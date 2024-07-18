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    2024 Emmy adayları açıklandı: Shogun ve The Bear öne çıkıyor

    76. Emmy Ödülleri adayları açıklandı. Televizyonun en prestijli ödüllerinin bu yılki adaylıkları arasında “Shogun” ve “The Bear” öne çıkıyor. Ödüller 15 Eylül'de sahiplerini bulacak.
    2024 Emmy adayları açıklandı: Shogun ve The Bear öne çıkıyor Tam Boyutta Gör
    76. Emmy Ödülleri adaylıkları belli oldu. Shogun drama dalında 25 adaylıkla başı çekerken, The Bear 23 adaylıkla komedi dalında rekor kırdı. Emmy Ödüllü Tony Hale ve Sheryl Lee Ralph’in sunumuyla açıklandı.

    Shogun ve The Bear zirvede yer alıyor

    Adaylar arasında, FX’in mini dizi olarak planlanan ancak daha sonra 2. ve 3. sezon için yenilenen dizisi Shogun, En İyi Drama Dizisi kategorisinde öne çıkıyor. Dizi ayrıca, Hiroyuki Sanada ve Anna Sawai’ye En İyi Erkek ve Kadın Oyuncu kategorilerinde adaylık getirdi.

    The Bear, En İyi Komedi Dizisi dalında yarışırken, başrol oyuncuları Jeremy Allen White, Ayo Edebiri ve Ebon Moss-Bachrach da oyunculuk kategorilerinde aday gösterildiler. Dizi, 2009’da 30 Rock’ın elde ettiği 22 adaylık rekorunu kırarak komedi alanında en çok adaylık alan yapım oldu.

    Bu yılki adaylar arasında ilk kez aday gösterilen 36 performans bulunuyor. Richard Gadd, Paul Rudd, Jodie Foster ve Donald Glover gibi isimler birden fazla kategoride aday gösterildi. Netflix’in tartışmalı mini dizisi Baby Reindeer En İyi Mini Dizi dalında aday olurken, başrol oyuncusu Richard Gadd En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde yarışacak.

    2024 Emmy Ödülleri töreni, 15 Eylül 2024’te Los Angeles’taki Peacock Tiyatrosu’nda gerçekleşecek ve ABC kanalında canlı yayınlanacak. Önceki yıl Succession ve The Bear’ın altışar ödülle öne çıktığı tören, yazarlar ve oyuncular grevinin etkisiyle ocak ayına ertelenmişti. Tam liste için resmi sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 5 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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