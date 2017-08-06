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Oyun endüstrisi 100 milyar doları geride bırakacak, aslan payı mobilin

Oyun endüstrisi durmadan yükselişine devam ediyor. Bu yıl 100 milyar doları geride bırakması beklenen sektörün gelecek yıllarda 200 milyar dolara tırmanması sürpriz olmayacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2,5b
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11
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçmişi uzun yıllara dayanan oyun endüstrisi sürekli bir büyüme içerisinde ve uzun bir süre daha durgunlaşması beklenmiyor. Bilgisayar, VR, konsol ve mobil segmentte varlığını sürdüren oyun endüstrisi 100 milyar dolar gelir sınırını aşmış durumda.

Oyun endüstrisi 100 milyar doları geride bırakacak, aslan payı mobilin

Durmak bilmeyen sektör

Superdata tarafından yapılan analize göre 2017 yılında oyun endüstrisinin 104.6 milyar dolar gelire ulaşması bekleniyor. Geçen yıl da 94 milyar dolar gelir elde edilmişti. Yıl bazında yüzde 12 artış var. Analiz içerisine sadece dijital oyun satışı, interaktif medya, oyun içi satış gelirleri dahil edilmiş.

Mobil dünyanın payı yaklaşık olarak 49 milyar dolara denk geliyor. Toplam mobil oyuncu sayısı ise 2.9 milyar civarına yükselmiş. Akıllı telefon pazarının 1.2 milyar büyüklüğe ulaştığı bir dönemde mobil oyunların gelirleri aslında çok da şaşırtıcı değil. Ve halen bu alanda çok büyük bir boşluğun olduğu bir gerçek.

Dijital konsol oyunları toplamda 7.7 milyar dolar civarında gelir elde ederken bunun içerisinde eklentiler 4.1 milyar doları, sadece oyunlar ise 3.6 milyar doları bulmuş. İlk kez eklentilerin tam oyun gelirlerini geçtiği belirtiliyor. PC oyunları ise 37 milyar dolar civarında seyredecek.

Eklentiler öne çıkıyor

Raporda eklentiler ve oyun içi satışların çok önem kazandığı ifade ediliyor. Tüm platformlarda 8 milyar dolar harcanacağı tahmin edilirken, Rocket League oyununun zor bir gelir modeli olan oyun içi satışlarda çok başarılı olduğunun altı çiziliyor.

Diğer bir yükselen grafik ise sanal gerçekliğe ait. Sanal gerçeklik yazılımları 2017 yılında toplam 1 milyar dolar, donanımları ise 2.7 milyar dolar gelir elde edecek. 2020 yılında sanal gerçekliğin 28 milyar dolar büyüklüğe ulaşacağı tahmin ediliyor. Yani henüz hiç bir şey için geç değil.

Son olarak interaktif medya yani eSpor turnuvaları, oyun içi oynanış videoları ve sanal gerçeklik ile zengin gerçeklik yazılımlarının toplamda 8 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor. Hali hazırda oyun içi oynanış videolarını izleyen kullanıcı sayısı 665 milyon civarında.

Ayrıca Bkz. "Nokia 2 görselleri ortaya çıktı"

Liderlik tablosuna baktığımız zaman PC tarafında League of Legends lider durumda. Onu Dungeon Fighter Online ve CrossFire takip ediyor. Konsol tarafında FIFA 2017 birinci. GTA V ikinci iken Battlefield 1 üçüncü sırada. Mobil tarafta Honor of Kings liderliğe yükselmiş. Fantasy Westward Journey ikinci, Monster Strike üçüncü durumda.

Oyun endüstrisi diğer sektörlerin aksine sürekli yükselmeye devam ediyor. 2020 yılında yüzde 70 artış göstererek 170 milyar dolara dayanacak. İnteraktif medya kısmının ise 45 milyar dolara çıkacağı tahmin ediliyor. Yani oyun yapımcılarımız da dahil sektöre girmek isteyenler halen geç kalmış değil. 

 
Oyun endüstrisi 100 milyar doları geride bırakacak, aslan payı mobilin
 

http://www.tweaktown.com/news/58646/games-market-crown-104-6-billion-2017/index.html Yorum Yaz
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pastadanadam 2 yıl en beğenilen
Tam "Oyun sektörü iyi yerlere gidiyor, kalitesi artıyor." diyorduk, ortaya mobil ve free to play oyunlar çıktı. Oyunlar resmen ele ayağa düştü.
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koçari 2 yıl pastadanadam
pastadanadam
Tam "Oyun sektörü iyi yerlere gidiyor, kalitesi artıyor." diyorduk, ortaya mobil ve free to play oyunlar çıktı. Oyunlar resmen ele ayağa düştü.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
pastadanadamTam "Oyun sektörü iyi yerlere gidiyor, kalitesi artıyor." diyorduk, ortaya mobil ve free to play oyunlar çıktı. Oyunlar resmen ele...
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SEO-Uzmanı 2 yıl
günün birinde adını bilemem ama ana teması "mantık" olan bir oyun çıkacak,
ve bu oyun insanları daha mantıklı düşünmelerini sağlayacak !
şu an kadar bütün oyunlar aslında psikolojik açıdan ego nun mantığına yani kişisel psikolojik tatmine yönelik bir oyun oynama sistemiydi ! zamanla yaş ilerleyince ve şu an bakınca oyunlara çok fazla zaman harcayıpta bu işin bir karşılığı olmadığını anlayanlar artık fazla oyun oynayım demeleri söz konusu olamıyor !
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Jon SNOW 37 2 yıl
Slıther.ıo gıbı oyun yapıp 2 sunucuya koysam masrafları karsılar mı
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There goes your life 2 yıl
VR'ı abartmışlar
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pastadanadam 2 yıl en beğenilen
Tam "Oyun sektörü iyi yerlere gidiyor, kalitesi artıyor." diyorduk, ortaya mobil ve free to play oyunlar çıktı. Oyunlar resmen ele ayağa düştü.
1 Yanıt Yanıtla +9
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koçari 2 yıl pastadanadam
pastadanadam
Tam "Oyun sektörü iyi yerlere gidiyor, kalitesi artıyor." diyorduk, ortaya mobil ve free to play oyunlar çıktı. Oyunlar resmen ele ayağa düştü.

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