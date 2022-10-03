Yeni Maserati GranTurismo, 751 beygirlik elektrikli versiyonuyla tanıtıldı

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Maserati, tamamen yeni GranTurismo modelinin örtüsünü kaldırdı. Yenilenen model, Modena, Trofeo ve Folgore olmak üzere üç farklı versiyonla satılacak. İlk iki versiyonun kalbinde Nettuno V6 bulunurken, ailenin en güçlüsü olan Folgore ise tamamen elektrikli güç aktarma sistemine sahip.

Yeni Maserati GranTurismo, özellikleriyle neler sunuyor❓

Giriş seviyesindeki GranTurismo Modena'nın kalbinde 490 hp ve 600 Nm tort üreten V6 motor bulunuyor. Daha fazla performans odaklı Trofeo versiyonunda ise aynı motorun değerleri 550 hp ve 650 Nm'ye kadar çıkıyor. Bu versiyonlardaki 3.0 litre twin turbo motor yaş tip karter yağlama sistemi kullanıyor ve aynı zamanda silindir kapatma teknolojisine de sahip. Şanzıman tarafında ise ZF imzalı 8 ileri otomatik şanzıman görev yapıyor.

GranTurismo Folgore ise ailenin en güçlü üyesi. 800V elektrik mimarisine sahip araçta üç elektrik motoru (biri önde, ikisi arkada) mevcut. Bu sayede toplamda ortaya 751 hp güç ve 1350 Nm tork çıkıyor. Formula E teknolojisi kullanan T formundaki 92.5 kWsa (83 kWsa kullanılabilir) batarya paketiyle donatılan araç normalde dört tekerlekten çekişli ancak mevcut gücün tamamını sadece arka aksa da yönlendirebiliyor.

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Şirketin açıklamasına göre Folgore, 0-100 km/s hızlanmasını 2,7 saniyede tamamlıyor. %100 elektrikli modelin son hızı ise 320 km/s. V6 motorlu Trofeo'nun son hızı aynı fakat 0-100 km/s süresi 3,5 saniye. Modena'da ise bu değerler sırasıyla 3,9 saniye ve 302 km/s.

Yeni Maserati GranTurismo, uzun ön kaputu ve alçak burun kısmı ile tasarım olarak selefiyle benzer görünüme sahip olsa da gövde panelleri tamamen farklı. Örneğin ön kaputun sınırları artık üst bölümde bitmiyor. Kesintisiz şekilde tekerleklerin üzerine kadar uzanıyor. Ayrıca daha yuvarlatılmış hatlara sahip ön panjur ve MC20'deki gibi dikey yerleşimli farlar da ilk bakışta göze çarpıyor.

Arka bölümde ise ince LED stop lambaları ve yuvarlak dörtlü egzoz çıkışı dikkat çekiyor. Elektrikli Folgore'da egzoz çıkışları olmadığı için bu alandaki tasarım biraz daha farklı. Ayrıca bu modellerde farklı tasarımlara sahip 20 ve 21 inçlik jantlar görev yapıyor. Yine bu kısımda da Folgore, kendine has aerodinamik jantlara sahip. Maserati, bu jantların aracın hava sürtünme katsayısını yüzde 7 oranında azalttığını belirtiyor.

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Yeni nesil GranTurismo'nun boyutları da artmış. Söz konusu model 4959 mm uzunluğa, 1957 mm genişliğe, 1353 mm yüksekliğe ve 2929 mm aks mesafesine sahip. Nettuno motorlu versiyonlar 1795 kilogram ağırlığa sahip. Folgore ise batarya paketi gibi bir ana etmenden dolayı 2260 kilogram ağırlığa sahip. Ancak ağırlık dengesi olarak Folgore 50:50 gibi mükemmel bir orana sahipken diğer versiyonlarda 52:48 gibi bir oran karşımıza çıkıyor.

Yeni nesil Maserati GranTurismo, alüminyum ve magnezyum (%65 alüminyum) gibi hafif materyallerin kullanıldığı modüler bir platform üzerine inşa edilmiş. Tüm versiyonlarda çift salıncaklı ön ve multi-link arka süspansiyonla birlikte elektronik kontrollü amortisörler görev yapıyor.

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Maserati GranTurismo'nun iç mekanına ilişkin bir görsel paylaşılmadı ancak açıklamalara göre dört kişilik yaşam alanı oldukça teknolojik özelliklere sahip. Konsolda tamamen kişiselleştirilebilir özelliklere sahip 12.2 inç dijital gösterge paneli, head-up display ve 12.3 inç dokunmatik multimedya ekranı bulunuyor. Merkezde ayrıca 8.8 inçlik bir ekran daha mevcut. Anlaşılan o ki araçtaki klima kontrolleri de bu ekrana emanet edilmiş.

Fiyatlar henüz belli değil fakat teslimatlar V6 motorlu versiyonlarla başlamak üzere 2023'ün ikinci çeyreğine planlanmış. Maserati ayrıca önümüzdeki yıl kumaş tavanlı GranCabrio ile gövde tipi seçeneklerini de artıracak.

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