Yeni Mitsubishi Colt tanıtıldı: Bu tasarım çok tanıdık!

Bu durum iç mekânda da devam ediyor. Direksiyon simidinin üzerindeki farklı logo ve konsolun sağ tarafındaki Fransa bayrağının kaldırılması dışında bir fark bulunmuyor. 7 veya 10 inç dijital gösterge paneli seçeneklerinin sunulduğu alanda multimedya ekranı da donanım seviyesine göre 7 veya 9.3 inç boyutunda geliyor. İki adet USB girişi, kablosuz şarj ünitesi, dokuz hoparlörlü Bose ses sistemi, ısıtmalı direksiyon ve ısıtmalı aynalar gibi özellikler de listede olacak.
Yeni Mitsubishi Colt, özellikleriyle neler sunuyor❓
Captur ve ASX ikilisinde olduğu gibi yeni Colt da motor gamını Clio'dan alıyor. Giriş seviyesinde 65 hp güç ve 95 Nm tork üreten 1.0 litre atmosferik motor yer alırken bir üst basamakta 90 hp güç ve 160 Nm tork üreten 1.0 litre turbo motor bulunuyor.
Colt'un hibrit versiyonu 0-100 km/s hızlanmasını 9.3 saniyede tamamlıyor. Diğer seçeneklerden turbo motorla bu süre 12.2 saniye şeklinde karşımıza çıkarken giriş seviyesinde 17.1 saniyeye kadar yükseliyor. Yine ilk basamaktaki 65 beygirlik motorun son hızı 160 km/s iken diğer iki versiyon 180 km/s hıza çıkabiliyor. Şanzıman seçenekleri ise atmosferik motor için 5 ileri manuel, turbo motor için 6 ileri manuel şeklinde. Hibrit versiyonda otomatik şanzıman seçeneği mevcut.
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Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi