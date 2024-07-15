Çılgın Hırsız, 5 milyar doları aşan tarihteki ilk animasyon serisi oldu

5 milyar dolar sınırını geçen tarihteki ilk animasyon serisi
Film, 35.000 ekranda ve 11.000 lokasyonda 11,8 milyon dolar hasılat elde ederek ilk kez gösterildiği Çin de dahil olmak üzere yaklaşık 80 yabancı pazarda gösterime girdi. Son seri, Universal ve Illumination tarafından ortak olarak üretildi.
5 milyar dolarlık başarı haberi Universal'ın geçen hafta Minyonlar 3'ün vizyon tarihini 30 Haziran 2027 olarak belirlemesiyle geldi. Bu film Brian Lynch tarafından yazılacak. İlk üç Çılgın Hırsız filminin ve ilk Minyonlar filminin arkasındaki film yapımcısı olan Akademi Ödülü adayı Pierre Coffin tarafından yönetilecek.
Illumination'ın kütüphanesi küresel gişede 10 milyar dolardan fazla hasılat elde ederek bu alanda müthiş bir rakama ulaştı. Ayrıca animasyon prodüksiyon stüdyosunun Universal Pictures ile özel finansman ve dağıtım ortaklığı da aynı şekilde devam edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.