipik bir SUV görünümü sunuyor. Düzleştirilmiş elektrikli araç zemini, kayar arka koltukları ve yüksek tavanlı SUV silüeti ile oldukça geniş bir iç mekan sunan Inster Cross, A segment bir şehir otomobilinden beklenmeyen bir hacim sunuyor. Daha fazla bagaj hacmi veya arka yolcular için daha fazla diz mesafesi ihtiyacına bağlı olarak, arka koltuklar 16 cm ileri ve geri kaydırılabiliyor.
