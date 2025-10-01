Guillermo del Toro'nun Frankenstein filminden yeni fragman yayınlandı

Frankenstein, 7 Kasım'da Netflix'te İzleyici ile Buluşacak
Son filmi Pinokyo'da, Pinokyo'nun klasik hikâyesine kendi yorumunu katan Guillermo del Toro'nun şimdi Frankenstein için de aynısını yapıyor.
Dr. Victor Frankenstein'ı Oscar Isaac'in canlandırdığı filmde Jacob Elordi, Christoph Waltz, Mia Goth, Charles Dance gibi isimler rol alıyor.
Dünya prömiyerini geçtiğimiz günlerde Venedik Film Festivali'nde yapan Frankenstein, genel olarak olumlu yorumlar aldı. Bugün itibarıyla filmin MetaCritic'teki eleştirmen puanı 74.
