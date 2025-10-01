Giriş
    Guillermo del Toro'nun Frankenstein filminden yeni fragman yayınlandı

    Ünlü yönetmen Guillermo del Toro'nun (Pan'in Labirenti, Hellboy) merakla beklenen Frankenstein filminden yeni fragman yayınlandı. Film, 7 Kasım'da Netflix'te izleyici ile buluşacak.

    Frankenstein Tam Boyutta Gör
    Bu yıl Netflix'te izleyici ile buluşacak en dikkat çekici filmlerden biri de Frankenstein olacak. Pan'in Labirenti, Hellboy, Suyun Sesi gibi filmlerden tanıdığımız Oscar ödüllü yönetmen Guillermo del Toro'nun imzasını taşımasıyla merak uyandıran film, 7 Kasım'da Netflix'te izleyici ile buluşacak. Yayın tarihi iyiden iyiye yaklaşan Frankenstein için tanıtım çalışmalarına hız veren Netflix, bugün filmden ilk uzun fragmanı yayınladı.

    Frankenstein, 7 Kasım'da Netflix'te İzleyici ile Buluşacak

    Son filmi Pinokyo'da, Pinokyo'nun klasik hikâyesine kendi yorumunu katan Guillermo del Toro'nun şimdi Frankenstein için de aynısını yapıyor.

    Dr. Victor Frankenstein'ı Oscar Isaac'in canlandırdığı filmde Jacob Elordi, Christoph Waltz, Mia Goth, Charles Dance gibi isimler rol alıyor.

    Dünya prömiyerini geçtiğimiz günlerde Venedik Film Festivali'nde yapan Frankenstein, genel olarak olumlu yorumlar aldı. Bugün itibarıyla filmin MetaCritic'teki eleştirmen puanı 74.

