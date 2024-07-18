2024 Emmy adayları açıklandı: Shogun ve The Bear öne çıkıyor

Shogun ve The Bear zirvede yer alıyor
Adaylar arasında, FX’in mini dizi olarak planlanan ancak daha sonra 2. ve 3. sezon için yenilenen dizisi Shogun, En İyi Drama Dizisi kategorisinde öne çıkıyor. Dizi ayrıca, Hiroyuki Sanada ve Anna Sawai’ye En İyi Erkek ve Kadın Oyuncu kategorilerinde adaylık getirdi.
The Bear, En İyi Komedi Dizisi dalında yarışırken, başrol oyuncuları Jeremy Allen White, Ayo Edebiri ve Ebon Moss-Bachrach da oyunculuk kategorilerinde aday gösterildiler. Dizi, 2009’da 30 Rock’ın elde ettiği 22 adaylık rekorunu kırarak komedi alanında en çok adaylık alan yapım oldu.
Bu yılki adaylar arasında ilk kez aday gösterilen 36 performans bulunuyor. Richard Gadd, Paul Rudd, Jodie Foster ve Donald Glover gibi isimler birden fazla kategoride aday gösterildi. Netflix’in tartışmalı mini dizisi Baby Reindeer En İyi Mini Dizi dalında aday olurken, başrol oyuncusu Richard Gadd En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde yarışacak.
2024 Emmy Ödülleri töreni, 15 Eylül 2024’te Los Angeles’taki Peacock Tiyatrosu’nda gerçekleşecek ve ABC kanalında canlı yayınlanacak. Önceki yıl Succession ve The Bear’ın altışar ödülle öne çıktığı tören, yazarlar ve oyuncular grevinin etkisiyle ocak ayına ertelenmişti. Tam liste için resmi sayfayı ziyaret edebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.