2024 Paris Olimpiyatları'nda eSpor branşı yer alabilir

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Paris'te gerçekleşecek olan 2024 Olimpiyatlarına yeni bir madalya sporu olarak eSpor branşı eklenebilir. Paris 2024 Olimpiyat Komitesi Eşbaşkanı Tony Estanguet verdiği bir röportajda "Gençler eSpora büyük ilgi duyuyor, bu durumu görmezden gelmemiz mümkün değil. Hem eSpor temsilcileri hem de Uluslararası Olimpiyat Komitesiyle (IOC) görüşerek bu konuda karar vereceğiz." dedi.





Olimpiyatlarda eSporun yer alması için daha önce çok sayıda girişim yapıldı. Özelikle de 2020 olimpiyatlarına Tokyo'nun ev sahipliğinin açıklanmasıyla Asyalı oyunseverlerin büyük baskısı olmuştu. Espor oyunları 2020'ye dahil edilmedi ancak Asya Olimpiyat Komitesi cesur bir adım atarak 2022 yılında gerçekleşecek Asya Oyunlarında eSpor mücadelelerine madalya vereceğini açıkladı. Asya Olimpiyat Komitesi'nin açıklamasına göre bu kararı almalarında eSporun popülaritesinin ve eSpora katılımın katlanarak artmasının etkisi olmuş.

Asya Oyunları, dünyanın en büyük ikinci spor organizasyonu. En son Güney Kore'de düzenlenen oyunlara 45 ülke ve 10 binin üzerinde sporcu katılmıştı. Espor'un Dünya Olimpiyatlarında kullanılmasının ne gibi sonuçlar doğuracağını görmek için 2022 Hangzhou Asya Oyunları büyük bir deney olacaktır.





Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin eSpor ile ilgili kararı 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan sonra açıklanacak. Olumsuz karar alınması durumunda komitenin kararını 2022 Asya Oyunları olumlu anlamda etkileyebilir.