Euro Truck Simulator 2'nin Polonyalı rakibi konsollara geliyor

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Tam Boyutta Gör Euro Truck Simulator 2 ve American Truck Simulator henüz konsollara gelmese de benzer bir kamyon sürme simülasyonu yakında bunu gerçekleştirecek. Alaskan Road Truckers (ART) isimli oyunun 11 Temmuz 2024'te PlayStation 5 ve Xbox Series X|S'de çıkış yapacağı açıklandı.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl PC platformunda yayınlanan Alaskan Road Truckers, oyun severlerden karmaşık tepkiler almıştı. ART her ne kadar Euro Truck Simulator 2 ve American Truck Simulator'a oldukça benzese de, onu diğerlerinden ayıran bazı önemli farklılıkları bulunuyor.

Hayatta kalma unsurları barındırıyor

Alaskan Road Truckers sadece yük taşıma ile sınırlı değil. Oyunda hayatta kalma unsurları var: ana karakter kabinden çıkabiliyor, açlığını gidermesi, yorgunluğunu kontrol etmesi ve kamyonu tamir etmesi gerekebiliyor.

Tam Boyutta Gör Polonyalı Road Studio, geçtiğimiz aylarda birçok güncelleme ve ek içerik alan Alaskan Road Truckers'ı 11 Temmuz 2024'te PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformları için yayınlayarak bu kez konsol oyuncularının kalbini fethetmeye çalışacak. Bakalım başarabilecek mi?

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