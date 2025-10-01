HBO Max'ten yeni yerli dizi: Ali Atay'lı Kardeşler Mahlukat dizisinin çekimlerine başlandı

Kara komedi türündeki dizinin oyuncu kadrosunda Ali Atay'a Ceren Moray, Alper Baytekin, Gülçin Kültür Şahin, Onur Berk Arslanoğlu gibi isimler eşlik ediyor.
Bir OMG Pictures yapımı olan Kardeşler Mahlukat'ın yönetmenliğini Ozan Açıktan (Yarına Tek Bilet, Aile Arasında) üstleniyor. Senaryoda ise Doğu dizisinde de senarist olarak yer alan Murat Özsoy'un imzası bulunuyor.
Kara Komedi Türündeki Kardeşler Mahlukat, Konusuyla Merak Uyandırıyor
Babasından miras kalan Kardeşler Mahlukat dükkânını işletmeye çalışan Bülent’in, bir yandan hayatını sürdürmenin yollarını ararken, diğer yandan evlere musallat olan türlü mahlukatlarla mücadele eder. Absürt olaylarla bezeli dizi, Bülent'in hem bu mahlukaklarla mücadelesini, hem de parçalanmış ailesini yeniden bir araya getirme çabasını konu alıyor. Altı bölümden oluşacak dizi, her bölümde farklı mahlukatlarla karşı karşıya kalan Bülent ve saf çırağı Tevfik’in serüvenlerini ekrana taşıyacak.
HBO Max'te izleyici ile buluşacak dizi için şimdilik bir yayın tarihi açıklanmadı. Ancak çekimlere başlanmış olması, Kardeşler Mahlukat'ı yakın bir gelecekte izleyeceğimizin habercisi.
