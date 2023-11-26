Tam Boyutta Gör Avrupa Birliği'nde faaliyet gösteren Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S), 2023'ün kayıtlara geçen en sıcak yıl olabileceğini duyurdu.

C3S internet sitesinde yayımladığı raporda, 2023 yılına ait sıcaklık verilerini paylaştı. Raporda dünya genelinde 2023'teki sıcaklık ortalamalarının daha önce en sıcak yıl olarak kayıtlara geçen 2016'ya göre 0,10 derece daha yüksek olduğu bildirildi.

Bu yılın sıcaklık ortalamasının sanayi devrimi öncesindeki ortalamanın 1,43 derece üstünde olduğu aktarılan raporda, 2023'ün şu ana kadar kayıtlara geçen en sıcak yıl olabileceği ifade edildi.

Raporda, bu yıl dünya genelinde ekim ayındaki sıcaklık ortalamasının 15,3 dereceyle rekor kırdığı bildirildi. Ekim 2023'te kaydedilen sıcaklığın 1991-2020'deki ortalama sıcaklıktan 0,85 derece daha yüksek olduğu belirtilen raporda, bir önceki en sıcak ekimin yaşandığı 2019'daki ortalamadan da 0,40 derece daha yüksek olduğu ifade edildi.

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C3S Direktör Yardımcısı Samantha Burgess, "Neredeyse kesin olarak söyleyebiliriz ki 2023 yılı kayıtlara geçen en sıcak yıl olacak. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP28) öncesinde, iklim için ciddi şekilde harekete geçilmesine ihtiyaç duyuluyor." ifadelerini kullandı.

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2023 yılı kayıtlara geçen en sıcak yıl olacak