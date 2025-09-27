Giriş
    Edge of Tomorrow 2 için umutlandıran haber; Çekimlere önümüzdeki yıl başlanabilir

    Tom Cruise ve Emily Blunt'un başrollerini paylaştığı bilim-kurgu filmi Edge of Tomorrow, yıllar sonra bir devam filmine kavuşabilir. Edge of Tomorrow 2'nin yakında çekileceği konuşuluyor.

    Edge of Tomorrow 2'nin çekimlerine önümüzdeki yıl başlanabilir Tam Boyutta Gör
    Son yılların en sevilen bilim-kurgu filmleri arasında yer alan Edge of Tomorrow'a (Yarının Sınırında) bir devam filmi çekilmesi yıllardır gündemde. Gerek Tom Cruise, gerekse filmin yönetmeni Doug Liman, bir devam filmi çekmek istediklerini daha önce defalarca dile getirdiler. Ancak aradan 11 yıl geçmesine rağmen bu yönde somut bir adım atılmadı. Ne var ki bu durum çok yakında değişebilir.

    Edge of Tomorrow 2'nin Çekimlerine Önümüzdeki Yıl Başlanabilir

    ABD'de yakında başlayacak olan prodüksiyonların listelendiği Production Weekly'nin son sayısında Edge of Tomorrow 2'nin de yer alması dikkat çekti. Production Weekly'de yer alan bilgilere göre Edge of Tomorrow 2'nin çekimlerine 2026'nın son aylarında başlanacak. Yine Doug Liman'ın yöneteceği filmde Tom Cruise ve Emily Blunt ilk filmdeki rolleriyle geri dönecek.

    Edge of Tomorrow'un Production Weekly'de listelenmiş olması, 2026'nın sonlarında kesin olarak sete çıkılacağı anlamına gelmiyor. Production Weekly güvenilir bir kaynak olsa da sonuçta bu bir resmi açıklama değil. Ancak eldeki diğer veriler de bu haberin doğru olabileceğine işaret ediyor:

    Hem Liman hem de Cruise bu projeyi hayata geçirmek istiyor. Yönetmen geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda bu isteklerini yeniden dile getirmişti. Bugüne kadar bunun önündeki en büyük engel Tom Cruise'un aşırı yoğun takvimiydi. Ancak artık Mission: Impossible serisi tamamlandığı için o takvim eskisi kadar dolu değil. Üstelik Cruise'un sıradaki projesi olması beklenen Deeper da rafa kaldırıldı. Bu yüzden yıldız oyuncunun Edge of Tomorrow 2'de rol alması için şartlar olgunlaşmış durumda. Diğer yandan Warner Bros. yönetimi de bu projeyi artık hayata geçirmek istiyor. Tüm bunları bir arada ele alınca, Production Weekly tarafından paylaşılan bilgilerin doğru olma ihtimali çok daha artıyor.

