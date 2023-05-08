Çinli Lynk & Co 08 SUV, 536 beygirlik hibrit sisteme sahip olacak

Çinli markanın yedinci modeli olan Lynk & Co 08'de 39.6 kWsa'lik NMC (nikel-manganez-kobalt) batarya bulunacak. Bir PHEV araç için oldukça iyi bir kapasiteye sahip olan bu batarya ile Çin'de geçerli olan CLTC normuna göre 245 km saf elektrikli sürüş menzili vadediliyor. Hibrit SUV için açıklanan toplam menzil ise tam 1400 kilometre.
Lynk & Co 08, Geely ve Volvo tarafından geliştirilen CMA platformunun ikinci neslini kullanıyor. Bu platform aynı zamanda Volvo XC60'ın da temelini oluşturuyor. SUV modeldeki PHEV sistemin adı Lynk E-Motive EM-P ve 1.5 litre turbo benzinli motor ile iki elektrik motorunun kombinasyonundan oluşuyor. Ayrıca araçta, 2021 yılında seri üretime giren 3 ileri vitesli DHT Pro şanzıman görev yapıyor.
Lynk & Co 08'in tasarımı Mart ayında ortaya çıktı. Bugün de güç aktarma sistemiyle ilgili detaylar paylaşıldı. Satışa sunulacağı tarih ve fiyat etiketi de yakında açıklanacak. Lynk & Co, halihazırda Avrupa pazarında satış yapan bir marka. Dolayısıyla bu yeni modelin de Avrupa'da satışa sunulması mümkün. Gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah