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2024 Paris Olimpiyatları'nda eSpor branşı yer alabilir

Olimpiyat Komitesi Eşbaşkanı, 2024 Paris Olimpiyatları'na eSpor branşının eklenebileceğini söyledi. Konuyla ilgili eSpor temsilcileri ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi toplanacak.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
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2024 Paris Olimpiyatları'nda eSpor branşı yer alabilir
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Paris'te gerçekleşecek olan 2024 Olimpiyatlarına yeni bir madalya sporu olarak eSpor branşı eklenebilir. Paris 2024 Olimpiyat Komitesi Eşbaşkanı Tony Estanguet verdiği bir röportajda "Gençler eSpora büyük ilgi duyuyor, bu durumu görmezden gelmemiz mümkün değil. Hem eSpor temsilcileri hem de Uluslararası Olimpiyat Komitesiyle (IOC) görüşerek bu konuda karar vereceğiz." dedi.


Olimpiyatlarda eSporun yer alması için daha önce çok sayıda girişim yapıldı. Özelikle de 2020 olimpiyatlarına Tokyo'nun ev sahipliğinin açıklanmasıyla Asyalı oyunseverlerin büyük baskısı olmuştu. Espor oyunları 2020'ye dahil edilmedi ancak Asya Olimpiyat Komitesi cesur bir adım atarak 2022 yılında gerçekleşecek Asya Oyunlarında eSpor mücadelelerine madalya vereceğini açıkladı. Asya Olimpiyat Komitesi'nin açıklamasına göre bu kararı almalarında eSporun popülaritesinin ve eSpora katılımın katlanarak artmasının etkisi olmuş.

Asya Oyunları, dünyanın en büyük ikinci spor organizasyonu. En son Güney Kore'de düzenlenen oyunlara 45 ülke ve 10 binin üzerinde sporcu katılmıştı. Espor'un Dünya Olimpiyatlarında kullanılmasının ne gibi sonuçlar doğuracağını görmek için 2022 Hangzhou Asya Oyunları büyük bir deney olacaktır.


Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin eSpor ile ilgili kararı 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan sonra açıklanacak. Olumsuz karar alınması durumunda komitenin kararını 2022 Asya Oyunları olumlu anlamda etkileyebilir.


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derepaca 1 yıl en beğenilen
E-vergi kategorisi eklense altın bronze platin ve bor madalyalarının hepsini alırdık ama eklemez gavurlar :)
Önümüzü kesmek için hepsi..
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Rivylt- 1 yıl
çok saçma olduğunun bir gerçek olmasıyla birlikte Tabiki görmezden gelinemez birşey ara sıra oyun oynamak için steam'e giriyorum 154 milyon kişinin aktif olduğunu söylüyor bana buda düşündürücü birşey ..
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lido 1 yıl
çok saçma
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TheNewAtilla 1 yıl
tamamen para amaçlı düşünülen bir olay. eğer reddedilirse helal olsun olimpiyat komitesine.
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Cemxxy 1 yıl
Satranç eklenmiyorsa bu da eklenmemeli.
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DH Misafiri 1 yıl
Valla league of legends e helal olsun. Velet oyunu falan dememize rağmen blizzard ve valve gibi devasa firmaların oyunlarına kafa tutarak dünyada e-sporun öncülerinden olmaya devam ediyor.
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kraix 1 yıl
Bu olimpiyatların içine dahil edeceğinize 2 yada 4 yılda bir herneyse E-Spor olimpiyatları düzenlensin ayrı bir şekilde...
Çunku cok sacma bununla bağdaşlaştırılması
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Das Boot 1 yıl
Sadece örnek veriyorum. Şimdi bu sırıkla bilmem kaç metre yükselip atlayan adamla lol oynayan ergen aynı statü de mi olacak.

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Hendrik Johannes Cruijff 1 yıl
e-spor lol fifa tarzı ve mmporg tarzı oyunlar bilmiyorum ötesi yok karate tekvando ne alaka anlamadım robotları birbiriyle online olarak mı dövüştüreceniz.
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KARTALIZMA 1 yıl
İnsanlıktan çıkmaya bir adım daha.
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Rangle 1 yıl
Sadece tek bir oyunda 24+ milyon dolarlık bütçe dönerse bende görmezden gelemem :)
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