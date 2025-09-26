Sinemada bu hafta: Hobbit 2, Sevince, Play Dirty (26 Eylül 2025)

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Bu hafta da hem sinema salonlarında hem de dijitalde sinemaseverleri yeni filmler bekliyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.

Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

Bu hafta sinemalarda altı yeni film gösterime girerken; The Hobbit üçlemesinin ikinci filmi, Arif v 216 ve Eltilerin Savaşı da yıllar sonra beyaz perdeye geri dönüyor. İşte bu hafta sinemalarda vizyona giren filmler:

1️⃣ Hobbit: Smaug'un Çorak Toprakları (The Hobbit: The Desolation of Smaug)

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz hafta Hobbit üçlemesinin ilk filminin gösterime girmesinin ardından bu hafta da seriniin ikinci filmi beyaz perdeye dönüyor.

Tür : Fantastik, Macera

: Peter Jackson Oyuncular: Martin Freeman, Ian McKellen, Richard Armitage, Evangeline Lilly, Luke Evans

Hobbit: Samug'un Çorak Toprakları'nda Bilbo Baggins, büyücü Gandalf'le ve 13 cüceyle birlikte çıktığı serüvene kaldığı yerden devam ediyor. Yalnız Dağ'a ulaşan grup, burada büyük bir tehlikeyle yüzleşmek zorunda kalır. Ejderha Smaug, ateş saçan bir ölüm makinesi olarak Yalnız Dağ'a ve çevresindeki kasabalar korku saçarken, Bilbo ve yol arkadaşları da Smaug'a karşı verilen mücadeleye katılır.

2️⃣ Arif v 216

Tam Boyutta Gör Bu hafta sinemalara geri dönen bir diğer film de Cem Yılmaz'ın "Arif v 216"sı olacak.

Tür : Komedi, Bilim-Kurgu

: Kıvanç Baruönü Oyuncular: Cem Yılmaz, Ozan Güven, Zafer Algöz, Özkan Uğur, Seda Bakan, Çağlar Çorumlu, Farah Zeynep Abdullah, Özge Özberk

Film, G.O.R.A filminden tanıdığımız Arif ve Robot 216 karakterlerini yeniden bir araya getiriyor. Gora gezegeninde yaşadığı maceralardan sonra dünyaya dönen Arif, sakin bir yaşam sürerken, bir gün beklenmeyen misafiri robot 216, ona yeni bir maceranın kapısını aralar. Uzaklardan gelen insansı robot 216, gerçek bir insan gibi yaşamak, aşık olmak, gülmek ve ağlamak istemektedir. Arif için bu istekler kolay gibi görünse de, 216 eski model yapay zekalı bir robottan fazlası değildir. Dünya'da gerçek bir insan gibi yaşaması mümkün müdür? Arif, arkadaşının arzularını yerine getirmek için yeni bir maceraya atılmakla, yoksa 216'yı geri götürmek arasında bir karar vermek zorundadır.

3️⃣ Gündüz Apollon Gece Athena

Tam Boyutta Gör Gündüz Apollon Gece Athena, bu ay gösterime girecek yerli filmer arasında öne çıkan yapımlardan biri.

Tür : Drama, Komedi, Fantastik

: Emine Yıldırım Oyuncular: Ezgi Çelik, Barış Gönenen, Selen Uçer

Film, yetimhanede büyüyen Defne’nin hayatına odaklanıyor. Yetişkinliğe adım attığında hayaletleri görmeye başlayan Defne, annesinin hayaletini bulma umuduyla Side Antik Kenti'ne gider. Bu fantastik yolculuk, radikal solcu Hüseyin, pavyon şarkıcısı Nazife ve Antik Çağ’dan bir rahibeyle birlikte bambaşka bir boyut kazanır.

4️⃣ Sevince

Tam Boyutta Gör Bu hafta vizyona giren bir diğer yerli film de dram ve aşkın iç içe geçtiği Sevince.

Tür : Drama

: Barış Başar Oyuncular: Hayat Van Eck, Bahar Şahin, Sevinç Erbulak

Sevince filmi, İzmir’den İstanbul’a konservatuvar eğitimi için gelen Elif ile nöroçeşitli bir birey olan Cem'in filizlenen aşkını anlatıyor.

5️⃣ Oflu Hoca 5

Tam Boyutta Gör Çetin Altay'ın başrolünü üstlendiği Oflu Hoca serisi, bu hafta beşinci filmiyle sinemalara dönüyor.

Tür : Komedi

: Özgür Bakar Oyuncular: Çetin Altay, Seymen Aydın, Ömer Naci Boz Karısı vefat ettiğinden beri bekar hayatı yaşayan Oflu Hoca'nın haline üzülen dostları hocayı evlendirmeye karar verirler. Fakat Oflu Hoca'ya uygun bir eş bulmak için yaptıkları her deneme ayrı bir maceraya dönüşür. 6️⃣ Tafiti: Çölde Macera (Tafiti - Across the Desert) Tam Boyutta Gör Küçük çocuklarıyla birlikte sinemada film izlemek isteyen aileler için bu haftanın öne çıkan yapımı ise Tafiti: Çölde Macera olacak gibi görünüyor.

Tür : Animasyon

Genç mirket Tafiti, çölde kurallara bağlı yaşar: “Mirketler sadece mirketlerle arkadaş olur!” Ama bir gün kader, onu neşeli ve maceraperest orman domuzu Bristles ile karşılaştırır. İlk başta birbirlerine hiç uygun görünmeseler de, Bristles bir kartalın saldırısına uğradığında Tafiti ona yardım etmekten çekinmez. Fakat Bristles’ın peşine takılıp Tafiti’nin yuvasına kadar gelmesi, beklenmedik bir felakete yol açar: Tafiti’nin büyükbabası ölümcül bir yılan tarafından ısırılır. Onu kurtarabilecek tek şey, efsanevi mavi çöl çiçeğidir.

7️⃣ Eltilerin Savaşı

Tam Boyutta Gör Hobbit 2 ve Arif v 216 gibi Eltilerin Savaşı da yıllar sonra yeniden sinemalarda gösteriliyor.

Tür : Komedi

: Onur Bilgetay Oyuncular: Gupse Özay, Merve Dizdar, Uraz Kaygılaroğlu, Ferit Aktuğ, Füsun Demirel

Gupse Özay'ın kaleme aldığı Eltilerin Savaşı, aralarındaki çekişme ve rekabetin hiç sönmediği, birbirinden farklı karakterlere sahip Sultan ve Gizem adındaki iki eltinin hikâyesini anlatıyor.

8️⃣ Zifir

Tam Boyutta Gör Neredeyse her hafta yeni bir örneğini gördüğümüz cinli korku filmlerimize bu hafta iki tane daha katılıyor. Bunlardan ilki Zifir.

Tür : Korku

: Paşhan Yılmazel ve Mustafa Özen Oyuncular: Damla Latin, Günay Narlı, İrem İpek

Seval, evlilik arifesindeki genç bir kadındır. Mustafa ile mutlu bir hayat kurmaya hazırlanırken, çocukluğuna ait bastırdığı karanlık anılar, ansızın tekrar gün yüzüne çıkmaya başlar. En yakın arkadaşı Büşra ile eğlence amaçlı gittiği bir falcı seansı, Seval’in hayatını alt üst eder. Falcı, Seval’in üzerinde büyü olduğunu ve bunun güçlü, aşkla bağlı bir varlık tarafından yapıldığını söyler. Seval bu uyarıyı önce ciddiye almaz; ta ki evinin farklı köşelerinde tuhaf cisimler bulana, aynalarda hayaletimsi bir çocuk görmeye başlayana kadar...

9️⃣ Kamos

Tam Boyutta Gör Bu hafta gösterime giren bir diğer yerli korku filmi de Kamos.

Tür : Korku

: Mehmet Şerif Pirbudak Oyuncular: Hakan Bilgin, Mehmet Şerif Pirbudak, Ceyda Tepeliler

Genç bir kadının yatağında ölü bulunmasıyla başlayan gizem, ardında açıklanamaz izler bırakır. Peş peşe gelen esrarengiz ölümler, bir grup araştırmacıyı insan zihninin derinliklerinde gizlenen "Kamos" adlı karanlık bir varlıkla yüzleşmeye zorlar. Efsanelere göre, rüyalar aracılığıyla avlanan bu varlıktan kaçış imkânsızdır ve gerçek ile kâbus arasındaki çizgi silinirken, bu korkunç varlığı durdurmanın bir yolu olup olmadığı sorgulanır.

Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

Her hafta olduğu gibi bu hafta da sinemaların yanı sıra Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ gibi dijital platformlara da yeni filmler geliyor. İşte dijital tarafında bu haftanın öne çıkanları:

1️⃣ Play Dirty

Tam Boyutta Gör Mark Wahlberg ve LaKeith Stanfield'ın başrollerini üstlendiği Play Dirty, Iron Man 3 ve Kiss Kiss Bang Bang gibi filmlerin yönetmeni olan Shane Black'in imzasını taşıyor.

Tür : Aksiyon, Suç

: Shane Black Oyuncular : Mark Wahlberg, LaKeith Stanfield, Rosa Salazar, Keegan-Michael Key, Natt Wolf, Gretchen Mol, Thomas Jane, Tony Shalhoub

: Mark Wahlberg, LaKeith Stanfield, Rosa Salazar, Keegan-Michael Key, Natt Wolf, Gretchen Mol, Thomas Jane, Tony Shalhoub Yayın Tarihi : 1 Ekim

: 1 Ekim Platform: Amazon Prime Video

Yönetmen Shane Black'in aksiyon dolu gerilim filmi Hileli Soygun'da usta bir hırsız hayatının en büyük soygununu gerçekleştiriyor. Parker (Mark Wahlberg), Grofield (LaKeith Stanfield), Zen (Rosa Salazar) ve yetenekli bir ekip, cesur ve zekice kurgulanmış soygunda New York mafyasıyla karşı karşıya gelecekleri bir suça ortak oluyor.

2️⃣ All of You

Tam Boyutta Gör TV+'ta izleyici ile buluşacak olan All of You, bilim-kurgu türünden de beslenen bir aşk hikâyesi anlatıyor.

Tür : Bilim-Kurgu, Romantik

: William Bridges Oyuncular : Brett Goldstein, Imogen Poots, Zawe Ashton, Steven Cree, Jenna Coleman

: Brett Goldstein, Imogen Poots, Zawe Ashton, Steven Cree, Jenna Coleman Yayın Tarihi : 26 Eylül

: 26 Eylül Platform: Apple TV+

All of You, "ruh eşi testi" denilen yenilikçi bir uygulamanın insanları ruh eşleriyle bir araya getirdiği yakın bir gelecekte geçiyor. Üniversiteden beri yakın arkadaş olan Simon (Brett Goldstein) ve Laura (Imogen Poots) birbirlerine karşı derin hisler besliyor olsalar da "ruh eşi testi" Laura'yı başka biriyle eşleştirir. Laura kalbinin sesini dinlemek yerine bu uygulamayı dinler ama bir yandan giderek büyüyen pişmanlık hissini de bastıramaz. All of You, hayatımıza kaderin mi yoksa tercihlerin mi yön vermesi gerektiğini sorgulayan bir aşk filmi.

3️⃣ The Man in My Basement

Tam Boyutta Gör Usta oyuncu Willem Dafoe'nun Corey Hawkins ile başrollerini paylaştığı The Man in My Basement, Hulu platformunda izleyici ile buluşacak.

Tür : Gizem, Gerilim

: Nadia Latif Oyuncular : Willem Dafoe, Corey Hawkins, Jordan Ajayi, Anna Diop

: Willem Dafoe, Corey Hawkins, Jordan Ajayi, Anna Diop Yayın Tarihi : 26 Eylül

: 26 Eylül Platform: Hulu

Film, ailesinden kalma evinde yaşayan Charles Blakey’nin hikâyesine odaklanıyor. Gizemli bir iş insanı olan Anniston Bennet’in evin bodrumunu kiralama teklifini yaşadığı maddi sıkıntılar yüzünden kabul eden Charles, kendisini giderek karanlıklaşan bir anlaşmanın içinde buluyor. Başta sıradan bir kira ilişkisi gibi görünen durum, kısa sürede güç, kimlik, miras ve suçluluk duygusu üzerine rahatsız edici bir psikolojik oyuna dönüşüyor.

