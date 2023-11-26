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    2023 yılı kayıtlara geçen en sıcak yıl olacak

    Avrupa Birliği'nde faaliyet gösteren Copernicus İklim Değişikliği Servisi, 2023'ün kayıtlara geçen en sıcak yıl olabileceğini duyurdu. Sıcaklıklar, Sanayi Devrimi öncesinin 1,43 derece üstüne çıktı.
    2023 yılı kayıtlara geçen en sıcak yıl olacak Tam Boyutta Gör
    Avrupa Birliği'nde faaliyet gösteren Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S), 2023'ün kayıtlara geçen en sıcak yıl olabileceğini duyurdu.

    C3S internet sitesinde yayımladığı raporda, 2023 yılına ait sıcaklık verilerini paylaştı. Raporda dünya genelinde 2023'teki sıcaklık ortalamalarının daha önce en sıcak yıl olarak kayıtlara geçen 2016'ya göre 0,10 derece daha yüksek olduğu bildirildi.

    Bu yılın sıcaklık ortalamasının sanayi devrimi öncesindeki ortalamanın 1,43 derece üstünde olduğu aktarılan raporda, 2023'ün şu ana kadar kayıtlara geçen en sıcak yıl olabileceği ifade edildi.

    Raporda, bu yıl dünya genelinde ekim ayındaki sıcaklık ortalamasının 15,3 dereceyle rekor kırdığı bildirildi. Ekim 2023'te kaydedilen sıcaklığın 1991-2020'deki ortalama sıcaklıktan 0,85 derece daha yüksek olduğu belirtilen raporda, bir önceki en sıcak ekimin yaşandığı 2019'daki ortalamadan da 0,40 derece daha yüksek olduğu ifade edildi.

    C3S Direktör Yardımcısı Samantha Burgess, "Neredeyse kesin olarak söyleyebiliriz ki 2023 yılı kayıtlara geçen en sıcak yıl olacak. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP28) öncesinde, iklim için ciddi şekilde harekete geçilmesine ihtiyaç duyuluyor." ifadelerini kullandı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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