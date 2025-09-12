Hyundai Inster Cross, Türkiye'de satışa sunuldu

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Hyundai Motor Türkiye, kompakt elektrikli modeli Inster'ın ardından crossover esintilerine sahip Inster Cross'u da satışa sundu. Yeni Hyundai Inster Cross fiyatı 1.627.000 TL olarak açıklandı. Standart versiyon ile arasında 50 bin TL fark bulunuyor.

Şehir hayatına uyarlanan Inster Cross, “Mat Amazon Yeşili“ gövde rengi, 17 inç alaşım jantları ve siyah çamurluk kaplamalarıyla beraber tipik bir SUV görünümü sunuyor. Düzleştirilmiş elektrikli araç zemini, kayar arka koltukları ve yüksek tavanlı SUV silüeti ile oldukça geniş bir iç mekan sunan Inster Cross, A segment bir şehir otomobilinden beklenmeyen bir hacim sunuyor. Daha fazla bagaj hacmi veya arka yolcular için daha fazla diz mesafesi ihtiyacına bağlı olarak, arka koltuklar 16 cm ileri ve geri kaydırılabiliyor.

Tam Boyutta Gör Inster Cross, performans açısından da oldukça verimli. Kalıcı mıknatıslı senkron motor (PMSM) 84,5 kW (yaklaşık 115 PS) güç ve 147 Nm tork değeriyle sunuluyor. Bu değerlerle beraber otomobil 0-100 km/s hızlanmasını yaklaşık 10,6 saniye içinde tamamlıyor. Inster Cross’un maksimum hızı ise 150 km/s. Otomobil, 49 kWsa kapasite ile birleşik kullanımda (WLTP) yaklaşık 360 km menzil sunarken şehir içindeki kullanımda bu değer daha da artabiliyor. DC hızlı şarj desteğiyle %10-%80 şarj süresi 30 dakika sürüyor.

Tam Boyutta Gör Inster Cross, aynı zamanda güvenlik donanımlarıyla da öne çıkıyor. Hyundai’nin gelişmiş sürüş destek sistemleriyle donatılan modelde; Ön Çarpışma Önleme Asistanı 1.5, Şerit Takip Asistanı (LFA), Akıllı Hız Sabitleyici (SCC) ve gibi özellikler standart olarak sunuluyor. Bu sistemler, günlük şehir içi kullanımda olduğu kadar uzun yolculuklarda da sürücüye güvenli ve konforlu bir deneyim sağlıyor. Ayrıca, rejeneratif frenleme özelliği sayesinde enerji verimliliği artırılırken, tek pedal sürüş deneyimi (i-Pedal) şehir içi kullanımda pratiklik ve kolaylık sunuyor.

