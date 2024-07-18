Tam Boyutta Gör 76. Emmy Ödülleri adaylıkları belli oldu. Shogun drama dalında 25 adaylıkla başı çekerken, The Bear 23 adaylıkla komedi dalında rekor kırdı. Emmy Ödüllü Tony Hale ve Sheryl Lee Ralph’in sunumuyla açıklandı.

Shogun ve The Bear zirvede yer alıyor

Adaylar arasında, FX’in mini dizi olarak planlanan ancak daha sonra 2. ve 3. sezon için yenilenen dizisi Shogun, En İyi Drama Dizisi kategorisinde öne çıkıyor. Dizi ayrıca, Hiroyuki Sanada ve Anna Sawai’ye En İyi Erkek ve Kadın Oyuncu kategorilerinde adaylık getirdi.

The Bear, En İyi Komedi Dizisi dalında yarışırken, başrol oyuncuları Jeremy Allen White, Ayo Edebiri ve Ebon Moss-Bachrach da oyunculuk kategorilerinde aday gösterildiler. Dizi, 2009’da 30 Rock’ın elde ettiği 22 adaylık rekorunu kırarak komedi alanında en çok adaylık alan yapım oldu.

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Bu yılki adaylar arasında ilk kez aday gösterilen 36 performans bulunuyor. Richard Gadd, Paul Rudd, Jodie Foster ve Donald Glover gibi isimler birden fazla kategoride aday gösterildi. Netflix’in tartışmalı mini dizisi Baby Reindeer En İyi Mini Dizi dalında aday olurken, başrol oyuncusu Richard Gadd En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde yarışacak.

2024 Emmy Ödülleri töreni, 15 Eylül 2024’te Los Angeles’taki Peacock Tiyatrosu’nda gerçekleşecek ve ABC kanalında canlı yayınlanacak. Önceki yıl Succession ve The Bear’ın altışar ödülle öne çıktığı tören, yazarlar ve oyuncular grevinin etkisiyle ocak ayına ertelenmişti. Tam liste için resmi sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

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2024 Emmy adayları açıklandı: Shogun ve The Bear öne çıkıyor