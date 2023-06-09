Yeni Mitsubishi Colt tanıtıldı: Bu tasarım çok tanıdık!

Tam Boyutta Gör Yedinci nesil Mitsubishi Colt'un tasarımı üzerine konuşulabilecek çok bir şey yok. Burada "badge engineering" diyebileceğimiz bir durum söz konusu. Ön tarafta Mitsubishi logosu ve panjur dışında tüm detaylar aynı. Yan tarafta da çift renkli tasarıma sahip çok kollu jantlar ve ön kapılarda EV rozetleri karşımıza çıkıyor. Arkada logo yerine geniş bir Mitsubishi yazısı dikkat çekiyor. Diğer detaylar Clio'dakiyle aynı.

Bu durum iç mekânda da devam ediyor. Direksiyon simidinin üzerindeki farklı logo ve konsolun sağ tarafındaki Fransa bayrağının kaldırılması dışında bir fark bulunmuyor. 7 veya 10 inç dijital gösterge paneli seçeneklerinin sunulduğu alanda multimedya ekranı da donanım seviyesine göre 7 veya 9.3 inç boyutunda geliyor. İki adet USB girişi, kablosuz şarj ünitesi, dokuz hoparlörlü Bose ses sistemi, ısıtmalı direksiyon ve ısıtmalı aynalar gibi özellikler de listede olacak.

Yeni Mitsubishi Colt, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Yeni Mitsubishi Colt'un standart güvenlik teknolojileri arasında trafik işaretleri tanıma sistemi, şeritten ayrılma uyarısı ve hız sabitleyici gibi sistemler yer alıyor. En üst versiyonda ise kör nokta uyarı sistemi, arka çapraz trafik uyarısı, park yardımcısı ve 360 derece kamera sistemi gibi ekstra özellikler devreye giriyor.

Captur ve ASX ikilisinde olduğu gibi yeni Colt da motor gamını Clio'dan alıyor. Giriş seviyesinde 65 hp güç ve 95 Nm tork üreten 1.0 litre atmosferik motor yer alırken bir üst basamakta 90 hp güç ve 160 Nm tork üreten 1.0 litre turbo motor bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Motor gamının en üstünde toplam 105 kW (141 hp) güç sunan 1.6 litre hibrit sistem mevcut. Benzinli motorun 148 Nm tork ürettiği sistemde elektrik motoru da 205 Nm tork desteği sunuyor. 1.2 kWsa batarya ve rejeneratif fren sistemi ile şehir içinde yüzde 80'e varan oranda elektrikli sürüş vadeden bu sistem, diğer versiyonlara kıyasla daha performanslı olmasının yanı sıra yakıt tasarrufuyla da öne çıkıyor.

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Colt'un hibrit versiyonu 0-100 km/s hızlanmasını 9.3 saniyede tamamlıyor. Diğer seçeneklerden turbo motorla bu süre 12.2 saniye şeklinde karşımıza çıkarken giriş seviyesinde 17.1 saniyeye kadar yükseliyor. Yine ilk basamaktaki 65 beygirlik motorun son hızı 160 km/s iken diğer iki versiyon 180 km/s hıza çıkabiliyor. Şanzıman seçenekleri ise atmosferik motor için 5 ileri manuel, turbo motor için 6 ileri manuel şeklinde. Hibrit versiyonda otomatik şanzıman seçeneği mevcut.

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2024 Mitsubishi Colt tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri