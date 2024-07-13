İlk Olimpiyat E-spor oyunları 2025 yılında Suudi Arabistan'da düzenlenecek

Tam Boyutta Gör IOC yaptığı duyuruda, Olimpiyat E-spor Oyunları'nın Suudi Arabistan Ulusal Olimpiyat Komitesi ile 12 yıllık ortaklığın bir parçası olduğunu açıkladı. Ancak Olimpiyat E-Spor Oyunları'nın şehri, tarihi, olası oyuncular için yeterlilikler ve oyun başlıkları gibi belirli ayrıntıları henüz açıklamadı.

Muhtemel oyunlar Rocket League, Street Fighter ve League of Legends olabilir

Suudi Arabistan Olimpiyat ve Paralimpik Komitesi Başkanı Prens Abdulaziz bin Turki Al Faisal, "ilk kez düzenlenen bir E-spor Olimpiyat Oyunları olarak Olimpiyat değerlerine saygı duyan aynı zamanda sporun ve sporcularının hak ettiği uluslararası platformla E-sporu ileriye taşımak için bu özel etkinliğe ev sahipliği yapmaya kararlıyız" dedi.

IOC duyurusunda ayrıca Uluslararası Federasyon ve Ulusal Olimpiyat Komitelerinin Olimpik E-spor Oyunları'na dahil edilecek sporların e-versiyonu için planlarını da açıkladı. Bu karar geçen yıl sporcuların Gran Turismo, Just Dance ve Fortnite'ta yarıştığı organizasyonun e-spor deneme etkinliği ile aynı zamana denk geliyor.

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L'Equipe'in haberine göre, Olimpiyat E-spor Oyunları'nın oyunları henüz açıklanmazken, IOC'nin Rocket League, Street Fighter ve League of Legends'ın ilk etkinliğe katılması için Epic Games, Capcom ve Riot Games gibi önde gelen video oyunu yayıncılarıyla ortaklık kurmayı düşündüğü bildiriliyor.

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İlk Olimpiyat E-spor oyunları Suudi Arabistan'da düzenlenecek