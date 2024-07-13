İlk Olimpiyat E-spor oyunları 2025 yılında Suudi Arabistan'da düzenlenecek

Muhtemel oyunlar Rocket League, Street Fighter ve League of Legends olabilir
Suudi Arabistan Olimpiyat ve Paralimpik Komitesi Başkanı Prens Abdulaziz bin Turki Al Faisal, "ilk kez düzenlenen bir E-spor Olimpiyat Oyunları olarak Olimpiyat değerlerine saygı duyan aynı zamanda sporun ve sporcularının hak ettiği uluslararası platformla E-sporu ileriye taşımak için bu özel etkinliğe ev sahipliği yapmaya kararlıyız" dedi.
IOC duyurusunda ayrıca Uluslararası Federasyon ve Ulusal Olimpiyat Komitelerinin Olimpik E-spor Oyunları'na dahil edilecek sporların e-versiyonu için planlarını da açıkladı. Bu karar geçen yıl sporcuların Gran Turismo, Just Dance ve Fortnite'ta yarıştığı organizasyonun e-spor deneme etkinliği ile aynı zamana denk geliyor.
L'Equipe'in haberine göre, Olimpiyat E-spor Oyunları'nın oyunları henüz açıklanmazken, IOC'nin Rocket League, Street Fighter ve League of Legends'ın ilk etkinliğe katılması için Epic Games, Capcom ve Riot Games gibi önde gelen video oyunu yayıncılarıyla ortaklık kurmayı düşündüğü bildiriliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.